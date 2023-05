Zahlreiche Serien vor dem Aus: Darum geht’s bei Netflix & Co nicht weiter

Verlassene Filmsets, unterbrochene Dreharbeiten – Fans von zahlreichen Serien fürchten nun um deren Fortsetzungen. Seit inzwischen knapp einer Woche spürt die Filmindustrie ihre Abhängigkeit von Drehbuchautoren deutlicher denn je. In ihrem Kampf für bessere Arbeitsbedingungen rief die Gewerkschaft der Drehbuchautorinnen und -autoren „Writer’s Guild of America“ ihre über tausend Mitglieder dazu auf, konsequent die Arbeit niederzulegen und stattdessen auf die Straße zu gehen. Immer mehr Verantwortliche großer Produktionsfirmen erklären, dass die Dreharbeiten zu ihrem Projekt nicht fortgeführt werden können. Zahlreichen Serien könnte das Aus drohen, wenn sich der Streik US-amerikanischer Drehbuchautoren weiter hinzieht. Auch eine der größten und beliebtesten Netflix-Serien bildet dabei keine Ausnahme.

Dutzende Produktionen unterbrochen: Drehbuchautoren im Streik

Auslöser für den Streik ist unter anderem die Inflation in den USA. Durch die gestiegenen Preise können Autoren für Filme und Serien sich mit ihren bisherigen Löhnen oftmals kaum noch versorgen. Darum fordert die Gewerkschaft „Writers Guild of America“ für ihre Mitglieder eine entsprechende Anpassung der Bezahlungen sowie eine grundsätzliche Überarbeitung des Vergütungssystems. Seit der Einführung von Streaming-Plattformen wie Netflix spielen Filme und Serien über Jahre hinweg viel Geld ein. Die Schöpfer der Drehbücher möchten an diesen Umsätzen entsprechend beteiligt werden. Doch die Verhandlungen zu besseren Arbeitsbedingungen stießen bei den großen Produktionsfirmen auf entsprechenden Widerstand. Jetzt soll der Streik die Verhandlungspartner zurück an den Tisch bringen.

Die Auswirkungen des Streiks sind akut in der Produktion spürbar. Ein Drehbuch ist keineswegs nach einer Erstfassung so beendet, dass auf die Autoren danach verzichtet wird. Während der Dreharbeiten kommt es ständig zu Änderungen am Drehbuch, seien es einzelne Dialogzeilen oder ganze Szenen, die angepasst werden. Vielerorts stehen die Produktionsstätten daher mittlerweile komplett still. Eine zeitnahe Lösung für die angespannte Lage ist noch nicht in Sicht.

Zahlreiche Serien vor dem Aus: Produktionsstopp könne verheerende Wellen schlagen

Obwohl der Autorenstreik erst seit einigen Tagen im Gang ist, sind bereits jetzt zahlreiche beliebte Produktionen auf Eis gelegt. Sowohl die finale Staffel von „Stranger Things“ als auch „Cobra Kai“ sind bereits bekannte Netflix-Serien, die die Auswirkungen spüren. Auch der potenzielle Marvel-Blockbuster „Blade“ soll vom Streik betroffen sein. Im schlimmsten Fall könnte ein langwieriger Streik sogar dazu führen, dass die Produktion eines Films oder einer Serie komplett eingestellt wird. Weltweit bangen Fans daher bereits um die ersehnten Serien- und Filmtitel.

Wie schlimm die Folgen ausfallen werden, hängt vor allem von der Dauer des Streiks ab. Ein ähnlicher Vorfall in den Jahren 2007/2008 hielt rund 100 Tage an und führte zu hunderten Millionen US-Dollar Verlust. Ganze 60 Produktionen mussten damals eingestellt werden. Häufig ist das dabei keineswegs eine rein finanzielle Entscheidung. Alle Beteiligten an einer Produktion haben andere Verpflichtungen und Verträge für weitere Produktionen, die nicht selten auf Monate oder Jahre im Voraus festgelegt sind. Eine verlorene Zeitspanne für die Dreharbeiten kann somit nicht flexibel ausgeglichen werden. Es bleibt somit nur zu hoffen, dass die Produktionsfirmen und die Gewerkschaft eine zügige Einigung erzielen.