Netflix: Diese Neustarts sorgen für Aufsehen

Auch im September dürfen sich Film- und Serien-Fans mit Netflix-Abo wieder auf einige packende Neustarts freuen. Ähnlich wie bei Prime Video und Sky / Wow feuert auch Netflix im ersten Monat des meteorologischen Herbstes gefühlt aus allen Rohren, um die eigene Kundschaft bei Laune zu halten. Und das hat zur Folge, dass es zum Beispiel hinsichtlich neuer Serien nicht nur packende Fortsetzungen zu sehen gibt. Auch das eine oder andere ganz neue Serien-Projekt geht an den Start.

Neue Serien bei Netflix im September 2022

Eines der Serien-Highlights im September 2022 bei Netflix: „Die Kaiserin“. Ab dem 29. September wird darin die Geschichte einer ganz besonderen Person erzählt: Sisi. Wir bewegen uns in diesem neuen Netflix Original also zurück in das Österreich des 19. Jahrhunderts. In eine Zeit, in der die leidenschaftliche Rebellin Elisabeth („Sisi“) und Kaiser Franz Joseph im Angesicht von Intrigen und Machtkämpfen am Wiener Hof um ihre Liebe kämpfen.

Das Leben am Hof kann ganz schön anstrengend sein. Merken auch Sisi und Kaiser Franz in „Die Kaiserin“.

Schon deutlich früher, ab dem 9. September 2022, startet die bereits fünfte Staffel der Action-Serie „Cobra Kai“. Nach den schockierenden Ergebnissen des „All Valley Karate Tournaments“ baut Terry Silver in Staffel 5 das „Cobra Kai“-Imperium aus, um seinen gnadenlosen Karatestil gegen sämtliche Konkurrenz in der Stadt durchzusetzen. Da Kreese hinter Gittern sitzt und sich Johnny Lawrence vom Karatesport zurückgezogen hat, um den Schaden, den er angerichtet hat, zu reparieren, muss Daniel LaRusso einen alten Freund um Hilfe bitten.

Wiederum dem Genre Fantasy-Drama zugehörig: „Fate: The Winx Saga“. Ab dem 16. September 2022 startet diese Netflix-Serie mit der Geschichte von sechs jungen Feen, die in einer Parallelwelt die Feenschule Alfea besuchen, um dort zu lernen, ihre Kräfte zu beherrschen, in ihre zweite Staffel. Unter dem strengen Regiment der ehemaligen Alfea-Rektorin Rosalind hat die Schule wieder begonnen. Nachdem die „Verbrannten“ und Dowling verschwunden sind und Silva wegen Verrats im Gefängnis sitzt, hat sich das Alfea des letzten Jahres mit neuer Magie, neuen Romanzen und neuen Gesichtern weiterentwickelt. Als jedoch nachts plötzlich Feen verschwinden, entdecken Bloom und ihre Zimmergenossinnen eine gefährliche Bedrohung, die im Schatten lauert.

Serie Staffel verfügbar ab Familiengeheimnisse 1 31. August 2022 Détox 1 1. September 2022 Devil in Ohio 1 2. September 2022 Dated and Related 1 2. September 2022 Du bist nichts Besonderes 1 2. September 2022 Fakes 1 2. September 2022 Buy My House 1 2. September 2022 Fabulous Lives of Bollywood Wives 2 2. September 2022 Cobra Kai 5 9. September 2022 Narco-Saints 1 9. September 2022 Merlí. Sapere aude 2 9. September 2022 Verschwunden in Lørenskog 1 14. September 2022 El Rey, Vicente Fernández 1 14. September 2022 Heartbreak High 1 14. September 2022 Fate The Winx Saga 2 16. September 2022 Santo 1 16. September 2022 The Brave Ones 1 16. September 2022 Liebe macht blind: Nach dem Altar 2 16. September 2022 Iron Chef: Mexico 1 21. September 2022 Designing Miami 1 21. September 2022 Schnelles Geld 2 22. September 2022 Thai Cave Rescue 1 22. September 2022 Die Mädchen aus der letzten Reihe 1 23. September 2022 Jamtara – Das Phisher-Dorf 2 23. September 2022 Dynasty 5 24. September 2022 Die härtesten Gefängnisse der Welt 6 28. September 2022 Finger weg! (Brasilien) 2 28. September 2022 Die Kaiserin 1 29. September 2022 Der Boden ist Lava 3 30. September 2022 Human Playground 1 30. September 2022 ¿A quién le gusta mi follower? 1 September 2022 Barbaren 2 21. Oktober 2022 Wednesday

