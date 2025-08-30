Amazon haut bei Prime Video Neuheiten ohne Ende raus

Kaum zu glauben, aber wir biegen tatsächlich schon wieder ab auf den Endspurt des Kalenderjahres 2025. Amazon nutzt das natürlich, um bei Prime Video mit einer Reihe neuer Serien für Aufsehen zu sorgen. Und auch eine neue Film-Eigenproduktion geht an den Start. Doch dazu später mehr. Lasst uns zunächst einen Blick auf das werfen, was der Serienkosmos bei Prime Video so an spannenden Neuheiten bereithält.

„The Runarounds“: Staffel 1 startet bei Amazon Prime Video

Direkt zum Monatswechsel hat Amazon bei Prime Video eine ganz neue Original-Serie im Gepäck. Am 1. September 2025 startet „The Runarounds“, eine neue Musikdrama-Serie mit acht Episoden. Die Serie erzählt die Geschichte einer Gruppe frischgebackener Highschool-Absolventen aus Wilmington, North Carolina, die sich im Sommer nach dem Abschluss zusammenschließen, um eine Rockband zu gründen. Im Laufe eines unvergesslichen Sommers müssen sich The Runarounds entscheiden, ob sie sich dem Druck des realen Lebens beugen oder alles riskieren, um die größte Band aller Zeiten zu werden. Dabei werden ungefiltert die Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens gezeigt – flankiert vom Nervenkitzel, alles aufs Spiel zu setzen, um die eigenen Träume zu verfolgen. (zum Trailer)

Zweite Serienpremiere: „Das Gift der Seele“

Ebenfalls ganz neu bei Prime Video zu sehen: die Dramaserie „Das Gift der Seele“ mit sechs Episoden ab dem 10. September 2024. Basierend auf dem Roman „The Girlfriend“ von Michelle Frances erzählt „Das Gift der Seele“ die Geschichte von Laura, einer Frau, die scheinbar alles hat: eine glänzende Karriere, einen liebevollen Ehemann und ihren geliebten Sohn Daniel. Doch ihr perfektes Leben gerät aus den Fugen, als Daniel Cherry mit nach Hause bringt – eine Freundin, die alles verändert. Nach einem angespannten ersten Treffen ist Laura überzeugt, dass Cherry etwas verbirgt. Ist sie eine manipulative Aufsteigerin oder ist Laura einfach nur paranoid? Die Wahrheit ist eine Frage der Perspektive. (zum Trailer)

„Krass Klassenfahrt – Die neue Generation“: Zweite Staffel der Influencer-Comedy-Serie startet

Oder doch lieber eine deutsche Produktion mit einigen Mitwirkenden aus der Influencer-Szene? Dann solltest du ab dem 15. September 2025 „Krass Klassenfahrt – Die neue Generation“ nicht verpassen. In der Serie landet eine Schulklasse in einem langersehnten Strandhaus am griechischen Meer. Alles könnte so schön sein, wäre da nicht das Chaos der Gefühle: Gibt es für die Liebe von Mina und Jonah eine Chance und können sie ihre wichtigsten Freundschaften retten? Chiara und Keanu werden zum gefeierten Social-Media-Traumcouple – doch das Spiel mit der Öffentlichkeit belastet ihre Beziehung zunehmend. Als plötzlich Leos konservative Mutter Sybille auftaucht, um Referendarin Frau Müller-Leist freiwillig zu unterstützen, gerät Leos Leben völlig aus den Fugen. Gemeinsam mit Eli täuscht er eine Fake-Beziehung vor, denn vor seiner Mum hat er sich noch nicht geoutet. Währenddessen versteht Noemi sich supergut mit dem attraktiven Koch Atlas, aber ist er mehr als nur ein Urlaubscrush? Erwachsenwerden ist nicht leicht, kann die Klasse alle Herausforderungen überstehen? (zum Trailer)

Weitere Höhepunkte im September 2025 bei Amazon Prime Video: die zweite Staffel von „Gen V“, der Spin-off-Serie von „The Boys“. Sie zeigt ab dem 17. September wichtige Ereignisse und Enthüllungen, die direkt in das letzte Kapitel von „The Boys“ einfließen. Oder doch lieber ein bisschen Reality-TV? Dann ab dem 26. September „The Summit“ nicht verpassen. Zwölf Stars werden in der Wildnis Neuseelands ausgesetzt und können bis zu 1 Million Euro gewinnen. Doch dafür müssen sie den Summit – den Gipfel – erklimmen und auf dem Weg dorthin diverse Herausforderungen meistern. Mit dabei sind unter anderem Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann, Social-Media-Sternchen Emmy Russ und Reality-Profi Serkan Yavuz.

Titel Staffel abrufbar ab Upload 4 25. August 2025 The Terminal List: Dark Wolf 2 27. August 2025 The Croods: Family Tree 1 31. August 2025 Dragons: Die 9 Welten 1 31. August 2025 The Runarounds 1 1. September 2025 Holiday Crush 1 4. September 2025 Suga 1 4. September 2025 Dish it Out 1 5. September 2025 Das Gift der Seele 1 10. September 2025 Helluva Boss 1 & 2 10. September 2025 Do You Wanna Partner 1 12. September 2025 Every Minute Counts 2 12. September 2025 Larry The Cable Guy: It's a gift 1 12. September 2025 Lol: Last One Laughing Argentina 2 12. September 2025 Krass Klassenfahrt – Die neue Generation 2 15. September 2025 Peppa Wutz 9 & 10 15. September 2025 Gen V 2 17. September 2025 Hotel Costiera 1 24. September 2025 De Viaje Con Los Derbez 5 26. September 2025 The Summit 1 (Reality-Show) 26. September 2025 7 vs. Wild 5 7. Oktober 2025 Maxton Hall 2 7. November 2025 The Mighty Nein 1 19. November 2025 Fallout 2 17. Dezember 2025 Anansi Boys 1 noch unbekannt Bloodaxe 1 noch unbekannt Deadloch 2 noch unbekannt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht 3 noch unbekannt Die Rote Königin 2 noch unbekannt Good Omens 3 noch unbekannt Maxton Hall 3 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 4 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt

