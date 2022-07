Apple Maps: Der iPhone-Hersteller schafft, woran Google scheiterte

Bereits vor dem Verkaufsstart des ersten iPhone im Jahr 2007 präsentierte Google seine Straßenansicht „Street View“ in Google Maps in den USA. Im Jahr 2010 folgten dann die ersten Bilder von deutschen Straßen. Damals war die Kritik jedoch groß und viele Hausbesitzer ließen ihre Grundstücke und Hausfronten permanent bei Google verpixeln. Im Jahr 2011 gab das Unternehmen dann bekannt, dass man keine weiteren Aktualisierungen für Deutschland geplant habe. Mehr als 10 Jahre später ist jetzt ein vergleichbarer Dienst für Benutzer von Apple Maps verfügbar: Look Around. Und das nicht nur in ein paar Großstädten, sondern nahezu bundesweit.

Apple Maps: Look Around nahezu bundesweit verfügbar

Bereits seit iOS 13 kann Look Around in Apple Maps genutzt werden. Die Verfügbarkeit für deutsche Straßen ist jedoch vergleichsweise neu. Startete man im April 2022 mit München, kamen in den vergangenen Wochen bereits diverse weitere Regionen hierzulande hinzu. So waren beispielsweise Großstädte wie Hamburg oder Frankfurt Teil der Standorte, die du aus der virtuellen Augenhöhe besuchen konntest.

Wie die Kollegen von iphone-ticker.de berichten, hat Apple nun ein großes Karten-Update eingespielt. So konnten wir auch beim Test in diversen Kleinstädten und Dörfern feststellen, dass die in Deutschland als „Umsehen“ bekannte Funktion jetzt einen klaren Vorteil gegenüber Google Maps und Street View bietet. Im Gegensatz zur Konkurrenz bietet Apples Lösung nämlich deutlich aktuelleres Bildmaterial und ist in Regionen vertreten, wo Google keine Straßenansicht im Angebot hat.

Apple „Look Around“ beziehungsweise „Umsehen“ in iOS 15

Apple war hier nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit einem Kamerarucksack unterwegs. Damit kannst du auch beispielsweise das Brandenburger Tor genauer unter die Lupe nehmen.

„Look Around“ oder „Umsehen“ ist in Apple Maps auf dem iPhone, iPad und Mac verfügbar. Der Zugriff gelingt, indem du tief genug in die Karte hineinzoomst. In der App erscheint dann unten links ein kleines Fernglas (siehe zweiter Screenshot). Einmal aktiviert, kannst du dies über die blau markierten Straßen oder Gehwege bewegen. Eine Vollbildansicht von Look Around ist ebenfalls verfügbar. Hier kannst du durch ein doppeltes Antippen im Bild zur nächsten Position wechseln.

Look Around: Apple hat Deutschlandfahrten abgeschlossen

Laut Apples Webseite ist das Unternehmen mittlerweile nicht länger in Deutschland unterwegs. Die letzten Fahrten wurden laut der Liste Mitte Juli abgeschlossen. Bis diese fotografierten Bereiche in Apple Maps erscheinen, kann es aber noch einige Zeit dauern. Viele Teile des sichtbaren Kartenmaterials wurden offenbar im Jahr 2020 aufgenommen. In einigen Fällen ist es jedoch bereits aktueller:

Apple zeigt dir, wann die Bilder in Look Around aufgenommen wurden. Das Bildmaterial vom Platz der Republik in Berlin wurde beispielsweise im September 2021 aufgenommen.

Das Datum des sichtbaren Bildmaterials erfährst du, indem du in die Vollbildansicht von Look Around wechselst und dann den Standort nach oben wischst. Im Falle des Reichstagsgebäudes stammt das Bild aus dem September 2021.

Auf der oben verlinkten Seite nennt der iPhone-Hersteller auch Wege zur Kontaktaufnahme, zum Beispiel wenn dein Gesicht oder Nummernschild nicht automatisch verpixelt wurde. Auf Wunsch kannst du hier auch die Verpixelung deines Hauses beantragen. Weitere Informationen stellt hierzu außerdem das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht bereit.