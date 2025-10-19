8,8 von 10: Das ist der beste Western-Film der Welt

Die Internet Movie Database (IMDb) listet fast alle bekannteren Streifen. Hier werden Filme und Serien jedoch nicht einfach in eine Datenbank gepackt, sondern von Kinofreunden mit einer Wertung zwischen einem und zehn Sternen versehen. Das Ergebnis: eine Liste mit den besten Werken der Filmgeschichte. Wir verraten, bei welchem Titel es sich um den beliebtesten Western überhaupt handelt.

Beste Western, dein Name ist…

Aktuell erleben Western eine Renaissance. Fand sich das Genre vor rund 30 Jahren größtenteils auf dem Abstellgleis wieder, werden heute immer mehr Western gedreht. An den besten Film des Genres kommen diese jedoch nicht heran. Diesen Titel trägt ein wahrer Klassiker: „Zwei glorreiche Halunken“.

Mit einer herausragenden Wertung von 8,8 von 10 möglichen Sternen positioniert sich das cineastische Kunstwerk auf dem 10. Platz der Top-250-Filme-Liste von IMDb, wo es bereits seit Jahren verweilt. Bei den Western reichte es sogar für die Goldmedaille. Und das, obwohl der vom Regisseur Sergio Leone gedrehte Film bereits im Jahr 1966 über die Kinoleinwände flimmerte. In die Rollen der drei Protagonisten, die im Originaltitel als der Gute, der Böse und der Hässliche bezeichnet werden, schlüpften Clint Eastwood, Lee Van Cleef sowie Eli Wallach.

Im Zentrum der Handlung steht dabei ein Goldschatz, der diese als MacGuffin vorantreibt. Alle drei Halunken wollen den Schatz für sich haben. Es kommt zu Partnerschaften, Täuschungen und gewagten Winkelzügen. Bis sich die drei Protagonisten schließlich in einer Art Mexican Standoff gegenüberstehen. Wer zuckt zuerst?

Wer sich den Klassiker anschauen möchte, muss aktuell wohl oder übel zum Geldbeutel greifen. Denn im Streaming-Abo ist „Zwei glorreiche Halunken“ der Film derzeit nicht verfügbar. Dafür lässt sich der Western für etwa 3 bis 4 Euro ausleihen und für rund 10 Euro kaufen.

Im Jahr 1968 und damit lediglich zwei Jahre nach „Zwei glorreiche Halunken“ kam mit „Spiel mir das Lied vom Tod“ ein weiterer Western-Klassiker in die Kinos. Im Regiestuhl saß dabei abermals Sergio Leone. Erinnern dürften sich Filmliebhaber jedoch eher an die beiden Schauspieler Henry Fonda (Frank) und Claudia Cardinale (Jill McBain). In der IMDb-Liste findet sich der Streifen zurzeit auf dem 53. Platz wieder. Damit ist er in den vergangenen Monaten um satte drei Plätze abgerutscht. Und das, obwohl die Wertung mit 8,5 Sternen grundsätzlich sehr hoch ausfällt.