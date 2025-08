Disney+ im August: Diese neuen Serien und Filme warten auf dich

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Imperium ist weitaus größer als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios. Darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

So siehst du Disney+

Es gibt die Wahl zwischen „Standard mit Werbung“ für 5,99 Euro pro Monat, „Standard“ für 9,99 Euro pro Monat oder 99,90 Euro pro Jahr und „Premium“ für 13,99 Euro pro Monat oder 139,90 Euro pro Jahr. Ab sofort werden Zusatzgebühren für das Hinzufügen weiterer Nutzer erhoben. Bei Disney+ mit Werbung sind es fünf Euro pro Monat für jeden zusätzlichen Nutzer. Bei Standard- und Premium-Abos wird ein Aufschlag von sechs Euro fällig.

Disney+ bezeichnet sich selbst als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

Filme und Serien im August 2025: Das ist neu bei Disney+

Während sich Disney+ im Juli verstärkt dem Meer und dessen Bewohnern gewidmet hat, warten im August viele spannende Serien und Filme aus sämtlichen Erdteilen auf dich. Nicht nur bereits etablierte Inhalte starten mit neuen Folgen, auch brandneue Filme und Serien sind mit im Programm.

Zu letzterem zählt etwa die Sci-Fi-Serie „Alien: Earth“. In der neuen Serie steuert ein Raumschiff gen Erde – und zerschellt auf rätselhafte Weise. Das zerstörte Raumschiff wird zur größten Bedrohung auf der Erde. Kann man sie retten? Abenteuer und Action bietet derweil auch die Marvel-Serie „Eyes of Wakanda“, wo man die wakandischen War Dogs der Geheimorganisation Hatut Zeraze auf ihren Missionen begleiten kann. Stets im Fokus: Vibranium-Artefakte retten.

Wer es ein wenig gediegen und klassischer mag, findet bei Disney+ in diesem Monat die 14. Staffel der Serie „King of the Hill“. Darüber geht „Die Prouds: Lauter und trauter“ in die dritte Staffel und zeigt neue Folgen der frischgebackenen 14-jährigen Penny Proud und ihrer verrückten Familie.

Alle Neustarts bei Disney+ im August im Überblick

1. August

Jimmy Neutron: Der Mutige Erfinder

Der Schein-Heilige

Eine schlaflose Nacht in New York

Eyes of Wakanda

4. August

King of the Hill – Staffel 14

6 August

Die Prouds: Lauter und Trauter – Staffel 3

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze – Staffel 5 (National Geographic)

Micky Maus: Spielhaus – Staffel 3 (Batch 3)

8. August

Ralph Barbosa: Planet Bosa

Summer of ’69

Necaxa

13. August

Alien: Earth

Primos (Batch 2)

15. August

National Geographic Limitless: Live Better Now

Dein Lokal, Dein Lokal – Staffel 17

The Kingdom

20. August

The Twisted Tale of Amanda Knox

Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur – Staffel 2 (Batch 3)

22. August

Eenie Meanie

25. August

LEGO Disney Prinzessin: Stoppt die Schurken

27. August

Good Trouble – Staffel 5 (Batch 2)

Schiffwrackjäger: Australien – Staffel 2

Jetzt weiterlesen Telekom: Kostenloser Streaming-Dienst bis 2030 bei Magenta TV inklusive