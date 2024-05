Nach über 10 Jahren: „The Office“ kehrt zurück

Vor über zehn Jahren wurde die erste Staffel von „The Office“ veröffentlicht. Neun Staffeln später, im Jahr 2013, endet die Erfolgs-Sitcom des US-amerikanischen TV-Senders NBC. Seither ist die Serie im Angebot vieler Streaming-Anbieter wiederzufinden. Auch hier sorgt sie für den einen oder anderen Erfolg. Beispielsweise sichert sich „The Office“ oftmals einen Platz in den Netflix-Top-10-Charts. Und jetzt, fast eine ganze Dekade später, gibt es Neuigkeiten. Denn „The Office“ soll nun weitergehen, jedoch mit ein paar Änderungen.

„The Office“: So geht es weiter

Der US-amerikanischen Zeitschrift Variety zufolge geht es hierbei nicht um einen Spin-Off des Originals oder einen Reboot, sondern eine völlig neue Version der Erfolgsserie. Diese wird vom Streaming-Anbieter „Peacock“ an den Start gebracht. Zwar soll die neue „The Office“-Auflage im Stile einer Mockumentary verfilmt werden, jedoch trifft man hier auf neue Gesichter. Zur Besetzung zählen „The White Lotus„-Star Sabrina Impacciatore und Domhall Gleeson. Ob darunter ein ehemaliger „Dunder Mifflin“-Mitarbeiter ist, ist bislang unklar.

Darüber hinaus begleitet das Film-Team auch nicht mehr die Dunder Mifflin Filiale in Scranton, Pennsylvania, sondern einen Verlag. In einer ersten kurzen Zusammenfassung heißt es: „Das Dokumentarfilmteam, das Dunder Mifflins Filiale in Scranton verewigt hat, ist auf der Suche nach einem neuen Thema, als sie eine sterbende historische Zeitung aus dem Mittleren Westen entdecken“. Der Verlag ist auf die Hilfe der freiwilligen Reporter angewiesen, denn sonst geht er unter. Schon im Sommer dieses Jahres, genauer gesagt im Juli 2024, beginnen die Dreharbeiten.

Hit-Serie: Die neuen Showrunner

Greg Daniels, ehemaliger „The Office“-Showrunner, entwickelt zusammen mit Michael Koman die Neuauflage der Sitcom. Auch Ricky Gervais und Stephen Merchant werden zur Produktion beitragen. Lisa Katz, Präsidentin für Drehbuchinhalte bei NBCU Entertainment betont: „In Zusammenarbeit mit Universal Television und unter der Leitung des Kreativteams Greg Daniels und Michael Koman stellt die Serie im Universum von Dunder Mifflin eine Besetzung von Charakteren in einem neuen Umfeld vor, das reif für komödiantisches Geschichtenerzählen ist: eine Tageszeitung.“