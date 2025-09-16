Heute im TV: Diesen Film muss jeder Sci-Fi-Fan mindestens ein Mal gesehen haben

Welcher Sci-Fi-Film gilt als der beste der Welt? Die Antwort dürfte viele überraschen. Doch zumindest genießt der Streifen einen hohen Bekanntheitsgrad. Dagegen sorgt die beste Sci-Fi-Serie aller Zeiten sicherlich für viele fragende Blicke. Heute läuft ein weiterer Science-Fiction-Hit bei Kabel Eins, der mit einer beeindruckenden Zuschauerwertung von 91 von 100 Prozent auf Rotten Tomatoes aufwartet. Zeitgleich wird der Mega-Blockbuster jedoch auch heftig kritisiert.

Heute um 20:15 Uhr auf Kabel Eins

Im Jahr 2009 schlug der Film „Star Trek“ ein neues Kapitel auf. Die aus dem gleichnamigen Kult-Franchise bekannten Rollen wie James T. Kirk, Spock oder Leonard McCoy blieben zwar dieselben, wurden, jedoch von neuen Schauspielern besetzt. Ein Reboot im klassischen Sinne ist es jedoch nicht, denn man hat sich für die zahlreichen Änderungen eine In-Universe-Erklärung einfallen lassen. Und das Konzept ging auf. Bei einem Budget von 150 Millionen US-Dollar spielte der Streifen weltweit etwas über 385 Millionen ein. Angesichts der üblichen hohen Marketing-Kosten zwar kein Mega-Erfolg, doch rentabel war der neue Star-Trek-Film allemal. Leider ist das nur eine Seite der Medaille.

Im Regiestuhl saß zu der Zeit J. J. Abrams, der – so viele Fans – die eigentliche Quintessenz der alten Serien nicht zu fassen vermochte. Trekkies kritisierten vor allem den ausschweifenden Einsatz von Action, und dass der Film eher an Star Wars, denn an das tiefgründigere Star Trek erinnere. Ein Nutzer schrieb bei Rotten Tomatoes etwa, dass der Film die Ideen der ursprünglichen Schöpfer nicht widerspiegele, während ein anderer Nutzer sich die Frage stellte, was Star Trek mit diesem typischen Hollywood-Actionfilm zu tun habe. Unterm Strich handelt es sich bei diesen Stimmen jedoch eher um Ausnahmen. In ihrer Gesamtheit fielen die Kritiken sehr positiv aus. Auch bei IMDb, wo der Streifen immerhin 7,9 von 10 Sternen erreichte.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, hat heute Abend um 20:15 Uhr die Gelegenheit dazu. Denn dann ist „Star Trek“ kostenlos im Free-TV auf Kabel Eins zu sehen.

Schauspieler und Handlung (spoilerfrei)

Womit „Star Trek“ aus dem Jahr 2009 definitiv zu überzeugen vermag, sind die Schauspieler. Sogar eingefleischte Fans lobten die Performance von Chris Pine als James T. Kirk, Zachary Quinto als Spock, Bruce Greenwood als Christopher Pike und Karl Urban als Leonard McCoy. Und auch der Rest des Casts, darunter Simon Pegg als Montgomery Scott und Anton Yelchin als Pavel Chekov, konnte überzeugen.

Derweil spaltete die Handlung die Community. Denn diese verlegte Abrams in eine alternative Zeitlinie. Heißt: Sämtliche Ereignisse aus den originalen Filmen und Serien wurden auf Null zurückgesetzt. Stattdessen trifft man auf die jungen Protagonisten zur Zeit ihrer Ausbildung und beobachtet, wie sie ihre ersten Schritte auf ihrem langen Weg machen. Ein Weg, der übrigens drei Filme ausfüllt. Denn nach „Star Trek“ kamen in den Jahren 2013 und 2016 zwei Folgefilme: „Star Trek Into Darkness“ und „Star Trek Beyond“.