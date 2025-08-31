Sky: Vielzahl an Neuheiten für alle Kunden

Der neue Monat steht kurz vor der Tür und auch bei Sky warten wieder einige packende Neustarts darauf, von Serien- und Film-Fans entdeckt zu werden. Ebenso beim zugehörigen Streamingdienst Wow. Neben der vierten Staffel der Reality-TV-Doku „Diese Ochsenknechts“ stehen unter anderem auch einige brandneue Serien auf der Programm-Agenda des größten Pay-TV-Senders im deutschsprachigen Raum.

Sky und Wow zeigen Staffel 1 von „The Paper“

Es wird einige unter euch geben, die „The Office“ kennen und lieben. Ab dem 5. September 2025 startet bei Sky und Wow der zugehörige Ableger „The Paper“. Die Comedyserie – produziert im pseudo-dokumentarischen Stil – dreht sich in zehn Episoden um eine Lokalzeitung, beheimatet im Mittleren Westen der USA, die in einer tiefen Krise steckt. Die Mockumentary bringt nicht nur mit den Absurditäten des Büroalltags im „The Office“-Stil zum Lachen. Sie fungiert auch als scharfe Satire auf die Medienlandschaft in den USA, in der die Pressefreiheit und redaktionelle Unabhängigkeit in der Ära Trump immer mehr unter Druck geraten. Ein Teaser-Trailer zeigt dir bereits, auf was du dich einstellen kannst.

„Task“ – Neue HBO-Serie feiert Deutschland-Premiere

Ab dem 8. September 2025 darfst du dich bei Sky und Wow auf ein neues Crime-Drama freuen: „Task“. Ein schrecklicher Schicksalsschlag, bei dem Tom Brandis auch seine Frau verloren hat, hat den FBI-Agenten völlig aus der Bahn geworfen. Er kämpft immer noch mit Depressionen und Alkohol. Doch jetzt soll der alleinerziehende Vater eine Taskforce aus unerfahrenen Agenten leiten. Eine Serie von Raubüberfällen in den Vororten von Philadelphia stellt das FBI vor Rätsel. Die Täter überfallen systematisch Häuser, die als Drogenumschlagplätze genutzt werden. Was Tom und sein Team nicht ahnen: Dahinter steckt Robbie Prendergast, scheinbar ein harmloser Müllmann und treusorgender, alleinerziehender Vater. Dann läuft einer seiner Überfälle völlig aus dem Ruder – mit dramatischen Folgen …

„Ghosts“: Zweiter Teil von Staffel 4 geht an den Start

Ungleich lustiger geht es im zweiten Teil der vierten Staffel von „Ghosts“ zu. In zwölf neuen Folgen der frechen Grusel-Sitcom strapaziert der gespenstische Neuzugang Patience erneut die Nerven der lebenden und übernatürlichen Bewohner von Woodstone Mansion. Die fromme Puritanerin streitet verbissen gegen lockere Sitten und sieht bei jeder Gelegenheit den Teufel am Werk. Und tatsächlich werden Sam, Jay und die Geister schließlich mit finsteren Mächten konfrontiert, wenn Hettys Ex-Ehemann Elias Woodstone zurückkehrt – nicht einfach als Geist, sondern als Abgesandter der Hölle. Stabbel 4b von „Ghosts“ siehst du bei Sky und Wow ab dem 12. September 2025.

Weitere Serienneustarts sind unter anderem die dritte Staffel von „And Just Like That…“ ab dem 17. September 2025 und „Fire Country“ Staffel 3 ab dem 8. September 2025. Die letztgenannte Action-Drama-Serie läuft übrigens nicht auf einem der klassischen Pay-TV-Kanäle von Sky selbst, sondern bei Universal TV.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Geparde: Vom Jungtier zum Jäger 1 29. August 2025 Sky Nature Indiens legendäre Tiger 1 29. August 2025 Sky Nature Mythos Borussia - Eine Legende wird 125 1 29. August 2025 Sky Documentaries FC Hollywood – Der FC Bayern und die verückten 90er 1 30. August 2025 Sky Documentaries Wild Heroes: Die Zoo-Helden von Auckland 1 3. September 2025 Sky Nature NCIS: Tony & Ziva 1 4. September 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Paper 1 5. September 2025 Sky One Zunächst nur auf Abruf



