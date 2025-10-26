Heiße Netflix-Neuheiten: Stranger Things, Horror & Herz

Neue Serien und Filme aus verschiedenen Genres sind auch im November 2025 wieder Teil des aktualisierten Programms von Netflix. Auf Abruf darfst du dich nicht nur auf brandneue Inhalte freuen, sondern auch auf Fortsetzungen bereits bekannter Formate. Und im Mittelpunkt steht im kommenden Monat der erste Teil der finalen Staffel von „Stranger Things“.

Staffel 5a von „Stranger Things“ startet bei Netflix

Bevor es zum großen Finale der Serie kommt, baut sich aber natürlich noch einmal ein spektakulärer Spannungsbogen auf. Das Militär hat Hawkins abgeriegelt und die Jagd auf Elf intensiviert. Doch die Freunde haben nur ein Ziel: Vecna finden und den Albtraum ein für alle Mal beenden. Die neuen Folgen der Sci-Fi-Serie starten bei Netflix ab dem 27. November 2025.

Humor gefällig? „Undercover im Seniorenheim“ startet mit Staffel 2 durch

Ungleich lustiger geht es in der zweiten Staffel von „Undercover im Seniorenheim“ zu. Charles begibt sich darin in verdeckter Mission auf einen Unicampus, wo die Verdächtigen so unberechenbar sind wie die Hinweise. Die Ermittlungen gestalten sich als unerwartet persönlich. Die Hauptrolle übernimmt Ted Danson, den du vielleicht aus der Sitcom „Cheers“ kennst. Die ab dem 20. November 2025 fortgesetzte Serie ist eine Adaption des Dokumentarfilms „Der Maulwurf – Ein Detektiv im Altersheim“.

Action: „Last Samurai Standing“ startet bei Netflix

Reichlich Action ist wiederum ab dem 13. November 2025 in „Last Samurai Standing“ garantiert. Eine japanische Serie, die im Jahr 1878 spielt: Ein Leben, ein Punkt. Shujiro spielt ein tödliches Spiel namens „Kodoku“ mit, bei dem es für Morde an 291 Konkurrenten Punkte gibt. Wer wird der letzte Samurai sein, der diesen finsteren Plan überlebt?

„Death by Ligtning“: Drama garantiert!

Ebenfalls eine Empfehlung wert: die neue Drama-Serie „Death by Lightning“. Sie startet am 6. November 2025 und handelt von James Garfield, der aus einfachen Verhältnissen zum 20. Präsidenten der USA aufstieg. Das ist aber nur der eine Teil der Geschichte. Den anderen Teil nimmt Charles Guiteau ein – sein Mörder.

Serie Staffel verfügbar ab Nobody Wants This 2 23. Oktober 2025 The Dream Life of Mr. Kim 1 25. Oktober 2025 Die Legende 1 27. Oktober 2025 Nightmares of Nature: Lost in the Jungle 1 (Dokumentation) 28. Oktober 2025 Physical: Asia 1 (Reality TV) 28. Oktober 2025 Die Herrscher des Glücks 1 29. Oktober 2025 Selling Sunset 9 (Reality TV) 29. Oktober 2025 Amsterdam Empire 1 30. Oktober 2025 Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will 1 (Dokumentation) 30. Oktober 2025 Son of a Donkey 1 30. Oktober 2025 The Witcher 4 30. Oktober 2025 Atemlos 2 31. Oktober 2025 Bad Influencer 1 31. Oktober 2025 Rhythm + Flow: Nouvelle École 4 (Reality TV) 31. Oktober 2025 Squid Game: The Challenge 2 (Reality TV) 4. November 2025 Einfach Alice 1 5. November 2025 Heweliusz 1 5. November 2025 Death by Lightning 1 6. November 2025 Die Gangster Gang: Aller Anfang ist böse 1 (Kids & Family) 6. November 2025 The Vince Staples Show 2 6. November 2025 As You Stood By 1 7. November 2025 Countdown: Jake vs. Tank 1 (Dokumentation) 8. November 2025 MARINES 1 (Dokumentation) 10. November 2025 Dynamite Kiss 1 12. November 2025 Mrs Playmen 1 12. November 2025 Selling The OC 4 (Reality TV) 12. November 2025 Delhi Crime 3 13. November 2025 Had I Not Seen the Sun 1 13. November 2025 Last Samurai Standing 1 13. November 2025 The Beast in Me 1 13. November 2025 Unicorn Academy 4 (Kids & Family) 13. November 2025 Der Kristallkuckuck 1 14. November 2025 Me late que sí 1 14. November 2025 Gabby's Dollhouse 12 (Kids & Family) 17. November 2025 Envious 3 19. November 2025 Jurassic World: Die Chaostheorie 4 20. November 2025 Undercover im Seniorenheim 2 20. November 2025 Missing: Dead or Alive? 2 (Dokumentation) 24. November 2025 Ist das Kuchen? Feiertage 2 (Reality TV) 25. November 2025 Stranger Things 5a 27. November 2025 Emily in Paris 5 18. Dezember 2025 Bridgerton 4a

