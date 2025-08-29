Am Sonntag im Free-TV: Dieser Sci-Fi-Film gilt als der beste seit Jahren

Am Sonntag läuft einer der besten Science-Fiction-Streifen der vergangenen Jahre kostenlos im Free-TV. Der Mega-Blockbuster überzeugte nicht nur Filmfans, sondern auch Kritiker. Und ein Folgestreifen ist ebenfalls bereits draußen.
Die Filmindustrie befindet sich in einer Krise. Potenzielle Mega-Blockbuster floppen in Scharen und erreichen oft nicht einmal den Break-even-Point. Das, wohlgemerkt, nicht selten bei Produktionskosten jenseits der 200 Mio. US-Dollar. Umso beeindruckender ist es, wenn ein Blockbuster nicht nur Gewinne erzielt, sondern von Kritikern und Filmfans auch noch in den Himmel gelobt wird. Nun ist am Sonntag ein Sci-Fi-Film im Free-TV zu sehen, auf den beides zutrifft.

Sonntagabend auf ProSieben

Mit einem Budget von 165 Millionen US-Dollar und einem Box Office jenseits der 410 Millionen Dollar kann man bei dem 2021 erschienenen Blockbuster „Dune“ definitiv von einem Erfolg sprechen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1965, verfasst vom US-amerikanischen Autor Frank Herbert. Oder um genau zu sein: Er basiert auf der ersten Hälfte des ersten Buchs. Fans können sich also auf zahlreiche weitere Filme freuen – doch zurück zum ersten Streifen.

Dieser kam bei den Zuschauern überaus gut an. Auf dem Filmbewertungs-Portal IMDb erhielt er eine Wertung von 8,0 von 10 möglichen Sternen. Und damit schnitt er noch vergleichsweise schlecht ab. Denn auf Rotten Tomatoes vergaben die Zuschauer sogar stolze 90 Prozent, während die durchschnittliche Kritikerbewertung immerhin bei 83 Prozent lag. In die Hauptrollen schlüpfen neben Timothée Chalamet (gespielt von Paul Atreides) auch zahlreiche bekannte Hollywood-Größen wie Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård, Jason Momoa und Zendaya Coleman.

Worum geht es in „Dune“?

Wer nicht gespoilert werden möchte, dem sei schlicht gesagt: Bei „Dune“ handelt es sich um eine Art Game of Thrones im Science-Fiction-Setting. Mit Intrigen, Machtspielchen und überraschenden Wendungen. Etwas konkreter spielt die Handlung in ferner Zukunft – und beginnt bereits mit einer Verschwörung. So wird Herzog Leto (Oscar Isaac) zunächst mitsamt seiner Familie auf den Planeten Arrakis (auch bekannt als Dune) entsandt. Dabei handelt es sich jedoch um eine Falle. Und so muss Letos Sohn Paul (Timothee Chalamet) zusammen mit seiner Mutter (Rebecca Ferguson) in die schier endlose Wüste von Arrakis fliehen – und die Prophezeiung beginnt sich zu erfüllen.

Wer „Dune“ noch nicht gesehen hat, kann am Sonntag, den 31. August um 20:15 Uhr auf ProSieben zuschalten. Alternativ ist der Film jedoch auch in Amazons Prime-Abonnement enthalten.

Übrigens, der Folgestreifen, „Dune: Part Two“, kam bereits im Jahr 2024 ins Kino. Doch wer sich den Streifen ansehen möchte, muss ihn aktuell noch wahlweise für etwa 4 Euro leihen oder für 8 Euro kaufen. Im Abo ist der Blockbuster dagegen noch nicht abrufbar.

