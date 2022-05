Extrem unterhaltsam: Google Maps startet fesselndes Street View-Feature für Android & iOS

Google feiert das 15-jährige Jubiläum seiner Street View-Funktion, also der interaktiven 3D-Ansicht mit echten Fotos. Zu diesem Anlass hat Google eine neue Kamera vorgestellt, die künftig auch ohne spezialisierte Autos auskommt. Damit dürften die Karten auf lange Sicht vollständiger und aktueller werden, für den Moment ist jedoch eine andere Neueinführung deutlich interessanter: ein Zeitreise-Feature.

Street View: Zurück in die Vergangenheit

In der Zeit reisen konnten Google-Nutzer bereits seit vielen Jahren, allerdings ausschließlich vor einem PC-Bildschirm. Nun ist die Funktion jedoch auch auf Android- und iOS-Geräten verfügbar – und zwar weltweit. Falls du in Erinnerungen schwelgen möchtest, musst du nichts weiter tun, als Google Maps zu starten, Street View anzusteuern, den Bildschirm an einer beliebigen Stelle zu berühren und „See more dates“ (Weitere Termine ansehen) anzuklicken.

Nach eigenen Angaben rollt Google die Zeitreise-Funktion bereits seit einigen Tagen aus – sowohl für Android-Smartphones als auch für iPhones. Da solche Aktualisierungen in der Regel in Wellen verteilt werden, kann es jedoch mehrere Tage oder gar Wochen dauern, bis das Feature weltweit verfügbar ist. Bis es so weit ist, kannst du zur Desktop-Variante greifen.

Auch aktuell: Google Maps bekommt diese komplett irre Ansicht

Google Maps: So unternimmst du eine Zeitreise am PC

Sobald du Street View an einem Ort geöffnet hast, an dem die Zeitreise-Funktion verfügbar ist, erscheint neben dem Zeitstempel (oben links) ein kleines Symbol. Dieses besteht aus einem Uhrzeiger, den zwei Pfeilen umkreisen. Ein Klick auf das Symbol, und schon kannst du dir die Welt ansehen, wie sie einst gewesen ist. Allerdings wird das Feature vergleichsweise selten angeboten. Falls du dieses austesten möchtest, empfehlen sich daher primär große und wichtige Städte, wie etwa New York.