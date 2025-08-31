Sky: Vielzahl an Neuheiten für alle Kunden

Für Kunden von Sky und Wow stehen in den kommenden Wochen so einige packende Neuerungen auf dem Plan. Wir geben dir einen Überblick, worauf du dich im September 2025 im Film- und Serienkosmos freuen kannst.
Sky-Logo
Bei Sky und Wow warten i mSeptember 2025 viele neue Filme und Serien auf dich.
Der neue Monat steht kurz vor der Tür und auch bei Sky warten wieder einige packende Neustarts darauf, von Serien- und Film-Fans entdeckt zu werden. Ebenso beim zugehörigen Streamingdienst Wow. Neben der vierten Staffel der Reality-TV-Doku „Diese Ochsenknechts“ stehen unter anderem auch einige brandneue Serien auf der Programm-Agenda des größten Pay-TV-Senders im deutschsprachigen Raum.

Sky und Wow zeigen Staffel 1 von „The Paper“

Es wird einige unter euch geben, die „The Office“ kennen und lieben. Ab dem 5. September 2025 startet bei Sky und Wow der zugehörige Ableger „The Paper“. Die Comedyserie – produziert im pseudo-dokumentarischen Stil – dreht sich in zehn Episoden um eine Lokalzeitung, beheimatet im Mittleren Westen der USA, die in einer tiefen Krise steckt. Die Mockumentary bringt nicht nur mit den Absurditäten des Büroalltags im „The Office“-Stil zum Lachen. Sie fungiert auch als scharfe Satire auf die Medienlandschaft in den USA, in der die Pressefreiheit und redaktionelle Unabhängigkeit in der Ära Trump immer mehr unter Druck geraten. Ein Teaser-Trailer zeigt dir bereits, auf was du dich einstellen kannst.

„Task“ – Neue HBO-Serie feiert Deutschland-Premiere

Ab dem 8. September 2025 darfst du dich bei Sky und Wow auf ein neues Crime-Drama freuen: „Task“. Ein schrecklicher Schicksalsschlag, bei dem Tom Brandis auch seine Frau verloren hat, hat den FBI-Agenten völlig aus der Bahn geworfen. Er kämpft immer noch mit Depressionen und Alkohol. Doch jetzt soll der alleinerziehende Vater eine Taskforce aus unerfahrenen Agenten leiten. Eine Serie von Raubüberfällen in den Vororten von Philadelphia stellt das FBI vor Rätsel. Die Täter überfallen systematisch Häuser, die als Drogenumschlagplätze genutzt werden. Was Tom und sein Team nicht ahnen: Dahinter steckt Robbie Prendergast, scheinbar ein harmloser Müllmann und treusorgender, alleinerziehender Vater. Dann läuft einer seiner Überfälle völlig aus dem Ruder – mit dramatischen Folgen

„Ghosts“: Zweiter Teil von Staffel 4 geht an den Start

Ungleich lustiger geht es im zweiten Teil der vierten Staffel von „Ghosts“ zu. In zwölf neuen Folgen der frechen Grusel-Sitcom strapaziert der gespenstische Neuzugang Patience erneut die Nerven der lebenden und übernatürlichen Bewohner von Woodstone Mansion. Die fromme Puritanerin streitet verbissen gegen lockere Sitten und sieht bei jeder Gelegenheit den Teufel am Werk. Und tatsächlich werden Sam, Jay und die Geister schließlich mit finsteren Mächten konfrontiert, wenn Hettys Ex-Ehemann Elias Woodstone zurückkehrt – nicht einfach als Geist, sondern als Abgesandter der Hölle. Stabbel 4b von „Ghosts“ siehst du bei Sky und Wow ab dem 12. September 2025.

Weitere Serienneustarts sind unter anderem die dritte Staffel von „And Just Like That…“ ab dem 17. September 2025 und „Fire Country“ Staffel 3 ab dem 8. September 2025. Die letztgenannte Action-Drama-Serie läuft übrigens nicht auf einem der klassischen Pay-TV-Kanäle von Sky selbst, sondern bei Universal TV.

