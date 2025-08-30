Amazon haut bei Prime Video Neuheiten ohne Ende raus

Mit vielen neuen Inhalten möchte Amazon die Abonnenten von Prime Video in den kommenden Wochen bei Laune halten. Es starten verschiedene neue Serien und auch ein neues Reality-TV-Format feiert seine Deutschland-Premiere. Ein Überblick.
Logo von Prime Video als Symbolbild.
Amazon will es wissen: Der September 2025 hält viele Neuheiten bei Prime Video bereit.Bildquelle: Gemini
Kaum zu glauben, aber wir biegen tatsächlich schon wieder ab auf den Endspurt des Kalenderjahres 2025. Amazon nutzt das natürlich, um bei Prime Video mit einer Reihe neuer Serien für Aufsehen zu sorgen. Und auch eine neue Film-Eigenproduktion geht an den Start. Doch dazu später mehr. Lasst uns zunächst einen Blick auf das werfen, was der Serienkosmos bei Prime Video so an spannenden Neuheiten bereithält.

„The Runarounds“: Staffel 1 startet bei Amazon Prime Video

Direkt zum Monatswechsel hat Amazon bei Prime Video eine ganz neue Original-Serie im Gepäck. Am 1. September 2025 startet „The Runarounds“, eine neue Musikdrama-Serie mit acht Episoden. Die Serie erzählt die Geschichte einer Gruppe frischgebackener Highschool-Absolventen aus Wilmington, North Carolina, die sich im Sommer nach dem Abschluss zusammenschließen, um eine Rockband zu gründen. Im Laufe eines unvergesslichen Sommers müssen sich The Runarounds entscheiden, ob sie sich dem Druck des realen Lebens beugen oder alles riskieren, um die größte Band aller Zeiten zu werden. Dabei werden ungefiltert die Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens gezeigt – flankiert vom Nervenkitzel, alles aufs Spiel zu setzen, um die eigenen Träume zu verfolgen. (zum Trailer)

Zweite Serienpremiere: „Das Gift der Seele“

Ebenfalls ganz neu bei Prime Video zu sehen: die Dramaserie „Das Gift der Seele“ mit sechs Episoden ab dem 10. September 2024. Basierend auf dem Roman „The Girlfriend“ von Michelle Frances erzählt „Das Gift der Seele“ die Geschichte von Laura, einer Frau, die scheinbar alles hat: eine glänzende Karriere, einen liebevollen Ehemann und ihren geliebten Sohn Daniel. Doch ihr perfektes Leben gerät aus den Fugen, als Daniel Cherry mit nach Hause bringt – eine Freundin, die alles verändert. Nach einem angespannten ersten Treffen ist Laura überzeugt, dass Cherry etwas verbirgt. Ist sie eine manipulative Aufsteigerin oder ist Laura einfach nur paranoid? Die Wahrheit ist eine Frage der Perspektive. (zum Trailer)

„Krass Klassenfahrt – Die neue Generation“: Zweite Staffel der Influencer-Comedy-Serie startet

Oder doch lieber eine deutsche Produktion mit einigen Mitwirkenden aus der Influencer-Szene? Dann solltest du ab dem 15. September 2025 „Krass Klassenfahrt – Die neue Generation“ nicht verpassen. In der Serie landet eine Schulklasse in einem langersehnten Strandhaus am griechischen Meer. Alles könnte so schön sein, wäre da nicht das Chaos der Gefühle: Gibt es für die Liebe von Mina und Jonah eine Chance und können sie ihre wichtigsten Freundschaften retten? Chiara und Keanu werden zum gefeierten Social-Media-Traumcouple – doch das Spiel mit der Öffentlichkeit belastet ihre Beziehung zunehmend. Als plötzlich Leos konservative Mutter Sybille auftaucht, um Referendarin Frau Müller-Leist freiwillig zu unterstützen, gerät Leos Leben völlig aus den Fugen. Gemeinsam mit Eli täuscht er eine Fake-Beziehung vor, denn vor seiner Mum hat er sich noch nicht geoutet. Währenddessen versteht Noemi sich supergut mit dem attraktiven Koch Atlas, aber ist er mehr als nur ein Urlaubscrush? Erwachsenwerden ist nicht leicht, kann die Klasse alle Herausforderungen überstehen? (zum Trailer)

Weitere Höhepunkte im September 2025 bei Amazon Prime Video: die zweite Staffel von „Gen V“, der Spin-off-Serie von „The Boys“. Sie zeigt ab dem 17. September wichtige Ereignisse und Enthüllungen, die direkt in das letzte Kapitel von „The Boys“ einfließen. Oder doch lieber ein bisschen Reality-TV? Dann ab dem 26. September „The Summit“ nicht verpassen. Zwölf Stars werden in der Wildnis Neuseelands ausgesetzt und können bis zu 1 Million Euro gewinnen. Doch dafür müssen sie den Summit – den Gipfel – erklimmen und auf dem Weg dorthin diverse Herausforderungen meistern. Mit dabei sind unter anderem Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann, Social-Media-Sternchen Emmy Russ und Reality-Profi Serkan Yavuz.

