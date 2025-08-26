Disney+ läuft nicht mehr: Millionen Kunden einfach abgeklemmt?

Wer aktuell seinen Fire-TV-Stick anwirft, bekommt statt Popcornkino nur Frust: Disney+ verweigerte den Start. Erst blitzt kurz das Profil-Menü auf, dann ein penetranter Hinweis: Update nötig. Klingt nach Routine – nur, dass es im App-Store gar kein Update gibt. Neustart? Wieder dieselbe Endlosschleife. Das Problem: ein Déjà-vu. Schon 2021 war Disney+ auf Fire-TV-Geräten plötzlich unbrauchbar. Damals musste Disney nachliefern – dieses Mal wieder. Und dieses Mal trifft es offenbar viele. Im App-Store sammeln sich wütende Kommentare.

Diese Disney+ Nutzer sind betroffen

Das Problem besteht offenbar schon seit dem 20. August, wie das IT-Magazin Golem berichtet. Während Disney+ auf Smartphones oder Tablets problemlos läuft, macht Amazons Fire TV Probleme. Ein technischer Fehler, der ziemlich gezielt eine Plattform lahmlegt. Amazon schweigt. Disney kündigt immerhin an, den Bug zu beheben. Ob Kunden für die verlorene Streamingzeit entschädigt werden? Fraglich. Beim letzten Mal gab es jedenfalls nichts.

Einige Nutzer haben einen Trick gefunden: App löschen, neu installieren – dann läuft’s wieder. Offiziell bestätigt ist das nicht. Disney verweist auf den eigenen Support: Der könne die App-Store-Daten „manuell korrekt synchronisieren“. Falls das nicht hilft: eben doch neu installieren. Oder, noch praktischer: Über die Amazon-Webseite im Browser die Neuinstallation direkt fürs Fire TV anstoßen. Spart zumindest ein paar Klicks.

Fire TV wird immer schlechter

Jetzt ist nur Disney+ auf dem Fire TV betroffen. Aber auch ansonsten macht der Fire TV Stick von Amazon immer wieder Probleme. Foren sind voll von solchen Baustellen. Ob ewig lange Ladezeiten oder ein kompletter Defekt, kurz nach dem Ende der Garantiezeit: Immer wieder sorgt der Streaming-Stick für Ärger bei seinen Nutzern. Derzeit hilft wohl nur eine Neuinstallation von Disney+. Ein anderes Mal hilft ein Neustart. Und woanders wird empfohlen, den Fire TV Stick zurückzusetzen, wenn er Probleme macht.

