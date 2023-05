Brauchst du eine Nanny? – Diese 90er-Sitcom kehrt zurück

Nach der Trennung von ihrem Verlobten verlor Fran Fine (Fran Drescher) auch ihren Job als Verkäuferin in seinem Brautsalon. Durch Zufall lernt sie den reichen Broadway-Produzenten Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy) kennen. Schon bald ist sie die neue Nanny für seine drei Kinder. Schnell sieht Fran im Hause des millionenschweren Witwers einen Verbündeten in dem durchaus neugierigen und spitzzüngigen Butler Niles. Die beiden haben noch eine weitere Gemeinsamkeit, beide teilen eine tiefe Abneigung gegenüber C. C. Badcock (Lauren Lane), Maxwells langjähriger Geschäftspartnerin.

Probleme häufen sich auf dem Weg zum „The Nanny“-Reboot

Zur Feier des 30-jährigen Jubiläums plant Hauptdarstellerin Fran Drescher und das Team hinter der Hit-Sitcom ein Wiedersehen im November, wie sie in einem Interview verriet. Doch sie erklärt auch, dass die Dinge etwas komplizierter geworden sind aufgrund des aktuellen Autoren-Streiks in Hollywood. Dort wurden zahlreiche Produktionen von Serien und Shows pausiert, falls nicht sogar eingestellt, da alle Autoren in den USA ihre Arbeit niedergelegt haben.

In dem Interview mit dem Radiosender SiriusXM in der „The Julie Mason Show“ sagte sie: „Nach dem Streik können wir sehen, was wir machen wollen. Vielleicht so etwas wie eine Reunion oder eine Pilotfolge. Wir wissen es nicht wirklich, aber wir haben viele Optionen auf dem Tisch und sind für alles offen.“ Jedoch soll es laut Drescher schon vor Beginn des Streiks Gespräche gegeben haben, „um herauszufinden, was wir tun können, damit die Fans Spaß haben und es spannend ist.“ Den Aussagen der Schauspielerin zufolge bleibt es somit zum 30. Jubiläum von „The Nanny“ nicht nur bei einem einmaligen Wiedersehen. Es könnte vielleicht ein Reboot der Serie folgen.

Die Nanny: Ein hin und her seit mehreren Jahren?

Über einen Reboot der Kultserie „The Nanny“ gibt es bereits seit mehreren Jahren Gerüchte. Medienberichten zufolge traf sich die Besetzung 2016 in Dreschers Haus wieder. 2020 kamen dann Fran Drescher, Charles Shaughnessy, Daniel Davis, Lauren Lane, Renée Taylor, Nicholle Tom, Benjamin Salisbury, Madeline Zima und viele weitere Darsteller vom Cast für eine Live-Sendung der allerersten Folge zusammen. Nun soll eventuell noch in diesem Jahr ein Reboot folgen.