Neue Filme bei Amazon Prime Video im September 2025

Neben neuen Serien gibt es bei Prime Video im September aber natürlich auch wieder viele, viele neue (und schon etwas ältere) Filme zu sehen. Neben zahlreichen Lizenztiteln aus großen, bekannten Filmstudios ist Amazon ab dem 12. September 2025 auch wieder mit einer Eigenproduktion am Start: „McWalter“. Dabei handelt es sich um eine französische Actionkomödie, in der der gleichnamige Spezialagent mit einer Verschwörung konfrontiert ist. Hat wirklich er eine Reihe mysteriöser Explosionen auf der ganzen Welt herbeigeführt? Da seine DNA an allen Orten gefunden wurde, liegt das auf der Hand. Er selbst muss beweisen, dass er unschuldig ist.

Titel verfügbar ab Force Of Nature: The Dry 2 25. August 2025 Exkusiv-Inhalt The Dry: Lügen der Vergangenheit 25. August 2025 Stephen King's Doctor Sleeps Erwachen 27. August 2025 We Live In Time 27. August 2025 Exkusiv-Inhalt Der Polarexpress 27. August 2025 The Shining 27. August 2025 Chroniken der Unterwelt – City of Bones 29. August 2025 Lying and Stealing 29. August 2025 Enemigos 29. August 2025 Prime Original Film Bone Tomahawk 30. August 2025 Der Pate 30. August 2025 Der Pate 2 30. August 2025 Der Pate 3 30. August 2025 Die Nachbarn Von Oben 1. September 2025 House Of Gucci 1. September 2025 The Good Mother 1. September 2025 Blue Beetle 2. September 2025 Papillon 2. September 2025 Ice Road 2: Vengeance 3. September 2025 Exkusiv-Inhalt They Want Me Dead 3. September 2025 Yes, Chef! 3. September 2025 Hunt Club 4. September 2025 Alarum Alarum 5. September 2025 Exkusiv-Inhalt Bogus 5. September 2025 Copykill 5. September 2025 Concrete Utopia oder Der Letzte Aufstand 5. September 2025 First Daughter: Date mit Hindernissen 5. September 2025 Mambo Kings 5. September 2025 Joyride - Spritztour 5. September 2025 Sag kein Wort 5. September 2025 Shazam! Fury Of The Gods 5. September 2025 Stay 5. September 2025 Tigerland 5. September 2025 The Sentinel - Wem kannst du trauen? 5. September 2025 Unsane Unsane - Ausgeliefert 5. September 2025 Bailey - Ein Hund kehrt zurück 5. September 2025 Gone Girl - Das perfekte Opfer 6. September 2025 Bailey - Ein Freund fürs Leben 7. September 2025 Shot Caller 7. September 2025 Speaking of Sex 8. September 2025 Reality - Wahrheit hat ihren Preis 10. September 2025 The Flash 11. September 2025 The Lost Talisman - Die Geister, die ich rief 11. September 2025 Dirty Angels 12. September 2025 Exkusiv-Inhalt Mcwalter 12. September 2025 Prime Original Film Pompeii 12. September 2025 Mortal Kombat (2021) 13. September 2025 Suicide Squad (2016) 14. September 2025 The Suicide Squad 14. September 2025 Dirty Grandpa 15. September 2025 Shin Chan Crash! Königreich Kritzel Und Fast Vier Helden 15. September 2025 Belleville Cop 17. September 2025 Der Vorname 18. September 2025 Gator Creek 22. September 2025 Exkusiv-Inhalt Girl on the Train 22. September 2025 A Beautiful Day 24. September 2025 Wann Wird Es Endlich Wieder So, Wie Es Nie War 24. September 2025 Mamma Mia! Here We Go Again 25. September 2025 The Inspection 26. September 2025 Türkisch Für Anfänger 26. September 2025 Kung Fu Panda 29. September 2025 Kung Fu Panda 2 29. September 2025 Kung Fu Panda 3 29. September 2025 Kung Fu Panda 4 29. September 2025 Exkusiv-Inhalt Disturbing the Peace 30. September 2025 Culpa Nuestra – Unsere Schuld 16. Oktober 2025 Prime Original Film Der Tiger 2025 Prime Original Film Stromberg – Wieder alles wie immer Anfang 2026 Prime Original Film Fabian und die mörderische Hochzeit tba Prime Original Film

Und natürlich darfst du dich bei Prime Video auch in der Saison 2025/2026 wieder auf Übertragungen aus der UEFA Champions League freuen. Immer dienstags ist nämlich Topspiel-Tag bei Prime Video. Insgesamt werden 17 Spiele live und exklusiv gezeigt, darunter zwei Play-Off-Begegnungen, sieben Spiele der Ligaphase und acht K.O.-Runden-Spiele inklusive der Halbfinals. Los geht es ab dem 16. September.

Jetzt weiterlesen Amazon belohnt Kunden von Prime Video mit Top-Neuheiten