Heiße Netflix-Neuheiten: Stranger Things, Horror & Herz

Im November 2025 bringt Netflix frische Highlights: von der finalen Stranger Things-Staffel über Guillermo del Toros Frankenstein bis zu festlichen Filmen und packenden Serien – Spannung, Humor und Magie für jeden Geschmack warten!
Bei Netflix stehen m November 2025 einige packende Neustarts an.Bildquelle: Gemini
Neue Serien und Filme aus verschiedenen Genres sind auch im November 2025 wieder Teil des aktualisierten Programms von Netflix. Auf Abruf darfst du dich nicht nur auf brandneue Inhalte freuen, sondern auch auf Fortsetzungen bereits bekannter Formate. Und im Mittelpunkt steht im kommenden Monat der erste Teil der finalen Staffel von „Stranger Things“.

Staffel 5a von „Stranger Things“ startet bei Netflix

Bevor es zum großen Finale der Serie kommt, baut sich aber natürlich noch einmal ein spektakulärer Spannungsbogen auf. Das Militär hat Hawkins abgeriegelt und die Jagd auf Elf intensiviert. Doch die Freunde haben nur ein Ziel: Vecna finden und den Albtraum ein für alle Mal beenden. Die neuen Folgen der Sci-Fi-Serie starten bei Netflix ab dem 27. November 2025.

Humor gefällig? „Undercover im Seniorenheim“ startet mit Staffel 2 durch

Ungleich lustiger geht es in der zweiten Staffel von „Undercover im Seniorenheim“ zu. Charles begibt sich darin in verdeckter Mission auf einen Unicampus, wo die Verdächtigen so unberechenbar sind wie die Hinweise. Die Ermittlungen gestalten sich als unerwartet persönlich. Die Hauptrolle übernimmt Ted Danson, den du vielleicht aus der Sitcom „Cheers“ kennst. Die ab dem 20. November 2025 fortgesetzte Serie ist eine Adaption des Dokumentarfilms „Der Maulwurf – Ein Detektiv im Altersheim“.

Action: „Last Samurai Standing“ startet bei Netflix

Reichlich Action ist wiederum ab dem 13. November 2025 in „Last Samurai Standing“ garantiert. Eine japanische Serie, die im Jahr 1878 spielt: Ein Leben, ein Punkt. Shujiro spielt ein tödliches Spiel namens „Kodoku“ mit, bei dem es für Morde an 291 Konkurrenten Punkte gibt. Wer wird der letzte Samurai sein, der diesen finsteren Plan überlebt?

„Death by Ligtning“: Drama garantiert!

Ebenfalls eine Empfehlung wert: die neue Drama-Serie „Death by Lightning“. Sie startet am 6. November 2025 und handelt von James Garfield, der aus einfachen Verhältnissen zum 20. Präsidenten der USA aufstieg. Das ist aber nur der eine Teil der Geschichte. Den anderen Teil nimmt Charles Guiteau ein – sein Mörder.

SerieStaffelverfügbar ab
Nobody Wants This223. Oktober 2025
The Dream Life of Mr. Kim125. Oktober 2025
Die Legende127. Oktober 2025
Nightmares of Nature: Lost in the Jungle1 (Dokumentation)28. Oktober 2025
Physical: Asia1 (Reality TV)28. Oktober 2025
Die Herrscher des Glücks129. Oktober 2025
Selling Sunset9 (Reality TV)29. Oktober 2025
Amsterdam Empire130. Oktober 2025
Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will1 (Dokumentation)30. Oktober 2025
Son of a Donkey130. Oktober 2025
The Witcher430. Oktober 2025
Atemlos231. Oktober 2025
Bad Influencer131. Oktober 2025
Rhythm + Flow: Nouvelle École4 (Reality TV)31. Oktober 2025
Squid Game: The Challenge2 (Reality TV)4. November 2025
Einfach Alice15. November 2025
Heweliusz15. November 2025
Death by Lightning16. November 2025
Die Gangster Gang: Aller Anfang ist böse1 (Kids & Family)6. November 2025
The Vince Staples Show26. November 2025
As You Stood By17. November 2025
Countdown: Jake vs. Tank1 (Dokumentation)8. November 2025
MARINES1 (Dokumentation)10. November 2025
Dynamite Kiss112. November 2025
Mrs Playmen112. November 2025
Selling The OC4 (Reality TV)12. November 2025
Delhi Crime313. November 2025
Had I Not Seen the Sun113. November 2025
Last Samurai Standing113. November 2025
The Beast in Me113. November 2025
Unicorn Academy4 (Kids & Family)13. November 2025
Der Kristallkuckuck114. November 2025
Me late que sí114. November 2025
Gabby's Dollhouse12 (Kids & Family)17. November 2025
Envious319. November 2025
Jurassic World: Die Chaostheorie420. November 2025
Undercover im Seniorenheim220. November 2025
Missing: Dead or Alive?2 (Dokumentation)24. November 2025
Ist das Kuchen? Feiertage2 (Reality TV)25. November 2025
Stranger Things5a27. November 2025
Emily in Paris518. Dezember 2025
Bridgerton4a
4b
5
6		29. Januar 2026
26. Februar 2026
noch offen
noch offen
Kaulitz & Kaulitz32026
One Piece22026
Avatar - Der Herr der Elemente2noch offen
Crooks2noch offen
Die Falle1noch offen
Die Kaiserin3noch offen
One Piece3noch offen
Sandman2noch offen
The Gentlemen2noch offen

