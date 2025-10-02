Aufregung bei Disney+: Wichtige Änderung steht unmittelbar bevor

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Imperium ist weitaus größer als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios. Darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

So siehst du Disney+

Im Oktober erhöht Disney+ auch die Preise. Demnach muss man künftig für das kleinste Disney+-Abo, das Standardpaket mit Werbung, 6,99 Euro zahlen – bisher waren es 5,99 Euro. Der Aufschlag ist hier mit fast 17 Prozent am höchsten. Aber auch bei den anderen Paketen sind die Steigerungen zweistellig. Wer auf das Einspielen von Werbung verzichten will, muss einen Aufschlag von etwas mehr als zehn Prozent hinnehmen. Dieses Paket verteuert sich ebenfalls um einen Euro – von aktuell 9,99 Euro auf 10,99 Euro. Der Preis für das Premium-Abo, das vor allem mit dem gleichzeitigen Streamen auf vier Endgeräten bei Familien beliebt ist, steigt von 13,99 Euro auf 15,99 Euro, was einer Steigerung von mehr als 14 Prozent entspricht. Außerdem gibt es Zusatzgebühren für das Hinzufügen weiterer Nutzer. Bei Disney+ mit Werbung sind es fünf Euro pro Monat für jeden zusätzlichen Nutzer. Bei Standard- und Premium-Abos wird ein Aufschlag von sechs Euro fällig.

Disney+ bezeichnet sich selbst als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

Filme und Serien im Oktober 2025: Das ist neu bei Disney+

Der Oktober bringt eine Fülle neuer Inhalte auf Disney+. So startet als großes Highlight die lokale Eigenproduktion „Habibi Baba Boom“ auf Disney+. In dieser Serie geht es um Sami, der unfreiwillig zu seinen Wurzeln zurückkehrt, als er für einen Job den perfekten Muslim spielt.

Die UEFA Women’s Champions League 2025/26 startet am Dienstag, dem 7. Oktober. Fans in ganz Europa können alle Spiele im Rahmen ihres bestehenden Abonnements live auf Disney+ verfolgen. Der erste Spieltag ist am Dienstag, dem 7. Oktober, und Mittwoch, dem 8. Oktober, gefolgt vom zweiten Spieltag am Mittwoch, dem 15. Oktober, und Donnerstag, dem 16. Oktober. Alle 75 Spiele des Turniers inkl. des Finales in Oslo im Mai 2026 werden live auf Disney+ übertragen und von ESPN produziert.

Alle Neustarts bei Disney+ im Oktober im Überblick

1. Oktober

„Die neuen Zauberer vom Waverly Place“ – Staffel 1

Jungfrau (40), männlich, sucht… (Star)

Casper (Star)

Der weiße Hai (Star) – Altersfreigabe 16

Groß werden leicht gemacht – Staffel 1 (Disney Jr.)

Groß werden leicht gemacht – Staffel 2 (Disney Jr.)

Groß werden leicht gemacht – Staffel 3 (Disney Jr.)

National Geographics „Ice Road Rescue – Extremrettung in Norwegen” – Staffel 9 (National Geographic)

2. Oktober

Die Cooking Academy Staffel 1 (Star) (OV/UT)

3. Oktober

Der Ballonfahrer (Star)

Love thy Nader – Staffel 1 (Star) (OV/UT) (Altersfreigabe 16)

Marvels „Spidey und seine Super-Freunde” – Staffel 4 (Batch 1) (Disney)

6. Oktober

Family Guy: Exklusive Inhalte (Star)

7. Oktober

„High Potential“ – Staffel 2 (Batch 1)

8. Oktober

„The Simpsons“ – Staffel 36

„The Rookie“ – Staffel 7

National Geographics „Hexen: Die Wahrheit hinter den Prozessen“ Staffel 1 (National Geographic)

StuGo – Staffel 1 (Disney)

Das Glück: Eine Reihe von Zufällen – Staffel 1 (Star)

The Lost Station Girls – Staffel 1 (Star)

10. Oktober

Frankie Quinones: Damn That’s Crazy (Star) (OV/UT)

15. Oktober

National Geographics „Roms verlorene Schätze“ – Staffel 2 (National Geographic)

To Cook a Bear – Staffel 1 (Star)

Murdaugh: Death in the Family – Staffel 1 (Star)

„Phineas und Ferb “ – Staffel 5 (Batch 1)

17. Oktober

Twilight (Star)

New Moon – Biss zur Mittagsstunde (Star)

Eclipse – Bis(s) zum Abendrot (Star)

Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht – Teil 1 (Star)

Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht – Teil 2 (Star)

Moon, der Panda (Star)

Flow (Star)

22. Oktober

Winnie Puuh & Ich – Staffel 1 (Disney)

Winnie Puuh & Ich – Staffel 2 (Disney)

23. Oktober

Entrepreneurs – Staffel 1 (Star)

24. Oktober

LEGO Disney Die Eiskönigin: Operation Papageitaucher (Disney)

29. Oktober

„Star Wars: Visionen“ – Volume 3

Disney Twisted-Wonderland: Die Serie – Staffel 1 (Disney)

ZOMBIES: The Re-Animated Series – Staffel 1 (Disney)

Großstadtrevier – Staffel 31-35 (Star)

Morden im Norden – Staffel 1-10 (Star)

Mord mit Aussicht – Staffel 1-4 (Star)

In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte: Ganz in Weiß (Star)

Der 7. Tag (Star)

Die Rosenheim-Cops – Staffel 1-8 (Star)

Ein Taunuskrimi – Staffel 1-3 (Star)

31. Oktober

National Geographics „Billy & Molly: Eine Liebe zwischen Mensch und Otter“ – (National Geographic)

