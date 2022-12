Disney+ ein Jahr lang kostenlos: So funktioniert die Samsung-Aktion

Rund um die aktuellen Smartphone-Serien hat Samsung zum Jahresende eine Aktion gestartet, die den Kauf (nur bei teilnehmenden Händlern) extra belohnt. Wer eines der teilnehmenden Geräte kauft, kann sich anschließend 12 Monate feinstes Streaming-Vergnügen komplett gratis sichern.

Samsung schenkt dir 12 Monate Disney+

Unter dem Motto „Samsung schenkt dir 12 Monate Disney+“ kannst du den Disney-Streamingdienst mit aktuellen Filmen, Serien sowie Klassikern – nicht nur zur Weihnachtszeit – für 12 Monate komplett kostenlos nutzen.

Den erforderlichen Gutscheincode findest du nach der Einrichtung deines gekauften Geräts in der App „Samsung Members“, unter dem Punkt „Vorteile“. Hier musst du dein Gerät registrieren und den Gutscheincode erhältst du dann per E-Mail. Die Registrierung ist notwendig, damit Samsung dein Gerät auch dem Händler zuordnen kann, bei dem du es gekauft hast. Denn nicht alle Verkäufer nehmen hier teil. Einer, der dabei ist, ist zum Beispiel Freenet. Hier kannst du unter anderem das Galaxy S22 mit oder ohne Vertrag kaufen.

So sicherst du dir Disney+ ein Jahr lang kostenlos.

Preisvorteil von 107,88 Euro

Beziffern lässt sich dieser konkrete Vorteil auch. Das Disney+-Jahresabo hat einen Gegenwert von 107,88 Euro, was einer Abo-Gebühr von 8,99 Euro, gestreckt auf die 12 Monate, entspricht. Wichtig: Danach würde sich das Abo verlängern und dir die 8,99 Euro jeden Monat in Rechnung gestellt werden. Willst du Disney+ über den Gratis-Zeitraum hinaus also nicht nutzen, musst du kündigen. Das kannst du nach Ablauf des ersten Jahres dann sogar monatlich.

Neben der Galaxy S22 Serie (S22, S22+ und S22 Ultra) sind auch die Tablets der Galaxy-Tab-S8-Reihe, das Smartphone S21 FE sowie die faltbaren Handys Z Flip4 sowie Z Fold4 für die Disney-Aktion teilnahmeberechtigt. Für alle gilt die Aktion noch bis Ende Januar.

Der 31.1.2023 ist dabei die Frist für den Kauf des Geräts. Zugriff auf den Disney+-Gutschein hast du ein Stück länger. Bis zum 31.1.2024, also ein Jahr später, musst du das 12-Monats-Abo aber eingelöst haben, sonst verfällt der Anspruch. Du kannst die Codes direkt bei Disney+ einlösen und so auch ein laufendes Abo damit erweitern und ein Jahr lang nichts dafür zahlen müssen.