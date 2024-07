Google Maps: Beliebte Karten-App bekommt neue Konkurrenz

Abseits von Apps auf dem Smartphone oder Tablet findet sich auch heute noch reger Bedarf an Anwendungen auf PC oder Mac. In manchen Fällen ist der große Bildschirm schlichtweg bequemer. Altbekannte Anwendungen oder Apps im Browser gehören damit noch lange nicht zum alten Eisen. Das sieht auch iPhone-Hersteller Apple so und kündigte einen Beta-Test von Apple Maps an. Damit bekommt Google abseits vom Handy neue Konkurrenz.

Apple Maps: Beta-Version für den Browser ab sofort verfügbar

Apple Maps im Web kann ab sofort sowohl in Safari und Chrome auf dem Mac und iPad, als auch in Chrome und Edge auf Windows-PCs genutzt werden. Die neue Web-App ist derzeit nur ein Beta-Test, also eine Vorschau auf kommende Features. Das bedeutet auch, dass diverse bekannte Funktionen aus der regulären App für iPad oder iPhone aktuell noch nicht im Browser verfügbar sind.

So ist die Anwendung derzeit nur auf Englisch verfügbar. Du kannst aber schon heute eine Route planen oder Informationen zu Restaurants, Geschäften oder Sehenswürdigkeiten abrufen. Dazu gehören unter anderem Details wie Öffnungszeiten, Bilder, akzeptierte Zahlungsmittel, Bewertungen und Reviews. Die Guides, welche unter anderem Vorschläge für Städtetouren enthalten, sind ebenfalls schon heute in Apple Maps für den Browser abrufbar.

Apple kündigte aber bereits an, dass weitere Features in den kommenden Monaten hinzukommen werden. Dazu gehört etwa die Streetview-Alternative Look Around, die du schon seit einiger Zeit in der Maps-App auf iPhone, iPad oder Mac nutzen kannst. Unterstützung von weiteren Browsern und Sprachen will man ebenfalls in Zukunft anbieten. Einen konkreten Zeitplan, wann kommende Features erscheinen sollen, nannte das Unternehmen bisher nicht.

Entwickler von Apps haben die Möglichkeit, direkt auf die neue Maps-Anwendung im Browser zu verlinken. Damit will man es dir ermöglichen, bequem detaillierte Informationen zu einem Ort abzurufen.