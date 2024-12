Auf der Website der Internet Movie Database (IMDb) finden sich die meisten weltweit verfügbaren Serien und Filme. Gelistet werden dabei nicht nur die Titel, sondern auch zahlreiche zusätzliche Informationen – allen voran: Nutzerbewertungen. Diese eignen sich aufgrund der hohen Zahl an Bewertungen ideal dafür, um eine Liste mit den beliebtesten Serien aller Zeiten zu erstellen. Und genau das ist auch geschehen. Doch welches Werk thront auf dem Olymp der beliebtesten Science-Fiction-Serien?

Mit dieser Sci-Fi-Serie hätten die Wenigsten gerechnet

Wenn das Thema Science-Fiction-Serien aufgeworfen wird, dürften die meisten sofort an „Star Trek“, „Doctor Who“ oder „Stargate“ denken. Vielleicht auch moderner – an „The Expanse“ oder „The Mandalorian“. Doch von dem Titel der beliebtesten Serie aller Zeiten sind diese weit entfernt. Stadtessen positioniert sich mit 9,0 von 10 Sternen ausgerechnet die weniger bekannte Alltags-Odyssee „Firefly – Der Aufbruch der Serenity“ auf der oberen Stufe des IMDb-Top-250-Serien-Siegertreppchens.

Im Mittelpunkt der Handlung steht die Besatzung des Transport-Raumschiffs Serenity. Das Team ist an der Grenze der von Menschen im All besiedelten Gebiete unterwegs und erlebt Abenteuer am Rande der Legalität. Eines der Kernelemente ist dabei, dass die Menschen in diesen Gebieten beinahe schon rückständig leben. In etwa wie die Bevölkerung der USA zu Zeiten des Wilden Westen. Daher handelt es sich bei „Firefly“ streng genommen nicht um eine reine Sci-Fi-Serie, sondern um eine Mischform: den sogenannten Space Western.

Die Story von „Firefly“ basiert auf einer Idee des US-amerikanischen Drehbuchautors, Produzenten und Regisseurs Joss Whedon. In die Hauptrollen schlüpften derweil unter anderem Nathan Fillion als Malcolm Reynolds, Alan Tudyk als Hoban Washburne, Jewel Staite als Kaywinnit Lee Frye und Morena Baccarin als Inara Serra.

Nur 14 Folgen

Das Besondere an „Firefly – Der Aufbruch der Serenity“ ist, dass sie im Gegensatz zu den zuvor erwähnten Überfliegern aus lediglich einer Staffel mit 14 Folgen besteht. Mehr noch: Davon wurden zunächst lediglich elf Folgen ausgestrahlt. Der Erfolg zeichnete sich erst mit dem Start der DVD-Verkäufe ab und gipfelte 2005 im Film „Serenity – Flucht in neue Welten“. Wer die Sci-Fi-Serie nicht kennt und ihr eine Chance geben möchte, benötigt hierfür ein Disney+-Abo. Eine physische Alternative bietet indes Amazon. Hier kostet die dazugehörige Blu-Ray (FSK 16) dank eines Rabattes aktuell lediglich rund 14 Euro.