4b

5

6 29. Januar 2026

26. Februar 2026

noch offen

noch offen Kaulitz & Kaulitz 3 2026 One Piece 2 2026 Avatar - Der Herr der Elemente 2 noch offen Crooks 2 noch offen Die Falle 1 noch offen Die Kaiserin 3 noch offen One Piece 3 noch offen Sandman 2 noch offen The Gentlemen 2 noch offen

Neue Filme bei Netflix

Im Mittelpunkt der Film-Neustarts steht ab dem 7. November 2025 die Neuinterpretation eines waschechten Klassikers: „Frankenstein“. Seit wenigen Wochen läuft dieser 150 Minuten lange Streifen, in dem unter anderem Christoph Waltz eine Nebenrolle als Harlander bekleidet, hierzulande schon in ausgewählten Kinos, jetzt geht es auf Abruf bei Netflix weiter. Auch in der Schöpfung von Guillermo del Toros stehen ein brillanter Wissenschaftler und ein Wesen im Mittelpunkt, das durch seine monströse Ambition zum Leben erweckt wird.

Ganz andere Geschichte, ganz anderes Genre: „A Merry Little Ex-Mas“. Liebe und Romantik sind hier Teil der Geschichte, wenn Kate und Everett sich zu Weihnachten eine einvernehmliche Scheidung wünschen – und ein letztes Fest als Familie. Doch neue Flammen und alte Gefühle bringen ihre Pläne durcheinander. Abrufbar bei Netflix ab dem 12. November 2025. Und eine Film-Doku über Schauspiel-Legende Eddie Murphy kannst du ebenfalls ab dem 12. November abrufen: „Being Eddie“ – mit schonungsloser Ehrlichkeit und reichlich Humor.

Titel Verfügbar ab Bemerkungen Who Killed the Montreal Expos? 21. Oktober 2025 Dokumentation The Elixir 23. Oktober 2025 A House of Dynamite 24. Oktober 2025 Babo - Die Haftbefehl-Story 28. Oktober 2025 Dokumentation Ballad of a Small Player 29. Oktober 2025 Aileen: Queen of the Serial Killers 30. Oktober 2025 Dokumentation Dr. Seuss: Die Schnipfen 3. November 2025 Kids & Family Baramulla 7. November 2025 Frankenstein 7. November 2025 Groom & Two Brides 7. November 2025 Mango 7. November 2025 A Merry Little Ex-Mas 12. November 2025 Being Eddie 12. November 2025 Dokumentation Geiselnahme live: Der Fall Eloá Pimentel 12. November 2025 Dokumentation Tee Yai: Born To Be Bad 13. November 2025 In Your Dreams – Im Traum ist alles möglich 14. November 2025 Kids & Family Lefter: Die Geschichte der Fußballlegende Ordinarius 14. November 2025 Selena y Los Dinos: Das Erbe einer Familie 17. November 2025 Dokumentation Champagne Problems 19. November 2025 Der Fall Nathan Carman 19. November 2025 Dokumentation Der Sohn von tausend Männern 19. November 2025 Las locuras 20. November 2025 ONE SHOT with Ed Sheeran 21. November 2025 Music Non-Fiction Train Dreams 21. November 2025 Jingle Bell Heist - Der große Weihnachtsraub 26. November 2025 Left-Handed Girl 28. November 2025 The Stringer: Wer steckt hinter dem Foto? 28. November 2025 Dokumentation Jay Kelly 5. Dezember 2025 Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery 12. Dezember 2025 The Rip 16. Januar 2026

Du bist Fan von Reality-TV? Dann darfst du im kommenden Monat bei Netflix auf keinen Fall „Squid Game: The Challenge“ verpassen. Es ist bereits die zweite Staffel des Formats, in der 456 Spieler in einer Reihe von Spielen gegeneinander antreten. Jeder Spieler verfolgt dabei das Ziel, seine Gegner schrittweise zu eliminieren. Ziel: Ein Preisgeld in Millionenhöhe! Die erste Staffel gewann die 55-jährige in Vietnam geborene US-Amerikanerin Mai Whelan. Die zweite Staffel kannst du bei Netflix ab dem 4. November 2025 streamen.