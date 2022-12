Die besten Serien 2022: Diese Titel solltest du gesehen haben

Allein Netflix hat in diesem Jahr über 180 Serien veröffentlicht, von denen sich auch einige Titel in den Top 20 finden. Betrachtet man die schiere Masse an Neuveröffentlichungen, die sich bei allen Streamingdiensten ergeben, kann die Übersicht schnell verloren gehen. Damit du keine der Perlen des Jahres verpasst, haben wir die besten Serien 2022 für dich zusammengefasst.

Die besten Serien 2022

Unter den 20 besten Serien 2022 finden sich Titel unterschiedlicher Streaming-Anbieter. Damit du mit dem Streamen gleich loslegen oder dir die Trailer beim Streaming-Dienst direkt ansehen kannst, haben wir die jeweiligen Seiten direkt für dich verlinkt. Insgesamt hatte das Jahr 2022 einige angenehme Überraschungen zu bieten. Darunter zählt unter anderem mit „Wednesday“ ein Serien Spin-Off der beliebten Horrorkomödie „Addams Family“, die Regisseur Tim Burton hervorragend umsetzte. Wer den Nervenkitzel suchte, konnte in den Sci-Fi-Thriller „Severance“ eintauchen und sich dem Ergebnis auf die Frage stellen, was wäre, wenn das Arbeit-Ich und Privat-Ich nie mehr dasselbe wären. Egal, ob du ein Fan von Horror, Thriller oder rührseligen Geschichten bist: Diese Serien bieten einige Abwechslung für dich.

Die besten Serien 2022 im Überblick:

Die Top 3 Serien 2022 im Detail

Die Top 3 Serien 2022 heben sich von einer Vielzahl an anderen veröffentlichen Titeln dieses Jahres ab. Sie konnten besonders viele Zuschauer für sich begeistern, sodass auch du ruhig einen Blick in die Titel wagen solltest. Wer eine rührselige Serie mit guter Stimmung sucht, kommt bei „Heartstopper“ auf seine Kosten. Freunde von Nervenkitzel und Mysterien, werden an „Severance“ ihre Freude haben. Bist du hingegen ein Fan von dystopischen Sci-Fi-Serien ist „Cyberpunk: Edgerunner“ ideal für dich.

Heartstopper (Netflix)

Heartstopper hat sich den ersten Platz dieser Liste zu Recht erobert. Bereits von Anfang an fängt die Comic-Adaption den Zuschauer in der Geschichte um junge und queere Liebe ein und fesselt dich mit wohligen Gefühlen vor dem Bildschirm. Dabei wird die Gefühlswelt von Teenagern wesentlich authentischer und durchdachter dargestellt als das so mancher der derzeitigen Young Adult-Serien gelingt. Besonders erfreulich ist an Heartstopper die detaillierte Ausarbeitung der unterschiedlichen Facetten von Liebe, wodurch die Vielschichtigkeit der verschiedenen Charaktere ideal verkörpert wird. Dazu soll die Serie gleich zwei weitere Staffeln erhalten, weshalb du dich auf eine Fortsetzung der rührseligen Geschichte freuen kannst. Wer nach einer Serie sucht, die vom ersten bis zum letzten Moment ein Wohlgefühl im Zuschauer hinterlässt, sollte unbedingt einschalten.

Heartstopper ist eine Comic-Adaption über junge und queere Liebe, die bezaubert

Severance (Apple TV+)

Die Arbeitszeit ist für viele Menschen ein notwendiges Übel, welches man gern überspringen würde. Dieser Sci-Fi-Thriller auf Apple TV+ lässt dich in eine Welt eintauchen, in der genau das der Menschheit gelungen ist. Auch wenn man sich dafür auch einer ungewöhnlichen Methode bedient. So ließen sämtliche Mitarbeiter der Firma Lumon ihr Bewusstsein in eine Arbeit-Persona (Innies) sowie eine Privat-Persona (Outies) aufspalten. Mit diesem skurrilen Ansatz zieht dich die Serie in eine Handlung, die voller Twists und Mysterien steckt. Auch manche philosophische Frage drängt sich spannungsgeladen in den Vordergrund.

Severance – Sci-Fi-Thriller voller Twists und Mysterien

Cyberpunk: Edgerunners (Netflix)

Die neue Netflix-Serie „Cyberpunk: Edgerunners“ basiert auf dem Videospiel Cyberpunk 2077 und entführt dich nach Night City. Im Zentrum der Handlung steht der Teenager David, dessen Leben von kybernetische Körpermodifikationen, Kriminalität und Gewalt geprägt wird. Dank der Videospiel-Auflage erwartet dich in „Cyberpunk: Edgerunners“ eine raue Sci-Fi Welt, die nicht nur Fans der Gaming-Vorlage, sondern auch zahlreiche weitere Zuschauer in ihren Bann ziehen konnte. Wenn du ein Freund von Sci-Fi bist oder dich gern in dystopische Gesellschaften entführen lässt, solltest du einen Blick in die Serie werfen.