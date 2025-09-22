Mega-Erfolg bei Amazon: Dieser Film kombiniert Ocean’s Eleven und Prestige

Crossover und Franchises waren sowohl der Lichtblick als auch die Geißel des vergangenen Film-Jahrzehnts. Weitaus weniger bekannt: sogenannte Mash-ups. Dabei handelt es sich im weitesten Sinne um das Vermischen unterschiedlicher Szenen, Genres oder Werke. Auch bei einem 2013 erschienenen Megahin könnte man von einem Mash-up sprechen. Denn er enthält Elemente aus den beiden Blockbustern „Ocean’s Eleven“ (2001) und „Prestige – Die Meister der Magie“ (2006). Und das im positivsten Sinne. Wer sich den Streifen bei Amazon Prime Video anschauen möchte, muss allerdings schnell sein. Denn dieser ist nur noch neun Tage lang im Abo enthalten.

Unfassbarer Bockbuster

Den Streifen „Die Unfassbaren – Now You See Me“ als einen Film „mit Starbesetzung“ zu bezeichnen, wäre eine ziemliche Untertreibung. Denn dieser wartet mit einer regelrechten Flut an Stars auf. Dazu gehören unter anderem Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Michael Caine, Mark Ruffalo, Dave Franco, Morgan Freeman und Conan O’Brien. Und auch die Story überzeugt.

In „Die Unfassbaren – Now You See Me“ schafft es eine geheimnisvolle Gruppe an Zauberkünstlern („Die vier Reiter“) im Rahmen einer Las Vegas-Show, eine Bank in Paris auszurauben. Das Geld wird dabei in bester Robin Hood-Tradition an die Zuschauer verteilt. Natürlich können die Behörden nicht wegsehen, und so werden die vier Magier schon kurz darauf festgenommen. FBI-Ermittler Dylan Rhodes, gespielt von Mark Ruffalo, soll den Fall untersuchen. Doch er scheint zu jedem Zeitpunkt mindestens zwei Schritte hinterherzuhinken. Steckt etwa mehr hinter dem Bankraum, als zunächst scheint?

Die Unfassbaren – Teil 2, 3 und 4

Nachdem „Die Unfassbaren – Now You See Me“ zum Kassenschlager wurde und mit einem Budget von 75 Millionen US-Dollar etwa 351,7 Millionen US-Dollar einspielte, kam bereits im Jahr 2016 mit „Die Unfassbaren 2 – Now You See Me“ die Fortsetzung auf die Kinoleinwand. Diese vermochte das Niveau jedoch nicht zu halten, und es wurde es still um die Mystery-Heist-Filmreihe. Zumindest, bis vor vier Monaten ein Trailer zum dritten Teil veröffentlicht wurde. Auch diesmal versammeln sich die „Die vier Reiter“, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Dabei werden sie jedoch von einer weiteren jungen Magier-Gruppe unterstützt. Und ein vierter Abger ist ebenfalls bereits in Arbeit.

Der zweite Streifen ist – wie schon der erste – nur noch neun Tage im Prime-Abo enthalten. Anschließend sind die Filme ohne zusätzliche Kosten nur bei Sky und WOW streambar. Derweil kommt der dritte Part am 13. November in die hiesigen Kinos.