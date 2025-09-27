Sky und Wow bringen packende Neuheiten für alle Kunden

Darf es ein bisschen Horror sein? Kurz vor dem Monatswechsel hin zum Oktober muss diese Frage einfach gestattet sein. Schließlich lässt Halloween bereits grüßen. Und Sky und Wow geben auf diese Frage in ihrem Programm eine eindeutige Antwort.
Logo von Sky im Licht von Scheinwerfern.
Sky und Wow bringen im Oktober 2025 einige interessante Neustarts ins Programm.Bildquelle: Gemini
Du wirst es mit Sicherheit bemerkt haben: Die Tage werden wieder merklich kürzer. Und das führt fast schon unweigerlich dazu, dass wir an so manchen Abenden mehr Zeit vor dem Fernseher verbringen. Und genau das nutzt der Pay-TV-Sender Sky im Zusammenspiel mit dem zugehörigen Streamingdienst Wow aus, um uns mit einigen neuen Serien und Filmen zu versorgen. Mit dabei sind auch diesen Monat wieder Neustarts aus dem Kosmos des Filmstudios Paramount, auf die Kunden von Sky ebenfalls Zugriff haben. Etwa die erste Staffel von „Playing Gracie Darling“ oder die vierte Staffel von „Mayor of Kingstown“.

Sky und Wow stellen vierte Staffel von „Tschugger“ bereit

Bereits ab dem 1. Oktober 2025 startet bei Sky und Wow die vierte Staffel von „Tschugger“. Fast könnte man sagen, dass es sich dabei längst um eine Kult-Serie aus der Schweiz handelt. Ganz sicher ist aber, dass es in den fünf neuen Episoden der Krimi-Comedy noch einmal ordentlich zur Sache geht. Ein letztes Mal! Denn es handelt sich um die finalen Folgen, bevor die Serie endet. Und natürlich steht die Walliser Kantonspolizei um die Ermittler Bax und Pirmin mit ihren beschaulichen Nichtigkeiten erneut im Mittelpunkt. Aufgrund von Wohnungsnot nistet sich Bax in Pirmins Garage ein und verguckt sich bald in Reginas Haushaltshilfe Nadira. Doch kann er ihr vertrauen oder ist sie in terroristische Aktivitäten verstrickt? Indessen will Valmira endlich die Charts stürmen. Juni soll ihr den internationalen Durchbruch verschaffen, um jeden Preis.

„Resident Alien“: Vierte Staffel geht bei Syfy an den Start

Science-Fiction-Fans dürfen sich unterdessen auf den 8. Oktober 2025 freuen. Denn dann startet bei Syfy die vierte Staffel von „Resident Alien“. Auch hier handelt es sich – Fans müssen hart im Nehmen sein – um die letzte Staffel und noch einmal wird Drama mit Comedy wild durchmixt. Und zwar so richtig, denn Harrys Leben steht Kopf: Ein Mantid Alien hat seine Identität in Patience übernommen. Und die Grauen Aliens treiben ihre Invasion munter voran, was Harry zu einer folgenschweren Entscheidung zwingt.

Serien-Neustart: „The Iris Affair“

Ganz neu im Programm von Sky und Wow zu sehen: „The Iris Affair“. Die britische Sky Original Thrillerserie stellt in acht Episoden eine Verfolgungsjagd vor malerischer Kulisse in den Mittelpunkt: Iris Nixon löst den komplexen Code einer neuen Technologie und muss daraufhin um ihr Leben fürchten. Die gerissene Code-Knackerin lässt sich in Florenz von dem Unternehmer Cameron Beck engagieren, um eine streng geheime Technologie zu entschlüsseln. Doch als sie entdeckt, welche Gefahr dahintersteckt, stiehlt sie die Aktivierungssequenz und verschwindet. Eine unerbittliche Hatz quer durch Italien beginnt.

„Es“ kommt als Serie zu Sky und Wow

Und ab Ende Oktober, genau genommen ab dem 27. Oktober 2025, dürfen wir uns noch auf ein echtes Serien-Highlight bei Sky und Wow freuen. Der Kultfilm „Es“ kehrt als Horrorserie zurück: „Es: Welcome to Derry“. Die neue HBO-Serie erzählt in acht Episoden die Vorgeschichte des zweiteiligen Horrorfilm-Hits nach dem Bestseller von Stephen King. Andy Muschietti, der Regisseur der beiden Blockbuster, spinnt die Geschichte konsequent weiter – und zwar in der Vergangenheit. Denn in der kleinen, scheinbar idyllischen Stadt im US Bundesstaat Maine eskaliert das Grauen wieder von Neuem. Doch das neunteilige Serienprequel lässt nicht nur den unfassbaren Schrecken aus Roman und Film in den 60er Jahren wieder aufleben. Vor dem historischen Hintergrund des Kalten Krieges und den gesellschaftlichen Verwerfungen durch die Bürgerrechtsbewegung und den allgegenwärtigen Rassismus öffnen sich ganz neue Perspektiven. Showrunner Muschietti konnte Bill Skarsgård nach anfänglichem Zögern überzeugen, erneut im Kostüm des Höllenclowns Pennywise das Städtchen Derry zu terrorisieren.

