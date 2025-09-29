Netflix entzaubert Oktober-Frust: Krachende Neuheiten kommen!

Profilbild von Hayo Lücke Hayo Lücke
4 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Neue Serien- und Film-Unterhaltung gefällig? Bei Netflix darfst du dich in den kommenden Wochen auf so einige packende Neustarts freuen. Und wir geben dir einen umfassenden Überblick über das, was da kommt.
Netflix Logo im Licht von Scheinwerfern.
Neue Filme und Serien bei Netflix? Kommen! Bildquelle: Gemini
  • Teilen

Auch im Oktober 2025 setzt Netflix wieder auf einen bunten Mix an spannender, dramatischer und in so manchen Situationen auch lustiger Unterhaltung. Denn in den kommenden Wochen gehen wieder einige packende Neustarts auf Sendung, die man sich als Film- und Serien-Fan auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Einer der Höhepunkte ist zweifelsohne die vierte Staffel von „The Witcher“.

Netflix startet Staffel 4 von „The Witcher“

Ab dem 30. Oktober 2025 wird die von vielen Fans fast schon abgöttisch geliebte Fantasy-Serie mit neuen Episoden weitererzählt. Und natürlich ist neben Action auch wieder eine gewisse Portion Drama mit im Spiel. Denn nach den schockierenden Ereignissen in der dritten Staffel, folgt die vierte Staffel den unterschiedlichen Wegen von Geralt, Yennefer und Ciri die getrennt voneinander, den vom Krieg verwüsteten Kontinent mit seinen vielen Dämonen durchschreiten müssen. Spannung garantiert!

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

Staffel 3 von „Diplomatische Beziehungen“ vor dem Start

Bereits ab dem 16. Oktober 2025 steht bei Netflix die dritte Staffel der Drama-Serie „Diplomatische Beziehungen“ auf Abruf bereit. In den neuen Episoden erlebt Botschafterin Kate Wyler den ganz speziellen Albtraum, das zu bekommen, was sie sich gewünscht hat. Sie hat gerade Vizepräsidentin Grace Penn beschuldigt, einen Terroranschlag geplant zu haben – und zugegeben, dass sie selbst deren Posten anstrebt. Doch nun ist der Präsident tot, Kates Ehemann Hal hat ihn womöglich versehentlich getötet, und Grace Penn ist die neue Anführerin der freien Welt. Das alles hält Hal nicht davon ab, weiter für Kates Aufstieg zur Vizepräsidentin zu kämpfen. Kate übernimmt eine Rolle, die sie nie wollte, mit einer Freiheit, die sie nie erwartet hätte, einer zunehmend komplizierten Freundschaft mit Außenminister Austin Dennison und einer nervenaufreibenden Verbindung zum First Gentleman Todd Penn.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

Romantisch geht’s auch: „Nobody Wants This“ geht mit Staffel 2 weiter

Es muss aber nicht immer Action und Spannung im Serien-Universum sein. Auch romantische Töne lassen sich bei Netflix finden. Etwa ab dem 23. Oktober 2025 mit der zweiten Staffel der Liebesserie „Nobody Wants This“. Joannes und Noahs stürmische Beziehung wird in den neuen Episoden noch turbulenter, als sie sich mit Familiendramen, beruflichem Stress und einer wichtigen Frage auseinandersetzen müssen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

Comedy pur: Alphamännchen startet neu bei Netflix

An trüben Oktobertagen lieber etwas vor dem Fernseher lachen? Dann darfst du ab dem 2. Oktober 2025 die neue deutsche Serie „Alphamännchen“ nicht verpassen. Inmitten einer Männlichkeitskrise verlieren vier Freunde, alle Mitte 40, alles, was ihnen bisher zugefallen ist: ihre Privilegien, ihre Identität und vor allem ihren Thron. Vor Jahren wären sie noch Alphamänner gewesen, die ihr Leben selbst in die Hand genommen hätten, aber sie mussten ausgerechnet in der Ära der Gleichberechtigung leben. Hauptdarsteller sind Tom Beck, Moritz Führmann, Serkan Kaya und David Rott.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

Ebenfalls neu bei Netflix: Spice-Girl-Doku und Reality-TV-Fortsetzung

Wer Lust auf eine Doku-Serie hat und in die schimmernde Welt von Victoria Beckham abtauchen möchte, hat bei Netflix ab dem 9. Oktober 2025 die Gelegenheit dazu. Die Spice-Girl-Ikone und erfolgreiche Designerin gewährt in der neuen Dokumentation, die ihren Namen trägt, während der Vorbereitung auf die Pariser Fashion Week persönliche Einblicke in ihr Londoner Atelier. Und reichlich Reality-TV ist garantiert, wenn ab dem 1. Oktober 2025 die bereits neunte Staffel von „Love is Blind“ bei Netflix an den Start geht. Ebenfalls in die neunte Staffel startet das Reality-Format „Selling Sunset“.

SerieStaffelverfügbar ab
Alice in Borderland325. September 2025
House of Guinness125. September 2025
Scissor Seven5 (Anime)25. September 2025
Wayward – Unberechenbar125. September 2025
Ángela126. September 2025
ONE PIECE: East Blue: Batch 11 (Anime)30. September 2025
Love Is Blind9 (Reality TV)1. Oktober 2025
RIV4LRIES11. Oktober 2025
Alphamännchen12. Oktober 2025
The Game: You Never Play Alone12. Oktober 2025
Animalisch13. Oktober 2025
Frischer Wind13. Oktober 2025
Genie, Make a Wish13. Oktober 2025
Monster: Die Geschichte von Ed Gein33. Oktober 2025
Rhythm + Flow: Nouvelle École – und dann?1 (Dokumentation)3. Oktober 2025
Ranma1/22 (Anime)4. Oktober 2025
Dr. Seuss’s Horton!1 (Kids & Family)
True Haunting – Wahre Horrorgeschichten1 (Dokumentation)7. Oktober 2025
Ist das Kuchen? Halloween1 (Reality TV)8. Oktober 2025
Néro18. Oktober 2025
Boots19. Oktober 2025
Kurukshetra: The Great War of Mahabharata19. Oktober 2025
The Resurrected19. Oktober 2025
Victoria Beckham19. Oktober 2025
Altes Geld, Neue Liebe110. Oktober 2025
Typhoon Family111. Oktober 2025
Splinter Cell: Deathwatch114. Oktober 2025
Niemand sah uns gehen115. Oktober 2025
Diplomatische Beziehungen316. Oktober 2025
Romantics Anonymous116. Oktober 2025
Startaufstellung216. Oktober 2025
Rabo de Peixe217. Oktober 2025
Das Monster von Florenz122. Oktober 2025
Mob War: Philadelphia vs. The Mafia1 (Dokumentation)22. Oktober 2025
Nobody Wants This223. Oktober 2025
The Dream Life of Mr. Kim125. Oktober 2025
Die Legende127. Oktober 2025
Nightmares of Nature: Lost in the Jungle1 (Dokumentation)28. Oktober 2025
Physical: Asia1 (Reality TV)28. Oktober 2025
Die Herrscher des Glücks129. Oktober 2025
Selling Sunset9 (Reality TV)29. Oktober 2025
Amsterdam Empire130. Oktober 2025
Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will1 (Dokumentation)30. Oktober 2025
Son of a Donkey130. Oktober 2025
The Witcher430. Oktober 2025
Atemlos231. Oktober 2025
Bad Influencer131. Oktober 2025
Rhythm + Flow: Nouvelle École4 (Reality TV)31. Oktober 2025
Stranger Things527. November 2025
Emily in Paris518. Dezember 2025
Bridgerton4
5
6		2026
noch offen
noch offen
Kaulitz & Kaulitz32026
One Piece22026
Avatar - Der Herr der Elemente2noch offen
Crooks2noch offen
Die Falle1noch offen
Die Kaiserin3noch offen
One Piece3noch offen
Sandman2noch offen
The Gentlemen2noch offen

Neue Filme bei Netflix im Oktober 2025

Abseits des Serien-Kosmos darfst du dich bei Netflix im Oktober 2025 aber auch auf neue Filme freuen. Etwa ab dem 24. Oktober auf das Drama „A House of Dynamite“. Als eine einzelne, nicht zuzuordnende Rakete auf die Vereinigten Staaten zusteuert, beginnt ein brisanter Wettlauf um die Verantwortlichkeit und angemessene Reaktion. Ab dem 29. Oktober wiederum entführt uns „Ballad of a small Player“ in die glitzernden Casinos von Macau. Ein Spieler, der vor seiner Vergangenheit und seinen Schulden davonrennt, ist darin fasziniert von einer mysteriösen Frau am Baccarat-Tisch. Klar, dass das nicht ohne Folgen bleibt.

Hundefreunde sollten zudem „Caramelo“ nicht verpassen. Nach einer lebensverändernden Diagnose findet ein aufstrebender Koch in dieser rührenden Dramedy dank eines außergewöhnlichen Vierbeiners neuen Mut. Nei Netflix ist dieser Film ab dem 8. Oktober abrufbar. Und Freunde von Thrillern dürfen sich den 10. Oktober rot im Kalender anstreichen. Denn dann startet „The Woman in Cabin 10“. Auf einer Luxusyacht beobachtet eine Reporterin, wie jemand über Bord geht. Als ihr niemand glaubt, riskiert sie ihr eigenes Leben, um die Wahrheit aufzudecken.

Titel Verfügbar abBemerkungen
French Lover26. September 2025
Ruth & Boaz26. September 2025
Nightmares of Nature – Wilde Horrorgeschichten30. September 2025Dokumentation
Rockstar: Duki, from the end of the world2. Oktober 2025Dokumentation
Steve3. Oktober 2025
Caramelo8. Oktober 2025
Limpia – Schwimm zu mir10. Oktober 2025
Mein Vater, der BTK-Killer10. Oktober 2025Dokumentation
The Woman in Cabin 1010. Oktober 2025
Everybody Loves Me When I'm Dead14. Oktober 2025
Furioza 215. Oktober 2025
The Time That Remains16. Oktober 2025
27 Nächte17. Oktober 2025
Die Trottels17. Oktober 2025Kids & Family
Good News17. Oktober 2025
Kämpferin im Untergrund17. Oktober 2025
The Perfect Neighbor – Ein Gesetz und seine Folgen17. Oktober 2025Dokumentation
Weißes Meer: Die surreale Story von Rabo de Peixe17. Oktober 2025Dokumentation
Who Killed the Montreal Expos?21. Oktober 2025Dokumentation
The Elixir23. Oktober 2025
A House of Dynamite24. Oktober 2025
Babo - Die Haftbefehl-Story28. Oktober 2025Dokumentation
Ballad of a Small Player29. Oktober 2025
Aileen: Queen of the Serial Killers30. Oktober 2025Dokumentation
Frankenstein7. November 2025
Jay Kelly5. Dezember 2025
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery12. Dezember 2025
The Rip16. Januar 2026

Neben Eigenproduktionen starten bei Netflix im Oktober aber auch wieder einige zugekaufte Lizenztitel. Zum Beispiel Staffel 1 bis 6 von „Lucifer“ oder der Comedy-Film „Der Spitzname“. So oder so: Das Angebot an neuen Filmen und Serien ist in den kommenden Wochen umfangreich.

Netflix-Logo auf einem Fernseher.
Jetzt weiterlesen
Netflix mit vielen spektakulären Neuheiten

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Logo von Sky im Licht von Scheinwerfern.
Sky
Sky und Wow bringen packende Neuheiten für alle Kunden
Disney+ bald bei Apple TV - Die Hinweise verdichten sich
Disney+
Höhere Preise: Damit musst du bei Disney+ künftig rechnen
Lucy Film
Filmtipp
Heute im TV: Scarlett Johansson wird verschleppt und misshandelt – plötzlich überschlagen sich die Ereignisse
Filmtipp
Mega-Erfolg bei Amazon: Dieser Film kombiniert Ocean’s Eleven und Prestige
Satellit
Astra: Neuer Free-TV-HD-Sender aus Deutschland per Satellit gestartet
Filmtipp
Heute im TV: Diesen Film muss jeder Sci-Fi-Fan mindestens ein Mal gesehen haben
Kino
Bald im Kino: Diese Fortsetzung hätte es niemals geben dürfen
Video Streaming
Netflix nur auf Platz 3: Diese zwei Streaming-Dienste sind besser – und sogar kostenlos
Netflix
Netflix: Dieser geniale Trick lässt die Werbung im Billig-Abo verschwinden