Neue Filme bei Netflix

Im Mittelpunkt der Film-Neustarts steht ab dem 7. November 2025 die Neuinterpretation eines waschechten Klassikers: „Frankenstein“. Seit wenigen Wochen läuft dieser 150 Minuten lange Streifen, in dem unter anderem Christoph Waltz eine Nebenrolle als Harlander bekleidet, hierzulande schon in ausgewählten Kinos, jetzt geht es auf Abruf bei Netflix weiter. Auch in der Schöpfung von Guillermo del Toros stehen ein brillanter Wissenschaftler und ein Wesen im Mittelpunkt, das durch seine monströse Ambition zum Leben erweckt wird.

Ganz andere Geschichte, ganz anderes Genre: „A Merry Little Ex-Mas“. Liebe und Romantik sind hier Teil der Geschichte, wenn Kate und Everett sich zu Weihnachten eine einvernehmliche Scheidung wünschen – und ein letztes Fest als Familie. Doch neue Flammen und alte Gefühle bringen ihre Pläne durcheinander. Abrufbar bei Netflix ab dem 12. November 2025. Und eine Film-Doku über Schauspiel-Legende Eddie Murphy kannst du ebenfalls ab dem 12. November abrufen: „Being Eddie“ – mit schonungsloser Ehrlichkeit und reichlich Humor.

Titel Verfügbar abBemerkungen
Who Killed the Montreal Expos?21. Oktober 2025Dokumentation
The Elixir23. Oktober 2025
A House of Dynamite24. Oktober 2025
Babo - Die Haftbefehl-Story28. Oktober 2025Dokumentation
Ballad of a Small Player29. Oktober 2025
Aileen: Queen of the Serial Killers30. Oktober 2025Dokumentation
Dr. Seuss: Die Schnipfen3. November 2025Kids & Family
Baramulla7. November 2025
Frankenstein7. November 2025
Groom & Two Brides7. November 2025
Mango7. November 2025
A Merry Little Ex-Mas12. November 2025
Being Eddie12. November 2025Dokumentation
Geiselnahme live: Der Fall Eloá Pimentel12. November 2025Dokumentation
Tee Yai: Born To Be Bad13. November 2025
In Your Dreams – Im Traum ist alles möglich14. November 2025Kids & Family
Lefter: Die Geschichte der Fußballlegende Ordinarius14. November 2025
Selena y Los Dinos: Das Erbe einer Familie17. November 2025Dokumentation
Champagne Problems19. November 2025
Der Fall Nathan Carman19. November 2025Dokumentation
Der Sohn von tausend Männern19. November 2025
Las locuras20. November 2025
ONE SHOT with Ed Sheeran21. November 2025Music Non-Fiction
Train Dreams21. November 2025
Jingle Bell Heist - Der große Weihnachtsraub26. November 2025
Left-Handed Girl28. November 2025
The Stringer: Wer steckt hinter dem Foto?28. November 2025Dokumentation
Jay Kelly5. Dezember 2025
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery12. Dezember 2025
The Rip16. Januar 2026

Du bist Fan von Reality-TV? Dann darfst du im kommenden Monat bei Netflix auf keinen Fall „Squid Game: The Challenge“ verpassen. Es ist bereits die zweite Staffel des Formats, in der 456 Spieler in einer Reihe von Spielen gegeneinander antreten. Jeder Spieler verfolgt dabei das Ziel, seine Gegner schrittweise zu eliminieren. Ziel: Ein Preisgeld in Millionenhöhe! Die erste Staffel gewann die 55-jährige in Vietnam geborene US-Amerikanerin Mai Whelan. Die zweite Staffel kannst du bei Netflix ab dem 4. November 2025 streamen.

Netflix Logo im Licht von Scheinwerfern.
Netflix entzaubert Oktober-Frust: Krachende Neuheiten kommen!

