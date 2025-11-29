Netflix: Unzählige Neuheiten

Wer hat Lust auf neue Filme und Serien? Mit einem Abonnement von Netflix kannst du im Dezember von einer unglaublichen Fülle an neuen Inhalten profitieren. Und dir so die Zeit bei trübem Wetter oder während der Feiertage reichlich abwechslungsreicher gestalten. Zum Beispiel mit dem zweiten Teil der fünften Staffel der Science-Fiction-Hitserie „Stranger Things“, die ab dem 26. Dezember 2025 verfügbar ist. Hawkins steht darin unter Quarantäne, Elfi ist untergetaucht und an jeder Ecke lauert Gefahr. Die Gruppe vereint sich unter einem gemeinsamen Ziel: Vecna finden und töten. Doch Netflix hat in den kommenden Wochen noch viel mehr zu bieten.

„Emily in Paris“: Staffel 5 startet bei Netflix

So startet ab dem 18. Dezember 2025 die fünfte Staffel der Comedy-Serie „Emily in Paris“. Wobei der Serientitel eigentlich nicht mehr ganz zutreffend ist. Denn jetzt heißt es Buongiorno statt Bonjour. Emily versucht nämlich einen Neustart in Rom. Doch als Liebe, Karriere und Loyalität aufeinanderprallen, wird La Dolce Vita auf einen Schlag ziemlich kompliziert.

Western-Fans aufgepasst: „The Abandons“ neu bei Netflix

Du möchtest lieber in das Leben im Gebiet des heutigen US-Bundesstaats Washington in den 1850er-Jahren abtauchen? In eine Zeit, in der es im Wilden Westen der USA ordentlich zur Sache ging? Dann auf jeden Fall den 4. Dezember 2025 rot im Kalender anstreichen. Denn dann startet die Western-Serie „The Abandons“ neu bei Netflix. In diesem neuen Serienspektakel ringen zwei von mächtigen Matriarchinnen geführte Familien – eine reich, die andere arm, aber loyal – um die Vorherrschaft.

Spanische Thriller-Serie „Stadt der Schatten“ im Anflug

Ab dem 12. Dezember 2025 ist bei Netflix zudem die spanische Thriller-Serie „Stadt der Schatten“ zu sehen. Als in Barcelona eine brennende Leiche an einem der bekanntesten Bauwerke Gaudís hängt, muss ein in Ungnade gefallener Kommissar, Inspektor Milo Malart, den Mörder finden. Gemeinsam mit seiner Partnerin Rebeca Garrido macht er sich auf die Suche.

Reality gefällig? „With Love, Meghan: Holiday Celebration“ Staffel 2

Kurz vor Weihnachten hat Netflix aber auch ein Update eines bekannten Reality-TV-Formats im Angebot: die zweite Staffel von „With Love, Meghan: Holiday Celebration“. In diesem Festtags-Special stellt Meghan Markle, Frau von Prinz Harry, ihren Freunden ihre liebsten Weihnachtstraditionen, saisonalen Bastelideen und Familienrezepte vor. Los geht’s ab dem 3. Dezember 2025.

Serie Staffel verfügbar ab Stranger Things 5a

5b 27. November 2025

26. Dezember 2025 Love is Blind: Italy 1 1. Dezember 2025 With Love, Meghan: Holiday Celebration 1 3. Dezember 2025 The Abandons 1 4. Dezember 2025 The Believers 2 4. Dezember 2025 The Price of Confession 1 5. Dezember 2025 Owning Manhattan 2 5. Dezember 2025 Sicily Express 1 5. Dezember 2025 Pro Bono 1 6. Dezember 2025 Pax Massilia 2 9. Dezember 2025 Badly in Love 1 9. Dezember 2025 Record of Ragnarok 3 10. Dezember 2025 Das Unglück 2 10. Dezember 2025 Simon Cowell: The Next Act 1 (Doku-Serie) 10. Dezember 2025 Had I Not Seen the Sun 2 11. Dezember 2025 Man Vs Baby 1 11. Dezember 2025 Kasaba: Die Kleinstadt 1 11. Dezember 2025 Tomb Raider: The Legend of Lara Croft 2 11. Dezember 2025 Stadt der Schatten 1 12. Dezember 2025 Weihnachten zu Hause 3 12. Dezember 2025 Die tierischen Fälle von Kit und Sam 6 (Kids & Family) 15. Dezember 2025 Culinary Class Wars 2 16. Dezember 2025 What's In The Box 1 17. Dezember 2025 El niñero 3 17. Dezember 2025 Emily in Paris 5 18. Dezember 2025 King of Collectibles: The Goldin Touch 3 23. Dezember 2025 Cashero 1 26. Dezember 2025 Members Only: Palm Beach 1 29. Dezember 2025 Bridgerton 4a