TitelStaffelabrufbar ab
Upload 425. August 2025
The Terminal List: Dark Wolf227. August 2025
The Croods: Family Tree131. August 2025
Dragons: Die 9 Welten131. August 2025
The Runarounds11. September 2025
Holiday Crush14. September 2025
Suga14. September 2025
Dish it Out15. September 2025
Das Gift der Seele110. September 2025
Helluva Boss1 & 210. September 2025
Do You Wanna Partner112. September 2025
Every Minute Counts212. September 2025
Larry The Cable Guy: It's a gift112. September 2025
Lol: Last One Laughing Argentina212. September 2025
Krass Klassenfahrt – Die neue Generation215. September 2025
Peppa Wutz9 & 1015. September 2025
Gen V217. September 2025
Hotel Costiera124. September 2025
De Viaje Con Los Derbez526. September 2025
The Summit1 (Reality-Show)26. September 2025
7 vs. Wild57. Oktober 2025
Maxton Hall27. November 2025
The Mighty Nein119. November 2025
Fallout217. Dezember 2025
Anansi Boys1noch unbekannt
Bloodaxe1noch unbekannt
Deadloch2noch unbekannt
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht3noch unbekannt
Die Rote Königin2noch unbekannt
Good Omens3noch unbekannt
Maxton Hall3noch unbekannt
Peripherie2noch unbekannt
Reacher4noch unbekannt
The Peripheral1noch unbekannt
Things I Know to be True1noch unbekannt

Neue Filme bei Amazon Prime Video im September 2025

Neben neuen Serien gibt es bei Prime Video im September aber natürlich auch wieder viele, viele neue (und schon etwas ältere) Filme zu sehen. Neben zahlreichen Lizenztiteln aus großen, bekannten Filmstudios ist Amazon ab dem 12. September 2025 auch wieder mit einer Eigenproduktion am Start: „McWalter“. Dabei handelt es sich um eine französische Actionkomödie, in der der gleichnamige Spezialagent mit einer Verschwörung konfrontiert ist. Hat wirklich er eine Reihe mysteriöser Explosionen auf der ganzen Welt herbeigeführt? Da seine DNA an allen Orten gefunden wurde, liegt das auf der Hand. Er selbst muss beweisen, dass er unschuldig ist.

Titelverfügbar ab
Force Of Nature: The Dry 225. August 2025Exkusiv-Inhalt
The Dry: Lügen der Vergangenheit25. August 2025
Stephen King's Doctor Sleeps Erwachen27. August 2025
We Live In Time27. August 2025Exkusiv-Inhalt
Der Polarexpress27. August 2025
The Shining27. August 2025
Chroniken der Unterwelt – City of Bones29. August 2025
Lying and Stealing29. August 2025
Enemigos29. August 2025Prime Original Film
Bone Tomahawk30. August 2025
Der Pate30. August 2025
Der Pate 230. August 2025
Der Pate 330. August 2025
Die Nachbarn Von Oben1. September 2025
House Of Gucci1. September 2025
The Good Mother1. September 2025
Blue Beetle2. September 2025
Papillon2. September 2025
Ice Road 2: Vengeance3. September 2025Exkusiv-Inhalt
They Want Me Dead3. September 2025
Yes, Chef!3. September 2025
Hunt Club4. September 2025
Alarum Alarum5. September 2025Exkusiv-Inhalt
Bogus5. September 2025
Copykill5. September 2025
Concrete Utopia oder Der Letzte Aufstand5. September 2025
First Daughter: Date mit Hindernissen5. September 2025
Mambo Kings5. September 2025
Joyride - Spritztour5. September 2025
Sag kein Wort5. September 2025
Shazam! Fury Of The Gods5. September 2025
Stay5. September 2025
Tigerland5. September 2025
The Sentinel - Wem kannst du trauen?5. September 2025
Unsane Unsane - Ausgeliefert5. September 2025
Bailey - Ein Hund kehrt zurück5. September 2025
Gone Girl - Das perfekte Opfer6. September 2025
Bailey - Ein Freund fürs Leben7. September 2025
Shot Caller7. September 2025
Speaking of Sex8. September 2025
Reality - Wahrheit hat ihren Preis10. September 2025
The Flash11. September 2025
The Lost Talisman - Die Geister, die ich rief11. September 2025
Dirty Angels12. September 2025Exkusiv-Inhalt
Mcwalter12. September 2025Prime Original Film
Pompeii12. September 2025
Mortal Kombat (2021)13. September 2025
Suicide Squad (2016)14. September 2025
The Suicide Squad14. September 2025
Dirty Grandpa 15. September 2025
Shin Chan Crash! Königreich Kritzel Und Fast Vier Helden15. September 2025
Belleville Cop17. September 2025
Der Vorname18. September 2025
Gator Creek22. September 2025Exkusiv-Inhalt
Girl on the Train22. September 2025
A Beautiful Day24. September 2025
Wann Wird Es Endlich Wieder So, Wie Es Nie War24. September 2025
Mamma Mia! Here We Go Again25. September 2025
The Inspection26. September 2025
Türkisch Für Anfänger26. September 2025
Kung Fu Panda29. September 2025
Kung Fu Panda 229. September 2025
Kung Fu Panda 329. September 2025
Kung Fu Panda 429. September 2025Exkusiv-Inhalt
Disturbing the Peace30. September 2025
Culpa Nuestra – Unsere Schuld16. Oktober 2025Prime Original Film
Der Tiger2025Prime Original Film
Stromberg – Wieder alles wie immerAnfang 2026Prime Original Film
Fabian und die mörderische HochzeittbaPrime Original Film

Und natürlich darfst du dich bei Prime Video auch in der Saison 2025/2026 wieder auf Übertragungen aus der UEFA Champions League freuen. Immer dienstags ist nämlich Topspiel-Tag bei Prime Video. Insgesamt werden 17 Spiele live und exklusiv gezeigt, darunter zwei Play-Off-Begegnungen, sieben Spiele der Ligaphase und acht K.O.-Runden-Spiele inklusive der Halbfinals. Los geht es ab dem 16. September.

Logo von Amazon Prime Video für Top-Neuheiten im August 2025.
Jetzt weiterlesen
Amazon belohnt Kunden von Prime Video mit Top-Neuheiten

