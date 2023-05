Disney+ auf Sparkurs: Diese 7 Serien wurden dieses Jahr begraben

Auch wenn es angesichts der Größe des Disneykonzerns überraschen mag, Disney+ bleibt für Disney ein Zuschussgeschäft. Trotz zahlreicher Abonnenten nimmt der Anbieter bisher kein Geld mit seinem Streaming-Angebot ein. Obwohl sich der Mutterkonzern diese Ausgaben leisten kann, scheint Disney+ auf einen Sparkurs zu setzen. Gleich sieben Serien hat der Streaming-Dienst in diesem Jahr begraben.

Disney+ tritt in Netflix‘ Fußstapfen: Diese 7 Serien wurden dieses Jahr abgesetzt

Erst kürzlich hat Disney+ eine Erhöhung der Disney+-Abopreise in den USA bekannt gegeben. Die Gründe hinter den Preissteigerungen sind die gleichen, die auch zahlreiche Produktionen stoppen. Disney+ möchte Geld einsparen, denn das Streaming-Geschäft rechnet sich bisher nicht so, wie sich das Unternehmen dies erhofft hat. Sicherlich verkraftet es der Disney-Konzern, mit einem jährlichen Umsatz von 23,5 Milliarden US-Dollar geht es dem Unternehmen schließlich keineswegs schlecht. Dennoch kann nicht geleugnet werden, dass Disney+ für sein Streaming-Angebot zurzeit kräftig draufzahlt. Knapp 1,1 Milliarden Euro Verlust verzeichnete der Streaming-Dienst im letzten Quartal. Grund genug für Disney+ bei einigen Serien den Stecker zu ziehen. Insbesondere kostspielige Serien und Filme strich der Konzern aufgrund seines Budgets. In den kommen Monaten könnten Fans um weitere Serien bangen müssen.

Sogar beliebte Star-Wars-Serien fallen diesen Sparmaßnahmen zum Opfer. Gleich zwei Serien des Franchise finden sich in der Liste der dieses Jahr abgesetzten Titel. „Star Wars: The Bad Batch“ endet im Jahr 2024 mit einer 3. Staffel. Unklar ist hierbei, ob von Anfang an nur drei Staffeln geplant waren oder das mangelnde Budget die Absetzung hervorrief. Das Spin-off zur beliebten Animationsserie „The Clone Wars“ wird zumindest noch eine letzte Staffel erhalten.

Völlig überraschend kam für Fans hingegen die Nachricht, dass die Serie „Obi-Wan Kenobi“ keine zweite Staffel erhalten soll. Die Serie spielt rund zehn Jahre nach den Ereignissen von „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ und stieß auf Anklang unter den Fans. Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy erklärte dennoch, es gäbe keine Pläne für eine Fortsetzung. Zumindest wurde die Möglichkeit jedoch nicht vollständig ausgeschlossen. Man darf also hoffen, dass die Fortsetzung hier lediglich aus finanziellen Gründen aufgeschoben und nicht gänzlich gestrichen wurde.

Diese Serien schafften es ebenso nicht bis zur Staffel 3

Zumindest ging es einer der Star-Wars-Serien damit besser als anderen Kandidaten, die ein frühes Ende fanden. Für die Mystery- und Abenteuerserie „Die geheime Benedict-Gesellschaft“ endete der Spaß bereits nach der 2. Staffel. Das Absetzen der Serie wurde Anfang dieses Jahres bekannt gegeben – trotz der guten Kritiken, die sie für sich verbuchen konnte. Sie ist nicht die einzige Serie, die ein Ende nach der 2. Staffel fand. Ein ähnliches Schicksal traf auch die Dramedy-Serie „Big Shot“.

Zwei weitere Titel reihen sich in die Liste derer, die nur zwei Staffeln erhielten. Eine davon ist die Comedy-Serie „The Might Ducks: Game Changers“. Die Serie rund um ein Eishockey-Team basierte auf dem Film „Mighty Ducks – Das Superteam“ aus dem Jahr 1992. Trotz guten Zuschauerzahlen in den USA soll auch „Das Vermächtnis von Montezuma“ keine dritte Staffel sehen. Die Action- und Abenteuerserie startete als Fortsetzung zu den beliebten Filmen „Das Vermächtnis der Tempelritter“ aus dem Jahr 2004 sowie „Das Vermächtnis des geheimen Buches“ aus 2007.

Besonders schlimm traf es die Fantasy-Serie „Willow“, der nur eine einzelne Staffel vergönnt war. Allerdings könnte es für diese Produktion noch Hoffnung geben, wie Serienmacher Jonathan Kasdan verlauten ließ. Zurzeit sei zwar keine weitere Produktion in Planung, abgeschrieben hat man die Serie jedoch wohl nicht vollständig. Es könnte sich somit um ein Projekt handeln, das bei besseren Bedingungen eine Fortsetzung erhält. „Willow“s Handlung basiert auf dem gleichnamigen Film von Ron Howard aus dem Jahr 1988.

Die abgesetzten Serien-Titel in der chronologischen Übersicht: