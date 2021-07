Chernobylite: Der fotorealistische Sci-Fi Survival-Horror ist endlich hier

„Chernobylite“ ist das neue, fotorealistische Videospiel rund um die Reaktor-Katastrophe in Tschernobyl, die sich im Jahr 1986 ereignete. Trotz immens realistischer Aspekte wie dem Level-Design des Spiels, handelt es sich allerdings nicht um eine reine Simulation der Geschehnisse. Worum es stattdessen geht, verraten wir dir hier.

Die Story von Chernobylite

Bei Chernobylite handelt es sich um einen Science-Fiction Survival-Horror, der 30 Jahre nach der schrecklichen Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl spielt. Der Hauptcharakter, Igor, in dessen Rolle du während des Spiels schlüpfst, kehrt zurück nach Pripyat. Als ehemaliger Angestellter und Ex-Physiker des Atomkraftwerks hast du bereits eine Vergangenheit in der Stadt. Du kehrst in die Zone zurück, um deine Verlobte Tatiana zu finden, die vor 30 Jahren verschwand.

Die Zeit ist in der Zone allerdings etwas verrückter als im Rest der Welt. So kann es zu Vorkommnissen kommen, die gar die Vergangenheit verändern. Doch das ist nicht das einzige Problem, das dir im Weg stehen wird. Auch militärische Präsenz wird dir in der Zone begegnen, genauso wie andere, düstere Geheimnisse.

Wirst du es schaffen, die Geheimnisse der Zone zu lüften und das Verschwinden deiner Verlobten aufzuklären? Es liegt an dir, deine Angst zu überwinden und der Sache auf den Grund zu gehen. Doch sei gewarnt, deine Entscheidungen, egal wie unbedeutend, können große Auswirkungen auf die Story haben. Manchmal spürst du sie direkt, manchmal erst Stunden später.

Gameplay

Das Gameplay von Chernobylite ist offen und die Story nicht linear. Du erkundest die Story auf deine eigene Art und Weise und wirst nicht konstant vom Spiel in eine vorgegebene, feste Richtung gedrängt. Dies erlaubt spannende Entdeckungen und ein Spielerlebnis ganz nach deinen Vorstellungen. Es liegt an dir, eine Strategie zu entwickeln, die sowohl dein Überleben, als auch dein Endziel voranbringt.

Die Spielwelt von Chernobylite ist extrem realitätsnah und detailgetreu.

Ein wichtiges Element des Spiels ist außerdem das Companion-System. Alleine ist das Überleben in der Zone kaum möglich, also liegt es an dir, dein Team aufzubauen. Versorge deine Mitstreiter mit Waffen, Munition und Medizin und sie werden dich bis an dein Ziel beschützen und begleiten.

Die Karte des Spiels basiert außerdem auf einem 3D Scan der tatsächlichen, realen Umgebung rund um Tschernobyl. Dies führt zu einem extremen Realismus, der in anderen Spielen der Art noch nie dagewesen ist. Das Spiel überzeugt in seiner Liebe zum Detail und der realistischen Darstellung, die zu einer unglaublichen Atmosphäre führen. Noch nie war eine Sperrzone in einem Videospiel mit so viel Detail und Charakter dargestellt.

Wer kann spielen?

Chernobylite ist heute, am 28. Juli 2021, nur für den PC herausgekommen. Das Spiel kann auf Steam, GOG und im Epic Games Store gekauft werden. Es kostet dich 29,99 Euro.

Allerdings können sich auch Konsolen-Spieler noch dieses Jahr auf einen Release freuen. Ein genaues Datum ist zwar noch nicht bekannt, allerdings wird das Spiel im Spätsommer des Jahres für Konsolen veröffentlicht. Es wird für die Xbox One und die PlayStation 4 verfügbar sein. Für die PlayStation 4 wird es auch eine Physical Copy geben.