später auch linear bei Sky One Fire Country 3 8. September 2025 Universal TV Task 1 8. September 2025 Sky Atlantic Ghosts 4b 12. September 2025 Sky One Law & Order Toronto: Criminal Intent 2 13. September 2025 13th Street Schwarze Adler 1 13. September 2025 Sky Documentaries Diese Ochsenknechts 4b 16. September 2025 Sky One Sky Original Doku And Just Like That... 3 17. September 2025 Sky Atlantic Hochsee Cowboys 4

5 17. September 2025

29. September 2025 Sky Documentaries Twisted Killers 1 18. September 2025 Sky Crime Stax: Die Musik-Revolution aus Memphis 1 19. September 2025 Sky Documentaries Tulsa King 3 21. September 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Murder by Medic - Tödliche Behandlung 3 22. September 2025 Sky Crime Hitlers Helferinnen 1 23. September 2025 Sky Documentaries Expedition am Limit: Behind the Scenes 1 26. September 2025 Sky Nature Für die Freiheit: Die US-Bürgerrechtsbewegung 1 26. September 2025 Sky Documentaries Wildes Zuhause – So lebt das Tierreich 1 28. September 2025 Sky Nature Hitlers Schatzjäger 1 30. September 2025 Sky Documentaries The Real Manhunter 1 30. September 2025 Sky Crime Mayor of Kingstown 4 26. Oktober 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen ES: Welcome to Derry 1 Oktober 2025 Sky The Iris Affair 1 Herbst 2025 Sky Sky Original Serie Landman 2 16. November 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Amadeus 1 Ende 2025 Sky Sky Original Serie Atomic 1 2025 Sky Sky Original Serie Star Trek: Starfleet Academy 1 2026 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Mobland 2 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Nola King 1 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Skymed 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Starfleet Academy 1 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 5 (Serienfinale) noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Agency: Central Intelligence 2 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Day of the Jackal 2 noch unklar Sky Atlantic Sky Original Serie Yellowjackets 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen

Neue Filme bei Sky und Wow im September 2025

Ebenfalls ordentlich zur Sache geht es, wenn du das Cinema-Paket von Sky oder Wow abonniert hast. Robert De Niro in „The Alto Knights“, Nicolas Cage in „The Retirement Plan“ oder auch Uwe Ochsenknecht in „Die Ironie des Lebens“ – das Angebot an Film-Neustarts ist in den kommenden Wochen umfangreich.

Terrifer (5. September 2025 / Paramount+)

Terrifer 2 (5. September 2025 / Paramount+)

The Alto Knights (5. September 2025)

Leben ist jetzt – Die Real Life Guys (6. September 2025)

Spider Web – Once Upon A Time in Seoul (11. September 2025)

Silent Night – Und morgen sind wir tot (12. September 2025 / Paramount+)

The Investor – The Independent Suf Movie (12. September 2025 / Paramount+)

The Retirement Plan (12. September 2025)

Kundschafter des Friedens 2 (13. September 2025)

200% Wolf (18. September 2025)

Ein Minecraft Film (19. September 2025)

Die Ironie des Lebens (25. September 2025)

Mr. No Pain (26. September 2025)

Letztmalig sind bei Sky und Wow übrigens auch einige Filme zu sehen. Wer sie noch im Rahmen eines bestehenden Abos anschauen möchte, sollte schnell sein. Die folgenden Blockbuster verlassen im September 2025 die Sky- und Wow-Bibliothek: „Stella. Ein Leben.“ (12. September), „The List“ (30. September), „Drive-Away Dolls“ (14. September), „Baghead“ (27. September), „The Kill Room“ (28. September), „The Zone of Interest“ (29. September) und „The List“ (30. September).