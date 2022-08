Netflix: „Addams Family“ ist zurück – neue Details zu „Wednesday“

Dieses Serien-Comeback dürfte hohe Wellen schlagen. Denn die Kultserie „The Addams Family“ aus den 1960er Jahren kommt im Winter 2022 in Form einer modernen Neuinterpretation zum Streamingdienst Netflix. Das allein hat bei vielen Fans nach der ersten Ankündigung bereits vor einigen Wochen für Entzückung gesorgt. Ebenso die Tatsache, dass Star-Regisseur Tim Burton in „Wednesday“ das Kommando hinter der Kamera übernimmt; zumindest teilweise. Jetzt gibt es neue Details zu vermelden.

Tochter der Addams Family wird erwachen

Burton wird nämlich in den ersten vier Episoden Regie führen. Für jeweils zwei weitere Folgen wurden Gandja Monteiro und James Marshall verpflichtet. Showrunner, also die Leiter während der Produktion und damit die Chefs im Team, sind Miles Millar und Al Gough. Teil der Serienbesetzung sind unter anderem Catherine Zeta-Jones als Morticia Addams und Luis Guzmán als Gomez Addams. Im Mittelpunkt der Serie steht aber Jenna Ortega als Wednesday Addams – die Tochter der vielleicht groteskesten Familie der Leinwandgeschichte.

Das neue Familienfoto der Addams Family aus „Wednesday“.

Und natürlich wird es auch in der neuen Serie um die Familie Addams wieder turbulent zugehen. Denn Wednesday eckt in der Welt von braven Schülern ziemlich an. Die Folge: Sie flog in nur fünf Jahren von gleich acht Schulen. Unter anderem, weil sie einen Schwarm Piranhas in ein von Wasserballern besetzten Pool warf. Für ihre Eltern Grund genug, sie auf jene Gothic-Schule zu schicken, auf der auch sie sich unter Gleichgesinnten einst kennenlernten und verliebten: die Nevermore Academy.

In den ersten acht Episoden von „Wednesday“ erleben wir, wie das Mädchen alles daran setzt, ihre wachsenden übersinnlichen Kräfte zu steuern und dabei für Entsetzen, Panik und Bewunderung zugleich sorgt. Denn sie versucht nicht nur eine monströse Mordserie zu stoppen, die in der Stadt für Angst und Schrecken sorgt, sondern auch jenen Mordfall aufzuklären, in den ihre Eltern vor 25 Jahren verwickelt waren.

Teaser Trailer von „Wednesday“ macht Lust auf mehr

Neben einem ersten offiziellen Familienporträt der neuen Addams Family (siehe oben) hat Netflix auch einen offiziellen Teaser-Trailer veröffentlicht. Der gestattet mit Gänsehautgarantie schon jetzt einen ersten Blick auf das, was im kommenden Winter ganz offiziell bei Netflix auf Abruf in Form einer Serien-Neuinterpretation zur Verfügung stehen wird.