4b

5

6 29. Januar 2026

26. Februar 2026

noch offen

noch offen One Piece 2 10. März 2026 Kaulitz & Kaulitz 3 2026 Avatar - Der Herr der Elemente 2 noch offen Crooks 2 noch offen Die Falle 1 noch offen Die Kaiserin 3 noch offen One Piece 3 noch offen The Gentlemen 2 noch offen

Neue Filme bei Netflix im Dezember 2025

In den kommenden Wochen darfst du dich bei Netflix aber auch auf zahlreiche packende Film-Blockbuster freuen. So starten zum Beispiel ab dem 5. Dezember 2025 George Clooney und Adam Sandler in einem neuen Drama durch: „Jay Kelly“. Dabei handelt es sich um einen Filmstar (Clooney), der sich im Beisein seines Managers (Sandler) auf einer Europareise mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt. Zwischen tief berührend und humorvoll, zwischen episch und intim, bewegt sich der Film an der Schnittstelle von Reue über Vergangenes und Leistungen der Gegenwart.

Ein weiteres Drama startet am 12. Dezember 2025: „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“. Detektiv Benoit Blanc arbeitet mit einem jungen Priester zusammen, um ein absolut unmögliches Verbrechen in einer Kirche mit dunkler Vergangenheit zu lösen. Und wer es lieber weihnachtlich mag: ab dem 3. Dezember 2025 „My Secret Santa“ nicht verpassen. Eine alleinerziehende Mutter braucht einen Job. Ein Ski-Resort braucht einen Weihnachtsmann. Kurzerhand verkleidet sich Taylor als Mann, um den Job zu bekommen – doch dann kommen die Gefühle für den Hotelerben in die Quere.

Titel Verfügbar ab Bemerkungen Jingle Bell Heist - Der große Weihnachtsraub 26. November 2025 Left-Handed Girl 28. November 2025 The Stringer: Wer steckt hinter dem Foto? 28. November 2025 Dokumentation Matt Rife: Unwrapped - A Christmas Crowd Work Special 2. Dezember 2025 My Secret Santa 3. Dezember 2025 I Wish You Had Told Me 4. Dezember 2025 Lali: La que le gana al tiempo 4. Dezember 2025 Dokumentation Als mein Vater Weihnachten rettete 2 5. Dezember 2025 Jay Kelly 5. Dezember 2025 Jay Kelly – Das Making-of 5. Dezember 2025 Dokumentation Love and Wine 5. Dezember 2025 The New Yorker: Die ikonische Zeitschrift wird 100 5. Dezember 2025 Dokumentation Frohe Schenknacht mit Elmo und Mark Rober 8. Dezember 2025 Kids & Family Masaka Kids – ein innerer Rhythmus 9. Dezember 2025 Dokumentation The Fakenapping 11. Dezember 2025 Lost in the Spotlight 11. Dezember 2025 Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery 12. Dezember 2025 Mord in Monaco 17. Dezember 2025 Dokumentation 10DANCE 18. Dezember 2025 Breakdown: 1975 19. Dezember 2025 Dokumentation The Great Flood 19. Dezember 2025 Die Stunde der Mutigen 19. Dezember 2025 Elway – Vom Underdog zum Super Bowl Champion 22. Dezember 2025 Dokumentation Goodbye June 24. Dezember 2025 Cover-Up 26. November 2025 Dokumentation The Rip 16. Januar 2026

Und dann hätten wir noch einen Tipp für den Nachwuchs. Denn ab dem 8. Dezember ist bei Netflix ein 30-minütiger Sonderfilm mit Elmo aus der Sesamstraße zu sehen. Elmo und seine Freunde aus der Sesamstraße basteln mit Ex-NASA-Ingenieur und YouTube-Star Mark Rober ganz besondere Geschenke. Abrufbar ist „Frohe Schenknacht mit Elmo und Mark Rober“ ab dem 8. Dezember 2025.