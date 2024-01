YouTube-Videos laden nicht: Das ist der unerwartete Grund

Werbeblocker sind YouTube ein Dorn im Auge. Daher startete man im vergangenen Oktober damit, auch in Deutschland die Nutzer dieser Techniken zu blockieren. Seitdem herrscht ein Katz und Maus Spiel zwischen Nutzern und dem beliebten Streaming-Portal. Wie 9to5Google unter anderem in Berufung auf Berichte bei reddit schreibt, geht der Anbieter jetzt jedoch einen Schritt weiter. Man blockiert nicht nur einfach die Wiedergabe von Videos mit einer simplen Warntafel, sondern nervt die Nutzer von Werbeblockern mit neuen Maßnahmen, so die Vermutung.

YouTube: Künstliche Verlangsamung beim Einsatz von Ad-Blockern

Nachdem YouTube an der Zahl und Dauer der Werbeeinblendungen in den Videos auf seiner Seite gedreht hat, werden Werbeblocker für viele Nutzer immer interessanter. Dies hatte zunächst zur Folge, dass das Unternehmen mit einer einfachen Tafel darauf hingewiesen hat, dass deren Einsatz gegen die Nutzungsbedingungen verstößt.

Dies ist nicht überraschend, da sich der Dienst unter anderem über die Einblendungen von Werbevideos finanziert. Alternativ bietet YouTube aber auch Premium-Abos an, mit denen du die Werbung deaktivieren kannst. Du bezahlst also direkt für den Dienst. Gleichzeitig wird aber auch diese Alternative immer teurer.

Vielen Nutzern sind die Abos jedoch zu viel, weshalb sie weiterhin zu Werbeblockern greifen, um die Unterbrechungen zu umgehen. Dies ist YouTube natürlich bekannt. Um diese Anwender zur Deaktivierung der Blocker zu bringen, stand der Verdacht im Raum, dass YouTube nun offenbar ganz neue Wege geht, die immer mehr Nutzer sehen.

Jüngst wurde die Seite teilweise künstlich verlangsamt oder vollständig lahmgelegt, wenn YouTube einen Werbeblocker erkannte. Videos luden deutlich langsamer und Vorschauen luden unvollständig. Des Weiteren gelangt das Aktivieren des Theater– oder Vollbildmodus nur nach einem kompletten Refresh der Seite. Wenn du also neuerdings unerklärliche Probleme bei der Nutzung des Streaming-Dienstes hattest, könnte ein Werbeblocker die Erklärung dafür sein.

Die offiziellen Alternativen für betroffene Anwender sind einfach: Du deaktivierst den Werbeblocker oder bezahlst für ein Premium-Abo. Für viele YouTube-Nutzer dürfte dies jedoch keine Option sein. Das Wettrennen zwischen Streaming-Dienst und den Entwicklern der Adblocker dürfte also in absehbarer Zeit kein Ende finden.

Neue Erkenntnis: Nicht YouTube ist schuld, sondern Adblock Plus

Inzwischen ist aber auch klar, dass nicht etwa YouTube selbst für die langsamen oder gar nicht ladenden Videos verantwortlich war, sondern ein Fehler in Adblock Plus. Darauf weisen Entwickler auf Gitlab hin. Der Fehler betrifft nach jüngsten Erkenntnissen Adblock 5.17 und Adblock Plus 3.22. Nach einer Aktualisierung der zugehörigen Engine der beiden Adblock-Programme auf Version 1.1.2 sollen die Probleme bei YouTube nicht mehr auftreten. Das zeigt: Nicht immer ist die Plattform selbst, auf der die Probleme auftreten, für das Beobachtete verantwortlich. Auch Browser-Plug-Ins können die Ursache sein.