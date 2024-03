Japan ist eines der wohl vielfältigsten Länder der Welt. Das ostasiatische Land ist nicht nur für seine Metropolstädte und die vielschichtige Kultur bekannt, sondern auch für seine Gaming-Industrie. Doch hinter dem Land, das unter anderem für sein Kirschblüten-Fest bekannt ist, verbirgt sich eine dunkle und kriminelle Seite. In der Arte-Doku „Yakuza – Japans Mafia“ kannst du einen Einblick in die japanische Mafia-Welt erhaschen.

„Yakuza – Japans Mafia“: Worum geht es?

„Yakuza“ ist eine kriminelle Organisation aus Japan. Ihre Anfänge liegen weit zurück, im 18. Jahrhundert. Die Organisation ist eine Art Mafia, deren Mitglieder einem Bericht des Deutschlandfunks zufolge früher als moderne Samurai galten. Ursprünglich stammt der Name „Yakuza“ aus dem japanischen Kartenspiel „Oicho-Kabu“. Als in Japan in den 2010er-Jahren neue Gesetze für organisierte Verbrechen erlassen wurden, schien die Zeit der „Yakuza“ vorüber zu sein. Doch bis in die Gegenwart gibt es noch einzelne Banden, die meinen, die dortige Gesellschaft schützen zu müssen.

Arte betont: „Trotz polizeilicher Repression und Omertà (Schweigepflicht) sind einige Yakuza für diese zweiteilige Dokumentation zu Interviews bereit, die meisten von ihnen zeigen sogar ihr Gesicht vor der Kamera.“ Der US-amerikanische Journalist und Kriminal-Experte Jake Adelstein begleitet die Dokumentation. „Yakuza – Japans Mafia“ kannst du auf Arte.tv streamen. Im Fernsehen wird der erste Teil der zweiteiligen Dokumentation aus dem Jahre 2023 am 26. März 2024 um 20.15 Uhr auf Arte ausgestrahlt. Den Trailer zur Doku kannst du dir auf Arte.tv anschauen.

Wo kannst du die Doku noch sehen?

Die Dokumentation „Yakuza – Japans Mafia“ kannst du dir aber nicht nur bei Arte.tv streamen, sondern auch im Fernsehen. Der ARD Mediathek zufolge wird der erste sowie der zweite Teil der Dokumentation am 26. März 2024 um jeweils 20:15 und 21:05 Uhr ausgestrahlt. Alternativ kannst du dir auch die dreiteilige Arte-Doku über die chinesische Mafia, namens „Triaden – Die chinesische Mafia auf dem Vormarsch“ anschauen. Die jeweiligen Folgen sind etwa eine Stunde lang.