(Addams Family) 1 Winter 2022

Neue Filme bei Netflix im September 2022

Natürlich hast du bei Netflix im September 2022 auch die Möglichkeit, einige neue Filme zu sehen. Und dabei stehen natürlich wieder einige interessante Eigenproduktionen im Mittelpunkt. Die interessantesten Verfilmungen starten aber alle erst in der zweiten September-Hälfte starten.

Etwa „Der Parfümeur“, ein Thriller aus deutscher Produktion mit Emilia Schüle in einer der Hauptrollen. Sie spielt eine Kommissarin, die sich, um ihren Geruchssinn und ihren Liebhaber zurückzugewinnen, auf einen Parfümeur einlässt, der für den perfekten Duft auch vor Mord nicht zurückschreckt. Verfügbar ist der mitunter furchteinflößende Krimi, der auf dem Weltbestseller von Patrick Süskind basiert, bei Netflix ab dem 21. September 2022.

Ebenfalls ein Netflix Film: „Blond“ – verfügbar ab dem 28. September 2022. Das Drama ist ein fiktionales Filmporträt über die Hollywood-Legende Marilyn Monroe und basiert auf dem Bestseller von Joyce Oates. Skizziert wird unter anderem das turbulente Privatleben der von Monroe. In der Hauptrolle der blonden Ikone ist Ana de Armas zu sehen. Sie ist unter anderem bekannt aus „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“.

Ana de Armas als Marilyn Monroe in der neuen Film-Foku „Blond“ von Netflix.

Und für alle, die sich für die deutsche Wirtschaftsgeschichte interessieren, dürfte die Dokumentation „Skandal! Der Sturz von Wirecard“ interessant sein. Ab dem 16. September 2022 wird darin erklärt, wie der aufstrebende Zahlungsabwickler Wirecard die Finanzbranche mit seinem unglaublichen Erfolg begeisterte. Doch dann deckte ein hartnäckiges Journalistenteam einen noch nie zuvor gesehenen Betrug auf und brachte ein ganzes Firmenimperium zu Fall.

Titel verfügbar ab La jefa – Die Chefin 29. August 2022 I Came By 31. August 2022 Love in the Villa 1. September 2022 Vizinhos – Nachbarn 1. September 2022 Das Festival der Troubadoure 2. September 2022 Diorama 6. September 2022 End of the Road 9. September 2022 Sous emprise – Die Freiheit unter Wasser 9. September 2022 Broad Peak 14. September 2022 Die katholische Schule 14. September 2022 Do Revenge 16. September 2022 I Used to Be Famous 16. September 2022 Jogi 16. September 2022 Skandal! Der Sturz von Wirecard 16. September 2022 Spieglein, Spieglein 16. September 2022 A Jazzman's Blues 23. September 2022 Der Parfumeur 21. September 2022 Lou 23. September 2022 Fullmetal Alchemist The Final Alchemy 24. September 2022 Athena 23. September 2022 Blond 28. September 2022 Rainbow 30. September 2022 Aníkúlápó 30. September 2022 Plan A Plan B September 2022

Erst kürzlich wurde bekannt, dass noch in diesem Jahr mit „Wednesday“ eine neue Serie rund um die berühmte „Adams Family“ bei Netflix startet. Zudem gibt es erste Details zum neuen Netflix-Abo, das sich mit Werbung Co-finanziert – mit einer krassen Einschränkung.