YouTube ohne Werbung: Neues Angebot von Google startet

Mit YouTube Premium hat Google vor einigen Jahren eine werbefreie Variante von YouTube geschaffen. Für 11,99 Euro pro Monat kann man YouTube nicht nur ohne Werbung genießen, sondern am Smartphone oder Tablet auch Videos herunterladen, Bild-in-Bild verwenden oder nur den Ton von Videos im Hintergrund laufen lassen. Doch der Preis von 12 Euro ist vielen Nutzern zu teuer. Darum senkt YouTube nun den Preis mit einer neuen Variante.

Premium Lite: Neues Angebot von YouTube

Diese hört auf den Namen YouTube Premium Lite und bietet für 5,99 Euro pro Monat zumindest eine teilweise Werbefreiheit. So verschwinden durch das Abo die nervigen Werbungen in Video-Form, welche vor so gut wie jedem Video laufen. Lediglich normalen Werbebanner werden weiterhin neben oder unter dem Video auf der Website angezeigt.

Auch alle anderen Benefits sind weiterhin an Bord. So kannst du auch mit YouTube Premium Lite am Smartphone oder Tablet Videos herunterladen, den Bild-in-Bild Modus verwenden oder nur den Ton eines Videos hören, während du auf deinem Gerät eine andere App nutzt.

Für wen lohnt sich das neue Abo?

Mit einem Preis von 5,99 Euro ist YouTube Premium Lite nur halb so teuer wie das bisherige, werbefreie Angebot. Wenn es dir lediglich darum geht, YouTube ohne die lästige Werbung zu schauen, ist das günstigere Angebot perfekt geeignet.

Jedoch darf man nicht vergessen, dass beim teureren Abo auch die Nutzung von YouTube Music inklusive ist. Hierbei handelt es sich um eine Musik-Streaming-App ähnlich wie Spotify oder Apple Musik. Und während du bei diesem beiden Diensten 11 Euro pro Monat nur für das Musikstreaming bezahlst, bekommst du bei YouTube Premium einen Musikstreaming-Dienst und zahlst dann lediglich einen Euro mehr für werbefreies YouTube.

YouTube verbietet Adblocker

Bisher greifen viele Nutzer auch zu Adblockern, um YouTube kostenfrei ohne Werbung zu erhalten. Diese verstoßen jedoch gegen Googles Nutzungsbedingungen. So hat man im Heimatland USA bereits Maßnahmen dagegen ergriffen und blockt den Zugriff für Nutzer mit dieser Software komplett. So ist es denkbar, dass YouTube diese Maßnahmen in Zukunft auch hierzulande umsetzen wird.