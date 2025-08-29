Netflix mit vielen spektakulären Neuheiten

Neuer Monat, neue Filme und Serien – auch bei Netflix. Der US-amerikanische Streamingdienst hat zahlreiche neue Inhalte für seine Kunden angekündigt, die aus unterschiedlichsten Genres stammen. Neben ganz neuen Produktionen gehen einige Serien auch in die Verlängerung, werden also mit neuen Staffeln fortgesetzt. Dazu zählt unter anderem die von vielen Fans geliebte Hitserie „Wednesday“ aus dem Umfeld der „Addams Family“.

„Wednesday“: Teil 2 der zweiten Staffel startet bei Netflix

Bereits ab dem 3. September 2025 geht bei Netflix die zweite Staffel von „Wednesday“ in ihre Fortsetzung. Die Teenagerin kämpft in der Mysteryserie darum, ihre übernatürlichen Kräfte wiederzuerlangen, um Enid und andere in Nevermore vor dem Tod zu bewahren. Einer der Gaststars im zweiten Teil der zweiten Staffel wird übrigens Lady Gaga sein. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ist „Wednesday“ aktuell die am häufigsten gestreamte Serie bei Netflix. Global konnte Netflix schon 13,4 Millionen Streams verzeichnen.

Bordell-Imperium: „Die Toten Frauen“ Staffel 1

Ein ganz anderes Genre wird mit „Die Toten Frauen“ bedient. Diese Drama-Serie erzählt die Geschichte der Baladro-Schwestern, die sich in den 1960er-Jahren in Mexiko ein Bordell-Imperium aufbauen – und dabei skrupellos morden. Ab dem 10. September 2025 kannst du bei Netflix diese erbarmungslose Geschichte zu den meistgefürchteten Massenmörderinnen im ganzen Land miterleben.

„Halb Malmö hat mit mir Schluss gemacht“ Staffe 1: Jetzt wird’s lustig!

Klar dem Genre Comedy zuzuordnen ist wiederum die Serie „Halb Malmö hat mit mir Schluss gemacht“, die ab dem 11. September 2025 bei Netflix starten. Kurze Affären, App-Bekanntschaften und chaotische Männer – Amanda hat wenig Erfolg beim Dating. Doch obwohl sie schon von halb Malmö einen Korb bekommen hat, gibt sie nicht auf. Und Amandas Freundinnen ergeht es ebenso. Gemeinsam versuchen sie, neue Dates füreinander zu finden und debattieren dabei über die großen Fragen: Warum ist es so schwer, Liebe zu finden? Wie viel verlangt die Welt tatsächlich von einem Menschen? Und wie oft schafft man es, sein Herz zu öffnen, in einer Welt, in der immer wieder darauf herumgetrampelt wird?

Neu für Kinder: „Dr. Seuss: Rotfisch, Blaufisch

Und auch für Kinder im Vorschulalter geht bei Netflix eine neue Serie an den Start. „Dr. Seuss: Rotfisch, Blaufisch“ ist das neue TV-Zuhause von zwei Fischen, einer rot, einer blau. Von hier nach da – und von da nach hier – finden diese beiden Freunde viele Abenteuer, indem sie die Welt für sich entdecken und Gegensätze erklären. Los geht es ab dem 8. September 2025.

