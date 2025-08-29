Netflix mit vielen spektakulären Neuheiten

Profilbild von Hayo Lücke Hayo Lücke
4 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Auch wenn der Sommer 2025 so langsam auf die Zielgerade abbiegt, dürfen sich Film- und Serien-Fans bei Netflix wieder auf zahlreiche spektakuläre Neuheiten freuen. Wir geben dir einen Überblick zu allen Neuheiten, die in den kommenden Wochen starten.
Netflix-Logo auf einem Fernseher.
Netflix startet mit vielen neuen Serien und Filmen in den September 2025.Bildquelle: Gemini
  • Teilen

Neuer Monat, neue Filme und Serien – auch bei Netflix. Der US-amerikanische Streamingdienst hat zahlreiche neue Inhalte für seine Kunden angekündigt, die aus unterschiedlichsten Genres stammen. Neben ganz neuen Produktionen gehen einige Serien auch in die Verlängerung, werden also mit neuen Staffeln fortgesetzt. Dazu zählt unter anderem die von vielen Fans geliebte Hitserie „Wednesday“ aus dem Umfeld der „Addams Family“.

„Wednesday“: Teil 2 der zweiten Staffel startet bei Netflix

Bereits ab dem 3. September 2025 geht bei Netflix die zweite Staffel von „Wednesday“ in ihre Fortsetzung. Die Teenagerin kämpft in der Mysteryserie darum, ihre übernatürlichen Kräfte wiederzuerlangen, um Enid und andere in Nevermore vor dem Tod zu bewahren. Einer der Gaststars im zweiten Teil der zweiten Staffel wird übrigens Lady Gaga sein. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ist „Wednesday“ aktuell die am häufigsten gestreamte Serie bei Netflix. Global konnte Netflix schon 13,4 Millionen Streams verzeichnen.

Bordell-Imperium: „Die Toten Frauen“ Staffel 1

Ein ganz anderes Genre wird mit „Die Toten Frauen“ bedient. Diese Drama-Serie erzählt die Geschichte der Baladro-Schwestern, die sich in den 1960er-Jahren in Mexiko ein Bordell-Imperium aufbauen – und dabei skrupellos morden. Ab dem 10. September 2025 kannst du bei Netflix diese erbarmungslose Geschichte zu den meistgefürchteten Massenmörderinnen im ganzen Land miterleben.

„Halb Malmö hat mit mir Schluss gemacht“ Staffe 1: Jetzt wird’s lustig!

Klar dem Genre Comedy zuzuordnen ist wiederum die Serie „Halb Malmö hat mit mir Schluss gemacht“, die ab dem 11. September 2025 bei Netflix starten. Kurze Affären, App-Bekanntschaften und chaotische Männer – Amanda hat wenig Erfolg beim Dating. Doch obwohl sie schon von halb Malmö einen Korb bekommen hat, gibt sie nicht auf. Und Amandas Freundinnen ergeht es ebenso. Gemeinsam versuchen sie, neue Dates füreinander zu finden und debattieren dabei über die großen Fragen: Warum ist es so schwer, Liebe zu finden? Wie viel verlangt die Welt tatsächlich von einem Menschen? Und wie oft schafft man es, sein Herz zu öffnen, in einer Welt, in der immer wieder darauf herumgetrampelt wird?

Neu für Kinder: „Dr. Seuss: Rotfisch, Blaufisch

Und auch für Kinder im Vorschulalter geht bei Netflix eine neue Serie an den Start. „Dr. Seuss: Rotfisch, Blaufisch“ ist das neue TV-Zuhause von zwei Fischen, einer rot, einer blau. Von hier nach da – und von da nach hier – finden diese beiden Freunde viele Abenteuer, indem sie die Welt für sich entdecken und Gegensätze erklären. Los geht es ab dem 8. September 2025.

SerieStaffelverfügbar ab
Barbie Mysteries: Beach Detectives1 (Kids & Family) 28. August 2025
Ich und die Walter Boys228. August 2025
Zwei Gräber129 August 2025
Wednesday2b3. September 2025
Pokémon Concierge1b (Kids & Family)4. September 2025
Countdown: Canelo v Crawford15. .September 2025
Kaoru und Rin17. September 2025
Dr. Seuss: Rotfisch, Blaufisch1 (Kids & Family)8. September 2025
Her Mother's Killer28. September 2025
Kiss or Die19. September 2025
Die toten Frauen110. September 2025
Love Is Blind: Brazil510. September 2025
Love is Blind: France110. September 2025
Beauty in Black211. September 2025
Der letzte Wolf von Lyssia2 (Kids & Family)11. September 2025
Halb Malmö hat mit mir Schluss gemacht111. September 2025
Las Maldiciones112. September 2025
Ratu Ratu Queens: The Series112. September 2025
You and Everything Else112. September 2025
1670217. September 2025
Next Gen Chef117. September 2025
Black Rabbit118. September 2025
Platonisch118. September 2025
The BA***DS of Bollywood118. September 2025
Der Milliardärsbunker119. September 2025
Haunted Hotel119. September 2025
Blippis Berufe-Show2 (Kids & Family)22. September 2025
La huésped124. September 2025
Alice in Borderland325. September 2025
House of Guinness125. September 2025
Scissor Seven5 (Anime)25. September 2025
Wayward – Unberechenbar125. September 2025
Ángela126. September 2025
ONE PIECE: East Blue: Batch 11 (Anime)30. September 2025
Alphamännchen12. Oktober 2025
Monster: Die Geschichte von Ed Gein13. Oktober 2025
Stranger Things527. November 2025
Emily in Paris518. Dezember 2025
Bridgerton4
5
6		2026
noch offen
noch offen
Kaulitz & Kaulitz32026
One Piece22026
Avatar - Der Herr der Elemente2noch offen
Crooks2noch offen
Die Falle1noch offen
Die Kaiserin3noch offen
One Piece3noch offen
Sandman2noch offen
The Gentlemen2noch offen

