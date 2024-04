YouTube warnt: Aus diesem Grund ruckeln deine Videos

Wir alle kennen es vermutlich: Du willst einfach nur schnell ein Video bei YouTube schauen, doch dauernd kommt es zu Rucklern oder gar Fehlermeldungen. In der Vergangenheit war der Grund dafür häufig die Verbindung mit dem Internet. In einigen Fällen sorgten auch Werbeblocker dafür, dass Videos nicht flüssig wiedergegeben werden konnten. Nun kündigt der Streaming-Gigant jedoch neue Maßnahmen an, die ebenfalls zu Problemen führen könnten.

YouTube geht gegen Apps vor, die Werbung ausblenden

Videos, die Nutzer bei dem Dienst hochgeladen haben, können über viele Wege wiedergegeben werden. Neben der offiziellen App und der Website von YouTube erlaubt das Unternehmen auch Drittanbietern auf die Inhalte zuzugreifen. Damit können etwa legitime Apps wie Christian Seligs Juno auf Apples Vision Pro existieren, ohne dass es dort eine offizielle Anwendung gibt.

Einige Apps, die diese Programmierschnittstellen nutzen, brechen jedoch die Bedingungen, die an deren Nutzung gebunden sind, indem sie die Werbeeinblendungen deaktivieren. Gegen derartige Apps will YouTube ab sofort strikter vorgehen. In einem Support-Dokument warnt das Unternehmen daher nun vor möglichen Nebenwirkungen dieser Aktionen: „Bei Zuschauern, die diese Drittanbieter-Apps verwenden, kann es zu Pufferproblemen oder der Fehlermeldung ‚Der folgende Inhalt ist in dieser App nicht verfügbar‘ kommen, wenn sie versuchen, ein Video anzusehen.“

Wenn du also eine dieser Apps verwendest, welche die Werbung in YouTube ausblenden, kann es in Zukunft sein, dass Videos langsam oder gar nicht mehr laden. Der Streaming-Gigant würde es natürlich gerne sehen, wenn du dich für das Premium-Abo entscheiden würdest, um die Einblendungen ganz offiziell auszuschalten. Die Preise hierfür starten bei rund 6 Euro pro Monat.

YouTube hatte im vergangenen Herbst auch in Deutschland damit begonnen, gegen die Werbeblocker vorzugehen. Erkennt das System einen derartigen Blocker, siehst du dann eine Warntafel.