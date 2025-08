Jetzt bei Netflix: Dieser Action-Thriller verspricht Spannung bis zum Ende

Bei dem Überangebot an Serien, Dokus und Filmen auf Netflix kann es manchmal schwerfallen, die echten Geheimtipps zu entdecken. Wenn du auf der Suche nach einem actiongeladenen Thriller bist, solltest du dir die neueste Ergänzung beim Streaming-Riesen anschauen. Die Rede ist von einem temporeichen Action-Thriller in New York mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Von welchem Film die Rede ist und wovon die Handlung spielt, verraten wir dir in diesem Artikel.

Streaming-Tipp bei Netflix: Action-Thriller mit Liam Neeson

Wer an Action-Thriller denkt, vermutet dabei Darsteller wie Tom Cruise oder Arnold Schwarzenegger. Zu diesem Kreis darf einer nicht auf keinen Fall fehlen: Liam Neeson. Einst als Jedi-Ritter im Star-Wars-Universum, schlüpft Liam Neeson in „The Commuter“ in die Rolle von Michael MacCauley. Im Film spielt er einen ehemaligen Polizisten, der nun als Versicherungsmakler täglich zwischen Manhatten und Tarrytown, das etwa 40 Kilometer von New York entfernt ist, pendelt.

Die Handlung spielt größtenteils im Zug. Dementsprechend ist für viel Spannung auf engstem Raum gesorgt: eingeschränkte Bewegungsfreiheit, eng gesteckte Zeitlimits und viele Passagiere mit potenziell eigenen Geheimnissen. Alles beginnt mit seiner Begegnung mit einer mysteriösen Frau. Sie unterbreitet ihm ein lukratives Angebot: Schafft er es, einen im Zug befindlichen Mordzeugen zu finden, erhält er 100.000 Dollar. Für den finanziell vulnerablen Michael MacCauley eine Möglichkeit, die er sich nicht entgehen lassen kann.

Lange dauert es nicht, bis ihm bewusst wird, dass er sich unfreiwillig zum Komplizen in einem Verbrechen gemacht hat. Dabei geht es aber um eine viel größere Verschwörung. Er befindet sich in einem Katz-und-Maus-Spiel. Moralische Konflikte plagen ihn.

Warum sich „The Commuter“ auf Netflix lohnt

Mit einer Spielzeit von 100 Minuten ist der Streifen angenehm kompakt. Der Streifen überzeugt mit vielen visuell inszenierten Szenen und zahlreichen unerwarteten Wendungen. Besonders Fans von realitätsnaher Action werden großen Gefallen am Action-Blockbuster finden. Mit „The Commuter“ bekommst du genau das, was man sich von einem Action-Thriller wünscht: Spannung bis zum Schluss, einen starken Hauptdarsteller und eine Story zum Mitfiebern.