SerientitelStaffelStartterminSenderBemerkungen
Expedition am Limit: Behind the Scenes126. September 2025Sky Nature
Für die Freiheit: Die US-Bürgerrechtsbewegung126. September 2025Sky Documentaries
Wildes Zuhause – So lebt das Tierreich128. September 2025Sky Nature
Hochsee Cowboys529. September 2025Sky Documentaries
Hitlers Schatzjäger130. September 2025Sky Documentaries
The Real Manhunter130. September 2025Sky Crime
Tschugger11. Oktober 2025Sky One
Wild Heroes: Die Zoo-Helfen von Auckland21. Oktober 2025Sky Nature
Resident Alien 48. Oktober 2025Syfy
Playing Gracy Darling19. Oktober 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Billy & Dom: Zwei Gefährten auf810. Oktober 2025Sky Documentaries
The Real Manhunter114. Oktober 2025Sky Crime
Billionaire Resorts - Luxus ohne Limit116. Oktober 2025Sky Documentaries
The Iris Affair116. Oktober 2025Sky AtlanticSky Original Serie
Devil in Disguise: John Wayne Gacy117. Oktober 2025
21. Oktober 2025		auf Abruf
Sky Atlantic
Deep Dive North America120. Oktober 2025Sky Nature
Being Burdecki121. Oktober 2025Sky OneSky Original Doku
Devil In Disguise: John Wayne Gacy121. Oktober 2025Sky Atlantic
Millionaire Murders122. Oktober 2025Sky Crime
Serial Killer Capital: Los Angeles123. Oktober 2025Sky Crime
Mayor of Kingstown426. Oktober 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
ES: Welcome to Derry127. Oktober 2025Sky Atlantic
Amityville - Mord im Horrorhaus131. Oktober 2025Sky Crime
Crutch13. November 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Landman216. November 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
The Chair Company121. November 2025Sky Atlantic
Amadeus1Ende 2025SkySky Original Serie
Yeliz und Jimi Ochsenknecht1Ende 2025SkySky Original Doku-Serie
Atomic12025SkySky Original Serie
Star Trek: Starfleet Academy12026Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Mobland2noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Nola King1noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Skymed4noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Star Trek: Starfleet Academy1noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Star Trek: Strange New Worlds4noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Star Trek: Strange New Worlds5 (Serienfinale)noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
The Agency: Central Intelligence2noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
The Day of the Jackal2noch unklarSky AtlanticSky Original Serie
The Paper2noch unklarSky One
Tulsa King4noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Yellowjackets4noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen

Neue Filme bei Sky und Wow im Oktober 2025

Neben neuen Serien stehen im Programm von Sky und Wow im Oktober 2025 aber natürlich auch wieder einige neue Filme im Fokus des Interesses. Und dass in diesem Zusammenhang wieder verschiedene Genres bedient werden, liegt auf der Hand. In „The Monkey“ sorgt ein verfluchter Spielzeugaffe für eine Serie bizarrer Todesfälle. Reichlich Action kombiniert mit Spaß steht in „Love Hurts – Liebe tut weh“ im Mittelpunkt – mit Oscargewinner Ke Huy Quan. Und Kulthorror ist in „Final Destination 6: Bloodlines“ garantiert.

FilmtitelStartdatumHinweise
Blood & Sinners3. Oktober 2025
Rudi Völler - Es gibt nur einen3. Oktober 2025Dokumentation
Schmeichel4. Oktober 2025Dokumentation
Night Call4. Oktober 2025
The Woman in the Yard11. Oktober 2025
The Monkey17. Oktober 2025
Bring Him To Me18. Oktober 2025
Love Hurts - Liebe tut weh24. Oktober 2025
Sky Cinema Spooky24. Oktober 2025ersetzt vorübergehend Sky Cinema Family
Sky Cinema Halloween24. Oktober 2025ersetzt vorübergehend Sky Cinema Highlights
Oddity3. Oktober 2025Paramount+-Inhalt

nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Vicious – Ein teuflisches Geschenk10. Oktober 2025Paramount+-Inhalt

nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Alma und der Wolf24. Oktober 2025Paramount+-Inhalt

nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Dog Man: Wau gegen Miau25. Oktober 2025
The Ritual27. Oktober 2025
Enigma31. Oktober 2025Dokumentation
Final Destination 6: Bloodlines31. Oktober 2025
MadS – Im Rauch der Nacht31. Oktober 2025Paramount+-Inhalt

nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Terrifier 331. Oktober 2025Paramount+-Inhalt

nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Die Nacht von Paris – Terror am Stade de France6. November 2025Dokumentation

Film-Fans dürfen sich im Oktober aber natürlich auch wieder auf viele andere Grusel-Streifen freuen. Denn ab dem 24. Oktober startet bei Sky anlässlich Halloween eine Sonderprogrammierung. Sky Cinema Spooky ersetzt vorübergehend Sky Cinema Family. Und Sky Cinema Halloween übernimmt für einige Tage das Programm von Sky Cinema Highlights.

