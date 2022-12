Netflix-Tricks zu Weihnachten: So bekommst du Zugriff auf die gesamte Mediathek

Weihnachten steht vor der Tür. Und damit auch viel freie Zeit. Diese sollte man in erster Linie mit der Familie und den Freunden verbringen, doch auch ein Film oder eine Serie können für Entspannung sorgen und viel Freude bereiten. Das Problem: Man hat bereits sämtliche interessanten Filme und Serien durchgeschaut, die der Streaming-Dienst Netflix zu bieten hat. Zumindest wirkt es so. In Wahrheit sorgen Netflix-Algorithmen jedoch nach einer Weile dafür, dass dem Zuschauer ständig die gleichen Titel präsentiert werden. Ein gängiges Verfahren, das jedoch eine sogenannte Bubble schafft, aus der man nicht so schnell wieder herauskommt. Wir verraten, wie es geht.

Netflix: Unzählige weitere Filme und Serien entdecken

Zunächst einmal sollten Netflix-Kunden verstehen, wie der Streaming-Dienst funktioniert – zumal sämtliche andere Streaming-Plattformen ähnlich aufgebaut sind. Mittels Algorithmen erfasst Netflix die angeblichen Interessen eines Kunden und schlägt ihm anschließend ähnliche Titel vor. Ein Beispiel: Hast du dir mit deinem Profil (auf einem Konto können bis zu fünf Profile erstellt werden) in der vergangenen Woche drei Western-Filme angesehen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dir zahlreiche weitere Western-Filme vorgeschlagen werden. Zwar bietet der US-amerikanische Dienst zum Zwecke der Abwechselung auch weitere Kategorien, wie die Top 10, doch das Gros der Vorschläge bleibt ähnlich – gestützt von deinen angeblichen Vorlieben und denen der Allgemeinheit. Einen Film oder eine Serie angezeigt zu bekommen, die nicht den Vorgaben entspricht, erweist sich derweil als schwierig. Glücklicherweise gibt es zwei einfache Möglichkeiten, auf das gesamte Netflix-Portfolio zuzugreifen.

Möglichkeit 1: Netflix-Codes

Du hast noch nie etwas von Netflix-Codes gehört? Das dürfte den meisten Nutzern so gehen. Denn diese werden höchstwahrscheinlich dazu genutzt, um die Genres intern besser in das System einbetten zu können. Allerdings können auch normale Netflix-Kunden besagte Codes verwenden, um unkompliziert nach einzelnen und ziemlich spezifischen Genres zu suchen. Der Zahlencode 2653 steht etwa für Action-Animes, während sich hinter 83059 Horrorserien und hinter 4195 Independent-Komödien verbergen. Auch lässt sich mit den Codes gezielt nach deutschen, französischen, indischen und sonstigen, internationalen Filmen suchen. Wie das geht und welche Codes für welche Genres stehen, erfährst du hier:

Möglichkeit 2: Personalisierung aufheben

Wie bereits erwähnt, es dauert eine Weile, bis sich die Algorithmen des Video-on-Demand-Portals auf den angeblichen Geschmack eines Nutzers ausrichten. Bis dato sind die Vorschläge deutlich vielfältiger. Und genau dieser Zustand lässt sich auch manuell herbeiführen. Alles, was du dafür tun musst, ist, dir ein neues Netflix-Profil anzulegen. Das bereits vorhandene Profil muss dabei nicht gelöscht werden. Folglich stellt diese Option eine Alternative und keinen Ersatz dar. Wie sich neue Profile erstellen lassen und worauf du in diesem Zusammenhang sonst noch achten solltest, verrät unser Ratgeber:

Ansonsten nimmt der Streaming-Dienst kontinuierlich neue Filme und Serien in sein Sortiment auf. Welche im Dezember 2022 neu dazustoßen, erfährst du hier heraus.