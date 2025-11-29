Netflix: Unzählige Neuheiten

Dezember-Highlights auf Netflix! Mach es dir gemütlich, denn die Feiertage bringen eine Welle neuer Filme und Serien! Von fesselnden Dramen über festliche RomComs bis zu spannungsgeladenen Blockbustern – der Countdown läuft.
Netflix im Dezember 2025 mit neuen Filmen und Serien
Netflix hat im Dezember 2025 einige neue Filme und Serien im Gepäck.Bildquelle: Netflix
Wer hat Lust auf neue Filme und Serien? Mit einem Abonnement von Netflix kannst du im Dezember von einer unglaublichen Fülle an neuen Inhalten profitieren. Und dir so die Zeit bei trübem Wetter oder während der Feiertage reichlich abwechslungsreicher gestalten. Zum Beispiel mit dem zweiten Teil der fünften Staffel der Science-Fiction-Hitserie „Stranger Things“, die ab dem 26. Dezember 2025 verfügbar ist. Hawkins steht darin unter Quarantäne, Elfi ist untergetaucht und an jeder Ecke lauert Gefahr. Die Gruppe vereint sich unter einem gemeinsamen Ziel: Vecna finden und töten. Doch Netflix hat in den kommenden Wochen noch viel mehr zu bieten.

„Emily in Paris“: Staffel 5 startet bei Netflix

So startet ab dem 18. Dezember 2025 die fünfte Staffel der Comedy-Serie „Emily in Paris“. Wobei der Serientitel eigentlich nicht mehr ganz zutreffend ist. Denn jetzt heißt es Buongiorno statt Bonjour. Emily versucht nämlich einen Neustart in Rom. Doch als Liebe, Karriere und Loyalität aufeinanderprallen, wird La Dolce Vita auf einen Schlag ziemlich kompliziert.

Western-Fans aufgepasst: „The Abandons“ neu bei Netflix

Du möchtest lieber in das Leben im Gebiet des heutigen US-Bundesstaats Washington in den 1850er-Jahren abtauchen? In eine Zeit, in der es im Wilden Westen der USA ordentlich zur Sache ging? Dann auf jeden Fall den 4. Dezember 2025 rot im Kalender anstreichen. Denn dann startet die Western-Serie „The Abandons“ neu bei Netflix. In diesem neuen Serienspektakel ringen zwei von mächtigen Matriarchinnen geführte Familien – eine reich, die andere arm, aber loyal – um die Vorherrschaft.

Spanische Thriller-Serie „Stadt der Schatten“ im Anflug

Ab dem 12. Dezember 2025 ist bei Netflix zudem die spanische Thriller-Serie „Stadt der Schatten“ zu sehen. Als in Barcelona eine brennende Leiche an einem der bekanntesten Bauwerke Gaudís hängt, muss ein in Ungnade gefallener Kommissar, Inspektor Milo Malart, den Mörder finden. Gemeinsam mit seiner Partnerin Rebeca Garrido macht er sich auf die Suche.

Reality gefällig? „With Love, Meghan: Holiday Celebration“ Staffel 2

Kurz vor Weihnachten hat Netflix aber auch ein Update eines bekannten Reality-TV-Formats im Angebot: die zweite Staffel von „With Love, Meghan: Holiday Celebration“. In diesem Festtags-Special stellt Meghan Markle, Frau von Prinz Harry, ihren Freunden ihre liebsten Weihnachtstraditionen, saisonalen Bastelideen und Familienrezepte vor. Los geht’s ab dem 3. Dezember 2025.

