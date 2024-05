Beliebteste Netflix-Serie kehrt zurück: Das passiert in Staffel 2

Die von Netflix produzierte Serie „Wednesday“ ist ein wahrer Erfolg. Mit mehr als 250 Millionen Zuschauern ist sie die beliebteste englischsprachige Netflix-Serie. Ganze 20 Wochen hat sich die Horror-Komödie in den Top 10 Charts des Streamingdienstes gehalten. „Wednesday“ hat sogar die sozialen Medien regelrecht überflutet. Eine der bekanntesten Szenen ist Jenna Ortegas exzentrischer Tanz. Er wurde etliche Male auf TikTok nach getanzt und löste eine riesige Trendwelle aus. So viel Erfolg, obwohl seit zwei Jahren nur die erste Staffel gestreamt werden kann. Ein Teaser-Video verrät jetzt, wie es weitergeht.

„Wednesday“: Wann erscheint die zweite Staffel der Serie?

Vor rund zwei Jahren, 2022, veröffentlicht Netflix die erste Staffel der Serie „Wednesday“. Jetzt, am 8. Mai dieses Jahres, ist ein Teaser-Video zur zweiten Staffel erschienen. Und schon am Anfang des Videos trifft man auf eine sehr bekannte abgetrennte Hand namens Thing. Dieser zieht ein Wägelchen hinter sich her und verteilt am Set die Drehbücher an die Besetzung der Hit-Serie. Die Hauptrolle verkörpert auch in der zweiten Staffel Jenna Ortega. Zwar trifft man auf alte Gesichter, jedoch gibt es auch Neuzugänge wie Billie Piper, Noah Taylor, Luyanda Unati Lewis-Nyawo und viele mehr.

Auch die Gerüchte um Steve Buscemi haben sich nun offiziell bewahrheitet, denn er ergänzt ebenfalls die Besetzung. „Zurück in die Zukunft“-Star Christopher Lloyd war bereits im Jahre 1991 ein Teil der „Addams Family“ und hat damals Onkel Fester gespielt. Und jetzt kehrt er für „Wednesday“ wieder zurück vor die Kamera, jedoch eher nicht als Onkel Fester, denn diese Rolle ist bereits von Fred Armisen besetzt. Die erste Staffel der Horror-Serie wurde in Rumänien gedreht. Für die Dreharbeiten der zweiten Staffel geht es nach Irland, genauer gesagt nach Dublin. Da die Produktion der ersten Staffel rund eineinhalb Jahre gedauert hat, erscheint die zweite Staffel wahrscheinlich nicht vor 2025.

Hier kannst du dir das Teaser-Video zur zweiten Staffel der Netflix-Serie „Wednesday“ anschauen: