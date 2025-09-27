Sky und Wow bringen packende Neuheiten für alle Kunden

Du wirst es mit Sicherheit bemerkt haben: Die Tage werden wieder merklich kürzer. Und das führt fast schon unweigerlich dazu, dass wir an so manchen Abenden mehr Zeit vor dem Fernseher verbringen. Und genau das nutzt der Pay-TV-Sender Sky im Zusammenspiel mit dem zugehörigen Streamingdienst Wow aus, um uns mit einigen neuen Serien und Filmen zu versorgen. Mit dabei sind auch diesen Monat wieder Neustarts aus dem Kosmos des Filmstudios Paramount, auf die Kunden von Sky ebenfalls Zugriff haben. Etwa die erste Staffel von „Playing Gracie Darling“ oder die vierte Staffel von „Mayor of Kingstown“.

Sky und Wow stellen vierte Staffel von „Tschugger“ bereit

Bereits ab dem 1. Oktober 2025 startet bei Sky und Wow die vierte Staffel von „Tschugger“. Fast könnte man sagen, dass es sich dabei längst um eine Kult-Serie aus der Schweiz handelt. Ganz sicher ist aber, dass es in den fünf neuen Episoden der Krimi-Comedy noch einmal ordentlich zur Sache geht. Ein letztes Mal! Denn es handelt sich um die finalen Folgen, bevor die Serie endet. Und natürlich steht die Walliser Kantonspolizei um die Ermittler Bax und Pirmin mit ihren beschaulichen Nichtigkeiten erneut im Mittelpunkt. Aufgrund von Wohnungsnot nistet sich Bax in Pirmins Garage ein und verguckt sich bald in Reginas Haushaltshilfe Nadira. Doch kann er ihr vertrauen oder ist sie in terroristische Aktivitäten verstrickt? Indessen will Valmira endlich die Charts stürmen. Juni soll ihr den internationalen Durchbruch verschaffen, um jeden Preis.

„Resident Alien“: Vierte Staffel geht bei Syfy an den Start

Science-Fiction-Fans dürfen sich unterdessen auf den 8. Oktober 2025 freuen. Denn dann startet bei Syfy die vierte Staffel von „Resident Alien“. Auch hier handelt es sich – Fans müssen hart im Nehmen sein – um die letzte Staffel und noch einmal wird Drama mit Comedy wild durchmixt. Und zwar so richtig, denn Harrys Leben steht Kopf: Ein Mantid Alien hat seine Identität in Patience übernommen. Und die Grauen Aliens treiben ihre Invasion munter voran, was Harry zu einer folgenschweren Entscheidung zwingt.

Serien-Neustart: „The Iris Affair“

Ganz neu im Programm von Sky und Wow zu sehen: „The Iris Affair“. Die britische Sky Original Thrillerserie stellt in acht Episoden eine Verfolgungsjagd vor malerischer Kulisse in den Mittelpunkt: Iris Nixon löst den komplexen Code einer neuen Technologie und muss daraufhin um ihr Leben fürchten. Die gerissene Code-Knackerin lässt sich in Florenz von dem Unternehmer Cameron Beck engagieren, um eine streng geheime Technologie zu entschlüsseln. Doch als sie entdeckt, welche Gefahr dahintersteckt, stiehlt sie die Aktivierungssequenz und verschwindet. Eine unerbittliche Hatz quer durch Italien beginnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

„Es“ kommt als Serie zu Sky und Wow

Und ab Ende Oktober, genau genommen ab dem 27. Oktober 2025, dürfen wir uns noch auf ein echtes Serien-Highlight bei Sky und Wow freuen. Der Kultfilm „Es“ kehrt als Horrorserie zurück: „Es: Welcome to Derry“. Die neue HBO-Serie erzählt in acht Episoden die Vorgeschichte des zweiteiligen Horrorfilm-Hits nach dem Bestseller von Stephen King. Andy Muschietti, der Regisseur der beiden Blockbuster, spinnt die Geschichte konsequent weiter – und zwar in der Vergangenheit. Denn in der kleinen, scheinbar idyllischen Stadt im US Bundesstaat Maine eskaliert das Grauen wieder von Neuem. Doch das neunteilige Serienprequel lässt nicht nur den unfassbaren Schrecken aus Roman und Film in den 60er Jahren wieder aufleben. Vor dem historischen Hintergrund des Kalten Krieges und den gesellschaftlichen Verwerfungen durch die Bürgerrechtsbewegung und den allgegenwärtigen Rassismus öffnen sich ganz neue Perspektiven. Showrunner Muschietti konnte Bill Skarsgård nach anfänglichem Zögern überzeugen, erneut im Kostüm des Höllenclowns Pennywise das Städtchen Derry zu terrorisieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Expedition am Limit: Behind the Scenes 1 26. September 2025 Sky Nature Für die Freiheit: Die US-Bürgerrechtsbewegung 1 26. September 2025 Sky Documentaries Wildes Zuhause – So lebt das Tierreich 1 28. September 2025 Sky Nature Hochsee Cowboys 5 29. September 2025 Sky Documentaries Hitlers Schatzjäger 1 30. September 2025 Sky Documentaries The Real Manhunter 1 30. September 2025 Sky Crime Tschugger 1 1. Oktober 2025 Sky One Wild Heroes: Die Zoo-Helfen von Auckland 2 1. Oktober 2025 Sky Nature Resident Alien 4 8. Oktober 2025 Syfy Playing Gracy Darling 1 9. Oktober 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Billy & Dom: Zwei Gefährten auf 8 10. Oktober 2025 Sky Documentaries The Real Manhunter 1 14. Oktober 2025 Sky Crime Billionaire Resorts - Luxus ohne Limit 1 16. Oktober 2025 Sky Documentaries The Iris Affair 1 16. Oktober 2025 Sky Atlantic Sky Original Serie Devil in Disguise: John Wayne Gacy 1 17. Oktober 2025

21. Oktober 2025 auf Abruf

Sky Atlantic Deep Dive North America 1 20. Oktober 2025 Sky Nature Being Burdecki 1 21. Oktober 2025 Sky One Sky Original Doku Devil In Disguise: John Wayne Gacy 1 21. Oktober 2025 Sky Atlantic Millionaire Murders 1 22. Oktober 2025 Sky Crime Serial Killer Capital: Los Angeles 1 23. Oktober 2025 Sky Crime Mayor of Kingstown 4 26. Oktober 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen ES: Welcome to Derry 1 27. Oktober 2025 Sky Atlantic Amityville - Mord im Horrorhaus 1 31. Oktober 2025 Sky Crime Crutch 1 3. November 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Landman 2 16. November 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Chair Company 1 21. November 2025 Sky Atlantic Amadeus 1 Ende 2025 Sky Sky Original Serie Yeliz und Jimi Ochsenknecht 1 Ende 2025 Sky Sky Original Doku-Serie Atomic 1 2025 Sky Sky Original Serie Star Trek: Starfleet Academy 1 2026 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Mobland 2 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Nola King 1 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Skymed 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Starfleet Academy 1 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 5 (Serienfinale) noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Agency: Central Intelligence 2 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Day of the Jackal 2 noch unklar Sky Atlantic Sky Original Serie The Paper 2 noch unklar Sky One Tulsa King 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Yellowjackets 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen

Neue Filme bei Sky und Wow im Oktober 2025

Neben neuen Serien stehen im Programm von Sky und Wow im Oktober 2025 aber natürlich auch wieder einige neue Filme im Fokus des Interesses. Und dass in diesem Zusammenhang wieder verschiedene Genres bedient werden, liegt auf der Hand. In „The Monkey“ sorgt ein verfluchter Spielzeugaffe für eine Serie bizarrer Todesfälle. Reichlich Action kombiniert mit Spaß steht in „Love Hurts – Liebe tut weh“ im Mittelpunkt – mit Oscargewinner Ke Huy Quan. Und Kulthorror ist in „Final Destination 6: Bloodlines“ garantiert.

Filmtitel Startdatum Hinweise Blood & Sinners 3. Oktober 2025 Rudi Völler - Es gibt nur einen 3. Oktober 2025 Dokumentation Schmeichel 4. Oktober 2025 Dokumentation Night Call 4. Oktober 2025 The Woman in the Yard 11. Oktober 2025 The Monkey 17. Oktober 2025 Bring Him To Me 18. Oktober 2025 Love Hurts - Liebe tut weh 24. Oktober 2025 Sky Cinema Spooky 24. Oktober 2025 ersetzt vorübergehend Sky Cinema Family Sky Cinema Halloween 24. Oktober 2025 ersetzt vorübergehend Sky Cinema Highlights Oddity 3. Oktober 2025 Paramount+-Inhalt



nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Vicious – Ein teuflisches Geschenk 10. Oktober 2025 Paramount+-Inhalt



nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Alma und der Wolf 24. Oktober 2025 Paramount+-Inhalt



nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Dog Man: Wau gegen Miau 25. Oktober 2025 The Ritual 27. Oktober 2025 Enigma 31. Oktober 2025 Dokumentation Final Destination 6: Bloodlines 31. Oktober 2025 MadS – Im Rauch der Nacht 31. Oktober 2025 Paramount+-Inhalt



nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Terrifier 3 31. Oktober 2025 Paramount+-Inhalt



nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Die Nacht von Paris – Terror am Stade de France 6. November 2025 Dokumentation

Film-Fans dürfen sich im Oktober aber natürlich auch wieder auf viele andere Grusel-Streifen freuen. Denn ab dem 24. Oktober startet bei Sky anlässlich Halloween eine Sonderprogrammierung. Sky Cinema Spooky ersetzt vorübergehend Sky Cinema Family. Und Sky Cinema Halloween übernimmt für einige Tage das Programm von Sky Cinema Highlights.