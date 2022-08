Ein Schuss in den Ofen: Nutzer ignorieren neue Netflix-Inhalte

Netflix kämpft gegenwärtig zwar noch nicht um sein Überleben, doch der Trend ist eindeutig. Eine Abwärtsspirale droht den Streaming-Giganten zu verschlingen. Der Aktienkurs stürzte 2022 ins Bodenlose, während über 200.000 Abonnenten Netflix abschwörten. Tausende weitere kündigten bereits einen Austritt für den Fall an, dass der Video-on-Demand-Dienst seine Rettungspläne in die Tat umsetzt und Extra-Gebühren für das Teilen von Konten einführt. Und inmitten all dieses Trubels scheint nun auch Netflix‘ Ende 2021 eingeführter Service nicht nur keine neuen Abonnenten zu bringen, sondern komplett von ebenjenen ignoriert zu werden. Die Rede ist von Netflix Games.

Netflix Games – Das war wohl nichts

Im November 2021 erweiterte Netflix sein Portfolio um einen neuen Service: Netflix Games. Abonnenten finden seither in der hauseigenen App den Reiter „Spiele“, wo sich ebensolche „kostenfrei“ herunterladen und spielen lassen. „Keine Werbung. Keine Extragebühren. Keine In-App-Käufe“, heißt es seitens des Streaming-Dienstes. Diese seien in der Mitgliedschaft inbegriffen. Die Zahl der Spiele wächst dabei kontinuierlich und liegt mittlerweile bei 26. Mit von der Partie sind sowohl bekannte Titel wie „Into the Dead 2: Unleashed“ als auch lizenzierte Werke wie „Stranger Things 1984“. Dennoch scheint das ergänzende Angebot Abonnenten keine zusätzlichen Reize zu bieten. Das geht zumindest aus den Nutzungszahlen hervor.

Laut Informationen von CNBC, die die US-amerikanische Mediengruppe von dem App-Analyseunternehmen Apptopia erhalten haben will, wurden die Spiele bisher 23,3 Millionen Mal heruntergeladen. Allerdings spielen nur 1,7 Millionen Nutzer täglich. Eine auf den ersten Blick recht hohe Zahl, die angesichts der rund 221 Millionen Netflix-Mitglieder jedoch verblasst. Unterm Strich spielen also nicht einmal 1 Prozent der Abonnenten. Zumindest eines der Ziele, die der Streaming-Riese mit dem neuen Spiele-Angebot verfolgt hat – eine Stärkung der Nutzerbindung –, kann somit nicht erreicht werden.