Serie Staffel verfügbar ab Barbie Mysteries: Beach Detectives 1 (Kids & Family) 28. August 2025 Ich und die Walter Boys 2 28. August 2025 Zwei Gräber 1 29 August 2025 Wednesday 2b 3. September 2025 Pokémon Concierge 1b (Kids & Family) 4. September 2025 Countdown: Canelo v Crawford 1 5. .September 2025 Kaoru und Rin 1 7. September 2025 Dr. Seuss: Rotfisch, Blaufisch 1 (Kids & Family) 8. September 2025 Her Mother's Killer 2 8. September 2025 Kiss or Die 1 9. September 2025 Die toten Frauen 1 10. September 2025 Love Is Blind: Brazil 5 10. September 2025 Love is Blind: France 1 10. September 2025 Beauty in Black 2 11. September 2025 Der letzte Wolf von Lyssia 2 (Kids & Family) 11. September 2025 Halb Malmö hat mit mir Schluss gemacht 1 11. September 2025 Las Maldiciones 1 12. September 2025 Ratu Ratu Queens: The Series 1 12. September 2025 You and Everything Else 1 12. September 2025 1670 2 17. September 2025 Next Gen Chef 1 17. September 2025 Black Rabbit 1 18. September 2025 Platonisch 1 18. September 2025 The BA***DS of Bollywood 1 18. September 2025 Der Milliardärsbunker 1 19. September 2025 Haunted Hotel 1 19. September 2025 Blippis Berufe-Show 2 (Kids & Family) 22. September 2025 La huésped 1 24. September 2025 Alice in Borderland 3 25. September 2025 House of Guinness 1 25. September 2025 Scissor Seven 5 (Anime) 25. September 2025 Wayward – Unberechenbar 1 25. September 2025 Ángela 1 26. September 2025 ONE PIECE: East Blue: Batch 1 1 (Anime) 30. September 2025 Alphamännchen 1 2. Oktober 2025 Monster: Die Geschichte von Ed Gein 1 3. Oktober 2025 Stranger Things 5 27. November 2025 Emily in Paris 5 18. Dezember 2025 Bridgerton 4

Neue Filme bei Netflix im September 2025

Selbstverständlich darfst du dich bei Netflix im September 2025 aber auch auf neue Filme freuen. Eines der Highlights startet am 19. September: „She Said Maybe“. In diesem Liebesfilm geht es vor den malerischen Kulissen Istanbuls und Kappadokiens um die in Deutschland aufgewachsene Mavi. Sie erfährt, dass sie zu einer reichen türkischen Familie gehört – doch deren Erwartungen wirbeln Mavis Welt und Liebesleben durcheinander.

Gleiches Genre, ganz andere Geschichte: „The Wrong Paris“, abrufbar ab dem 12. September 2025. Darin glaubt Dawn, an einer Dating-Show im französischen Paris teilzunehmen, doch sie landet in Paris, Texas. Sie will aussteigen, doch dann funkt es mit dem Cowboy-Bachelor.

Oder doch lieber einen Film mit Omar Sy („Ziemlich beste Freunde“) sehen? Dann unbedingt den 26. September 2025 rot im Kalender anstreichen. Denn dann startet bei Netflix „French Lover“. Ein ernüchterter Schauspieler und eine vom Schicksal geprüfte Kellnerin finden in Paris zueinander, doch die Liebe wird im grellen Licht der Bühne auf eine harte Probe gestellt.

Titel Verfügbar ab Bemerkungen Fantacalcio – Fantasy Football war Schuld 27. August 2025 The Thursday Murder Club 28. August 2025 Unbekannte Nummer: Der Highschool-Catfish 29. August 2025 Dokumentation Love Untangled August 2025 Inspector Zende 5. September 2025 Love Con Revenge: Die Rache der Betrogenen 5. September 2025 Dokumentation aka Charlie Sheen 10. September 2025 Dokumentation Kontrabida Academy 11. September 2025 Beauty and the Bester: Der Facebook-Vergewaltiger 12. September 2025 Dokumentation The Wrong Paris 12. September 2025 Matchroom: Die größten Sport-Showmaster 17. September 2025 Dokumentation Same Day with Someone 18. September 2025 She Said Maybe 19. September 2025 French Lover 26. September 2025 Ruth & Boaz 26. September 2025 Nightmares of Nature – Wilde Horrorgeschichten 30. September 2025 Dokumentation A House of Dynamite 24. Oktober 2025 Ballad of a Small Player 29. Oktober 2025 Frankenstein 7. November 2025 Jay Kelly 5. Dezember 2025

Sportfans dürfen sich unterdessen auf den 13. September 2025 freuen. Denn dann überträgt Netflix den mit Spannung erwarteten Boxkampf im Supermittelgewicht zwischen Canelo Álvarez und Terence Crawford; live aus Las Vegas.