Neue Filme bei Netflix im September 2025

Selbstverständlich darfst du dich bei Netflix im September 2025 aber auch auf neue Filme freuen. Eines der Highlights startet am 19. September: „She Said Maybe“. In diesem Liebesfilm geht es vor den malerischen Kulissen Istanbuls und Kappadokiens um die in Deutschland aufgewachsene Mavi. Sie erfährt, dass sie zu einer reichen türkischen Familie gehört – doch deren Erwartungen wirbeln Mavis Welt und Liebesleben durcheinander.

Gleiches Genre, ganz andere Geschichte: „The Wrong Paris“, abrufbar ab dem 12. September 2025. Darin glaubt Dawn, an einer Dating-Show im französischen Paris teilzunehmen, doch sie landet in Paris, Texas. Sie will aussteigen, doch dann funkt es mit dem Cowboy-Bachelor.

Oder doch lieber einen Film mit Omar Sy („Ziemlich beste Freunde“) sehen? Dann unbedingt den 26. September 2025 rot im Kalender anstreichen. Denn dann startet bei Netflix „French Lover“. Ein ernüchterter Schauspieler und eine vom Schicksal geprüfte Kellnerin finden in Paris zueinander, doch die Liebe wird im grellen Licht der Bühne auf eine harte Probe gestellt.

Titel Verfügbar abBemerkungen
Fantacalcio – Fantasy Football war Schuld27. August 2025
The Thursday Murder Club28. August 2025
Unbekannte Nummer: Der Highschool-Catfish29. August 2025Dokumentation
Love UntangledAugust 2025
Inspector Zende5. September 2025
Love Con Revenge: Die Rache der Betrogenen5. September 2025Dokumentation
aka Charlie Sheen10. September 2025Dokumentation
Kontrabida Academy11. September 2025
Beauty and the Bester: Der Facebook-Vergewaltiger12. September 2025Dokumentation
The Wrong Paris12. September 2025
Matchroom: Die größten Sport-Showmaster17. September 2025Dokumentation
Same Day with Someone18. September 2025
She Said Maybe19. September 2025
French Lover26. September 2025
Ruth & Boaz26. September 2025
Nightmares of Nature – Wilde Horrorgeschichten30. September 2025Dokumentation
A House of Dynamite24. Oktober 2025
Ballad of a Small Player29. Oktober 2025
Frankenstein7. November 2025
Jay Kelly5. Dezember 2025

Sportfans dürfen sich unterdessen auf den 13. September 2025 freuen. Denn dann überträgt Netflix den mit Spannung erwarteten Boxkampf im Supermittelgewicht zwischen Canelo Álvarez und Terence Crawford; live aus Las Vegas.

Netflix Update August 2025
Jetzt weiterlesen
Netflix Update: Irre Neuheiten für alle Kunden im August 2025

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Astronauten auf einem Planeten
Filmtipp
Am Sonntag im Free-TV: Dieser Sci-Fi-Film gilt als der beste seit Jahren
Batmobil Replica
Autokauf
Batman-Fans rasten aus: Rätselhaftes V8-Monster mit Kultstatus
Casi sitzt in einem roten Samt-Sessel in einem dunklen, gothic-angehauchten Wohnzimmer mit Kerzenbeleuchtung vor dem Fernseher und sieht Wednesday.
Serientipp
Die beliebteste Horror-Komödie ist zurück und düsterer denn je
Filmtipp
Jetzt bei Netflix: Dieser Action-Thriller verspricht Spannung bis zum Ende
Disney+
Disney+ im August: Diese neuen Serien und Filme warten auf dich
Serien & Filme
Amazon belohnt Kunden von Prime Video mit Top-Neuheiten
Filmtipp
Heute im TV: Dieses Action-Feuerwerk mit Star-Aufgebot sorgte seinerzeit für Furore
Serien & Filme
1,5 von 10: Diesen Fantasy-Blockbuster konnte selbst Robert Downey Jr. nicht retten
Serien & Filme
Sky belohnt alle Kunden mit vielen Neuheiten