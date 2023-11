Wednesday ist zurück: So geht es weiter 

Wednesday eroberte 2022 die Herzen vieler Netflix-Zuschauer und wurde zu einer Erfolgsserie des Streamingdienstanbieters. An der Nevermore Academy in Neuengland ist Wednesday Addams Schülerin. Dort versucht sie nicht nur, ihre besonderen Fähigkeiten unter Kontrolle zubekommen, sondern auch herauszufinden, warum ihre Eltern nicht in der Gesellschaft angesehen sind und versucht dazu noch eine Mordserie aufzuklären.

Netflix: Dreharbeiten für Wednesday starten bald schon

Nachdem der Schauspieler- und Drehbuchautoren-Streik in Hollywood ein Ende gefunden hat, werden nun viele Film- und Serienprojekte fortgesetzt. In Rumänien wurde die erste Staffel der Hit-Serie Wednesday zwischen September 2021 und März 2022 gedreht. Für die zweite Staffel zieht die Besetzung der Horror-Fantasy-Serie in den Nordwesten von Großbritannien, genauer gesagt nach Irland. Dem US-amerikanischen Magazin Deadline zufolge sollen die Dreharbeiten im April nächsten Jahres beginnen.

Die erste Staffel hatte gleich mehrere Streaming-Serienrekorde gebrochen. Sie zählt zu den meist angesehenen Serien. Diesen Rekord brach sie bereits innerhalb der ersten Woche und wurde dann weltweit über 341 Millionen Stunden lang angesehen. Zur Besetzung der ersten Staffel gehören neben Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones und Luis Guzmán, die die Addams Family verkörperten und auch wahrscheinlich Teil der zweiten Staffel sein werden, auch Hunter Doohan, Riki Lindhome und viele weitere dazu. Bislang hat Netflix keinen Trailer oder Ähnliches zur kommenden Staffel veröffentlicht.

Wann wird die zweite Staffel auf Netflix erscheinen?

Fast ein ganzes Jahr lang haben die Dreharbeiten der ersten Staffel gedauert. Ende 2022, im November vergangenen Jahres, wurde diese dann auf Netflix veröffentlicht. Somit gehen wir davon aus, dass die zweite Staffel erst Anfang 2025 ausgestrahlt wird, da die Produktion 2024 beginnt.