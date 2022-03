iPad Air 5: Frischzellenkur für Apples Mittelklasse-Tablet

Das „Peek Performance“-Event hatte für alle Apple-Nutzer was im Angebot. Neben Neuigkeiten für iPhone und Mac gab es auch ein Update beim iPad. Wie von vielen Beobachtern erwartet, präsentierte das Unternehmen aus Cupertino ein überarbeitetes Modell des iPad Air.

Die nunmehr fünfte Generation des luftigen Tablets stellt primär eine Modellpflege dar, mit der Apple den Flachmann auf den aktuellen Stand bringt. Nach der Frischzellenkur rückt das Mittelklasse-Tablet aber noch deutlich näher an das aktuelle iPad Pro im 11-Zoll-Format heran.

iPad Air 5: M1-Chip und 5G-Verbindungen

Das Upgrade in Form des iPad Air 5 beinhaltet im Wesentlichen Verbesserungen am Chip und der Konnektivität mit der Außenwelt. So steckt im neuen Tablet-Modell nun ebenfalls ein M1-Chip, der schon im Mac, aber auch im iPad Pro zu finden ist.

Dieser bringt neben einem deutlichen Performance-Sprung unter anderem auch die Unterstützung von 5G-Netzen mit. Viele Käufer dürften sich nun wundern, warum Apple überhaupt noch ein iPad Pro mit 11-Zoll-Display im Angebot hat, wo das iPad Air im fast identischen Formfaktor diesem Profi-Tablet äußerst ähnlich ist.

Die wichtigsten Features des iPad Air 5

Ein Blick auf Apples Tablet-Vergleich gibt aber Auskunft über einige möglicherweise entscheidende Unterschiede. So kann man das iPad Air 5 weiterhin nur mit maximal 256 GB Speicher ordern.

Der USB-C-Anschluss ist laut Apple nun doppelt so schnell wie noch im iPad Air 4. Thunderbolt 4 gibt es aber weiterhin nur im iPad Pro. Was die 5G-Verbindungen angeht, bietet auch nur das Profi-Modell die ultraschnelle mmWave-Anbindung, die jedoch hierzulande nicht zur Verfügung steht.

Im Vergleich zwischen iPad-Air-Modellen hat sich beim Display oder der Akkulaufzeit nichts geändert. Es handelt sich weiterhin um ein 10,9-Zoll-Display mit LED-Beleuchtung, das maximal 500 Nits hell ist. Die Akkulaufzeit gibt Apple mit 10 Stunden beim Surfen im WLAN oder bei der Videowiedergabe an.

Bei der Kamera gibt es eine hilfreiche Verbesserung an der Front. Die Ultraweitwinkel-Frontkamera schießt nun mit 12 Megapixeln und verfügt über eine f/2,4-Blende und unterstützt Center Stage, auf Deutsch „Folgemodus“.

Die neuen Farben des iPad Air 5

Preise und Verfügbarkeit

Das iPad Air 5 kann ab Freitag, den 11. März, um 14 Uhr bei Apple vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt eine Woche später, am 18. März 2022. Die Preise für das in den Farben Space Grau, Polarstern, Rosé, Violett und Blau erhältliche Tablet beginnen bei 679 Euro für die Version mit Wi-Fi und 64 GB Speicher. Die Varianten mit Wi-Fi und 5G beginnen bei 849 Euro.