SerientitelStaffelStartterminSenderBemerkungen
Geparde: Vom Jungtier zum Jäger129. August 2025Sky Nature
Indiens legendäre Tiger129. August 2025Sky Nature
Mythos Borussia - Eine Legende wird 125129. August 2025Sky Documentaries
FC Hollywood – Der FC Bayern und die verückten 90er130. August 2025Sky Documentaries
Wild Heroes: Die Zoo-Helden von Auckland13. September 2025Sky Nature
NCIS: Tony & Ziva14. September 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
The Paper15. September 2025Sky OneZunächst nur auf Abruf

später auch linear bei Sky One
Fire Country38. September 2025Universal TV
Task18. September 2025Sky Atlantic
Ghosts4b12. September 2025Sky One
Law & Order Toronto: Criminal Intent213. September 202513th Street
Schwarze Adler113. September 2025Sky Documentaries
Diese Ochsenknechts4b16. September 2025Sky OneSky Original Doku
And Just Like That...317. September 2025Sky Atlantic
Hochsee Cowboys4
5		17. September 2025
29. September 2025		Sky Documentaries
Twisted Killers118. September 2025Sky Crime
Stax: Die Musik-Revolution aus Memphis119. September 2025Sky Documentaries
Tulsa King321. September 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Murder by Medic - Tödliche Behandlung322. September 2025Sky Crime
Hitlers Helferinnen123. September 2025Sky Documentaries
Expedition am Limit: Behind the Scenes126. September 2025Sky Nature
Für die Freiheit: Die US-Bürgerrechtsbewegung126. September 2025Sky Documentaries
Wildes Zuhause – So lebt das Tierreich128. September 2025Sky Nature
Hitlers Schatzjäger130. September 2025Sky Documentaries
The Real Manhunter130. September 2025Sky Crime
Mayor of Kingstown426. Oktober 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
ES: Welcome to Derry1Oktober 2025Sky
The Iris Affair1Herbst 2025SkySky Original Serie
Landman216. November 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Amadeus1Ende 2025SkySky Original Serie
Atomic12025SkySky Original Serie
Star Trek: Starfleet Academy12026Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Mobland2noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Nola King1noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Skymed4noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Star Trek: Starfleet Academy1noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Star Trek: Strange New Worlds4noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Star Trek: Strange New Worlds5 (Serienfinale)noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
The Agency: Central Intelligence2noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
The Day of the Jackal2noch unklarSky AtlanticSky Original Serie
Yellowjackets4noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen

Neue Filme bei Sky und Wow im September 2025

Ebenfalls ordentlich zur Sache geht es, wenn du das Cinema-Paket von Sky oder Wow abonniert hast. Robert De Niro in „The Alto Knights“, Nicolas Cage in „The Retirement Plan“ oder auch Uwe Ochsenknecht in „Die Ironie des Lebens“ – das Angebot an Film-Neustarts ist in den kommenden Wochen umfangreich.

  • Terrifer (5. September 2025 / Paramount+)
  • Terrifer 2 (5. September 2025 / Paramount+)
  • The Alto Knights (5. September 2025)
  • Leben ist jetzt – Die Real Life Guys (6. September 2025)
  • Spider Web – Once Upon A Time in Seoul (11. September 2025)
  • Silent Night – Und morgen sind wir tot (12. September 2025 / Paramount+)
  • The Investor – The Independent Suf Movie (12. September 2025 / Paramount+)
  • The Retirement Plan (12. September 2025)
  • Kundschafter des Friedens 2 (13. September 2025)
  • 200% Wolf (18. September 2025)
  • Ein Minecraft Film (19. September 2025)
  • Die Ironie des Lebens (25. September 2025)
  • Mr. No Pain (26. September 2025)

Letztmalig sind bei Sky und Wow übrigens auch einige Filme zu sehen. Wer sie noch im Rahmen eines bestehenden Abos anschauen möchte, sollte schnell sein. Die folgenden Blockbuster verlassen im September 2025 die Sky- und Wow-Bibliothek: „Stella. Ein Leben.“ (12. September), „The List“ (30. September), „Drive-Away Dolls“ (14. September), „Baghead“ (27. September), „The Kill Room“ (28. September), „The Zone of Interest“ (29. September) und „The List“ (30. September).

Sky: Streaming-Dienst verliert massig Kunden
Jetzt weiterlesen
Sky-Kunden vor Einschränkungen? Das könnte sich 2026 ändern