SerieStaffelverfügbar ab
Stranger Things5a
5b		27. November 2025
26. Dezember 2025
Love is Blind: Italy11. Dezember 2025
With Love, Meghan: Holiday Celebration13. Dezember 2025
The Abandons14. Dezember 2025
The Believers24. Dezember 2025
The Price of Confession15. Dezember 2025
Owning Manhattan25. Dezember 2025
Sicily Express15. Dezember 2025
Pro Bono16. Dezember 2025
Pax Massilia29. Dezember 2025
Badly in Love19. Dezember 2025
Record of Ragnarok310. Dezember 2025
Das Unglück210. Dezember 2025
Simon Cowell: The Next Act1 (Doku-Serie)10. Dezember 2025
Had I Not Seen the Sun211. Dezember 2025
Man Vs Baby111. Dezember 2025
Kasaba: Die Kleinstadt111. Dezember 2025
Tomb Raider: The Legend of Lara Croft211. Dezember 2025
Stadt der Schatten112. Dezember 2025
Weihnachten zu Hause312. Dezember 2025
Die tierischen Fälle von Kit und Sam6 (Kids & Family)15. Dezember 2025
Culinary Class Wars216. Dezember 2025
What's In The Box117. Dezember 2025
El niñero317. Dezember 2025
Emily in Paris518. Dezember 2025
King of Collectibles: The Goldin Touch323. Dezember 2025
Cashero126. Dezember 2025
Members Only: Palm Beach129. Dezember 2025
Bridgerton4a
4b
5
6		29. Januar 2026
26. Februar 2026
noch offen
noch offen
One Piece210. März 2026
Kaulitz & Kaulitz32026
Avatar - Der Herr der Elemente2noch offen
Crooks2noch offen
Die Falle1noch offen
Die Kaiserin3noch offen
One Piece3noch offen
The Gentlemen2noch offen

Neue Filme bei Netflix im Dezember 2025

In den kommenden Wochen darfst du dich bei Netflix aber auch auf zahlreiche packende Film-Blockbuster freuen. So starten zum Beispiel ab dem 5. Dezember 2025 George Clooney und Adam Sandler in einem neuen Drama durch: „Jay Kelly“. Dabei handelt es sich um einen Filmstar (Clooney), der sich im Beisein seines Managers (Sandler) auf einer Europareise mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt. Zwischen tief berührend und humorvoll, zwischen episch und intim, bewegt sich der Film an der Schnittstelle von Reue über Vergangenes und Leistungen der Gegenwart.

Ein weiteres Drama startet am 12. Dezember 2025: „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“. Detektiv Benoit Blanc arbeitet mit einem jungen Priester zusammen, um ein absolut unmögliches Verbrechen in einer Kirche mit dunkler Vergangenheit zu lösen. Und wer es lieber weihnachtlich mag: ab dem 3. Dezember 2025 „My Secret Santa“ nicht verpassen. Eine alleinerziehende Mutter braucht einen Job. Ein Ski-Resort braucht einen Weihnachtsmann. Kurzerhand verkleidet sich Taylor als Mann, um den Job zu bekommen – doch dann kommen die Gefühle für den Hotelerben in die Quere.

Titel Verfügbar abBemerkungen
Jingle Bell Heist - Der große Weihnachtsraub26. November 2025
Left-Handed Girl28. November 2025
The Stringer: Wer steckt hinter dem Foto?28. November 2025Dokumentation
Matt Rife: Unwrapped - A Christmas Crowd Work Special2. Dezember 2025
My Secret Santa3. Dezember 2025
I Wish You Had Told Me4. Dezember 2025
Lali: La que le gana al tiempo4. Dezember 2025Dokumentation
Als mein Vater Weihnachten rettete 25. Dezember 2025
Jay Kelly5. Dezember 2025
Jay Kelly – Das Making-of5. Dezember 2025Dokumentation
Love and Wine5. Dezember 2025
The New Yorker: Die ikonische Zeitschrift wird 1005. Dezember 2025Dokumentation
Frohe Schenknacht mit Elmo und Mark Rober8. Dezember 2025Kids & Family
Masaka Kids – ein innerer Rhythmus9. Dezember 2025Dokumentation
The Fakenapping11. Dezember 2025
Lost in the Spotlight11. Dezember 2025
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery12. Dezember 2025
Mord in Monaco17. Dezember 2025Dokumentation
10DANCE18. Dezember 2025
Breakdown: 197519. Dezember 2025Dokumentation
The Great Flood19. Dezember 2025
Die Stunde der Mutigen19. Dezember 2025
Elway – Vom Underdog zum Super Bowl Champion22. Dezember 2025Dokumentation
Goodbye June24. Dezember 2025
Cover-Up26. November 2025Dokumentation
The Rip16. Januar 2026

Und dann hätten wir noch einen Tipp für den Nachwuchs. Denn ab dem 8. Dezember ist bei Netflix ein 30-minütiger Sonderfilm mit Elmo aus der Sesamstraße zu sehen. Elmo und seine Freunde aus der Sesamstraße basteln mit Ex-NASA-Ingenieur und YouTube-Star Mark Rober ganz besondere Geschenke. Abrufbar ist „Frohe Schenknacht mit Elmo und Mark Rober“ ab dem 8. Dezember 2025.

Heiße Netflix-Neuheiten: Stranger Things, Horror & Herz

