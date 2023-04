Nächste Fantasy-Kultreihe erhält ein Serien-Remake

Mit der „Twilight“-Saga erhält die nächste Fantasy-Kultreihe ein Serien-Remake. Der große Young-Adult-Hype mag in der Zwischenzeit verflogen sein, doch diese Serie könnte ihn wieder aufleben lassen. Noch sind viele Fragen bezüglich der geplanten Adaption offen. Original-Autorin Stephenie Meyer soll an dem Projekt beteiligt werden. Allerdings ist noch unbekannt, in welchem Ausmaß die Zusammenarbeit erfolgen soll.

„Twilight“-Serie soll den Fantasy-Erfolg der 2000er-Jahre zurückbringen

Nach der kürzlichen Bekanntgabe, dass die Kultfilmreihe Harry Potter ein Serien-Remake erhalten soll, folgte nun die Bestätigung für die nächste geplante Neu-Adaption. Die Pläne um die „Twilight“-Serie befinden sich laut Lionsgate Television noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Zurzeit ist daher weder bekannt, welche Autoren an der Serienproduktion mitwirken sollen, noch auf welchen TV-Sendern oder Streamingdiensten sie zu sehen sein wird. Der Reboot soll zunächst weiterentwickelt werden, bevor die Rechte für die Ausstrahlung verkauft werden, wie The Hollywood Reporter berichtet. Durch das frühe Stadium der Entwicklung ist noch unklar, wer die Rollen in der Serie übernehmen soll, die einem Millionenpublikum ans Herz gewachsen sind.

Rückkehr der ehemaligen Starbesetzung ist unwahrscheinlich

In den „Twilight“-Kinofilmen wurden die Hauptrollen von Robert Pattinson (Edward), Taylor Lautner (Jacob) und Kristen Stewart (Bella) verkörpert. Eine Rückkehr der Originalschauspieler ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. Sie gilt auch eher als unwahrscheinlich, insbesondere in Bezug auf Robert Pattinson, der sich zu mehreren Gelegenheiten über die Filme und die Original-Romanvorlage ausließ. So antwortete Robert Pattinson in der Vergangenheit etwa auf die Nachfrage von WOIO News, ob er etwas vom Set des letzten Films mitgenommen hatte „Meine Würde“. Zu anderen Gelegenheiten verglich er seine Rolle mit einem Axtmörder oder bezeichnete die Buchreihe als etwas, das man niemals hätte veröffentlicht sollen. Mit seiner Kritik war er unter den Schauspielern damit keineswegs allein. Auch Kristen Stewart äußerte sich im Nachgang wiederholt negativ über ihre Rolle. Dabei ging sie wiederholt auf zahlreiche Logikfehler im Plot ein.

Man sollte somit davon ausgehen, dass neue Schauspieler die Rollen in der Serie besetzen werden. Die Rückkehr der „Twilight“-Saga in Serienform könnte auch den Young-Adult-Hype erneut wiederbeleben. Inhalte, die die Zielgruppe in den 2000er-Jahren ansprachen, konnten sich Millionen an Zuschauern sichern. Neben „Twilight“ profitierten damals zahlreiche weitere Romanadaptionen vom anhaltenden Hype. Darunter finden sich Titel wie „The Maze Runner“, „Die Bestimmung – Divergent“ oder „Die Tribute von Panem“. Die „Twilight“-Serie bleibt dabei keineswegs der einzige Versuch, auf das alte Erfolgsrezept aufzusteigen. Am 16. November dieses Jahres ist mit „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ eine weitere Ergänzung zur „Hunger Games“-Reihe geplant.