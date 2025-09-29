Netflix entzaubert Oktober-Frust: Krachende Neuheiten kommen!

Auch im Oktober 2025 setzt Netflix wieder auf einen bunten Mix an spannender, dramatischer und in so manchen Situationen auch lustiger Unterhaltung. Denn in den kommenden Wochen gehen wieder einige packende Neustarts auf Sendung, die man sich als Film- und Serien-Fan auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Einer der Höhepunkte ist zweifelsohne die vierte Staffel von „The Witcher“.

Netflix startet Staffel 4 von „The Witcher“

Ab dem 30. Oktober 2025 wird die von vielen Fans fast schon abgöttisch geliebte Fantasy-Serie mit neuen Episoden weitererzählt. Und natürlich ist neben Action auch wieder eine gewisse Portion Drama mit im Spiel. Denn nach den schockierenden Ereignissen in der dritten Staffel, folgt die vierte Staffel den unterschiedlichen Wegen von Geralt, Yennefer und Ciri die getrennt voneinander, den vom Krieg verwüsteten Kontinent mit seinen vielen Dämonen durchschreiten müssen. Spannung garantiert!

Staffel 3 von „Diplomatische Beziehungen“ vor dem Start

Bereits ab dem 16. Oktober 2025 steht bei Netflix die dritte Staffel der Drama-Serie „Diplomatische Beziehungen“ auf Abruf bereit. In den neuen Episoden erlebt Botschafterin Kate Wyler den ganz speziellen Albtraum, das zu bekommen, was sie sich gewünscht hat. Sie hat gerade Vizepräsidentin Grace Penn beschuldigt, einen Terroranschlag geplant zu haben – und zugegeben, dass sie selbst deren Posten anstrebt. Doch nun ist der Präsident tot, Kates Ehemann Hal hat ihn womöglich versehentlich getötet, und Grace Penn ist die neue Anführerin der freien Welt. Das alles hält Hal nicht davon ab, weiter für Kates Aufstieg zur Vizepräsidentin zu kämpfen. Kate übernimmt eine Rolle, die sie nie wollte, mit einer Freiheit, die sie nie erwartet hätte, einer zunehmend komplizierten Freundschaft mit Außenminister Austin Dennison und einer nervenaufreibenden Verbindung zum First Gentleman Todd Penn.

Romantisch geht’s auch: „Nobody Wants This“ geht mit Staffel 2 weiter

Es muss aber nicht immer Action und Spannung im Serien-Universum sein. Auch romantische Töne lassen sich bei Netflix finden. Etwa ab dem 23. Oktober 2025 mit der zweiten Staffel der Liebesserie „Nobody Wants This“. Joannes und Noahs stürmische Beziehung wird in den neuen Episoden noch turbulenter, als sie sich mit Familiendramen, beruflichem Stress und einer wichtigen Frage auseinandersetzen müssen.

Comedy pur: Alphamännchen startet neu bei Netflix

An trüben Oktobertagen lieber etwas vor dem Fernseher lachen? Dann darfst du ab dem 2. Oktober 2025 die neue deutsche Serie „Alphamännchen“ nicht verpassen. Inmitten einer Männlichkeitskrise verlieren vier Freunde, alle Mitte 40, alles, was ihnen bisher zugefallen ist: ihre Privilegien, ihre Identität und vor allem ihren Thron. Vor Jahren wären sie noch Alphamänner gewesen, die ihr Leben selbst in die Hand genommen hätten, aber sie mussten ausgerechnet in der Ära der Gleichberechtigung leben. Hauptdarsteller sind Tom Beck, Moritz Führmann, Serkan Kaya und David Rott.

Ebenfalls neu bei Netflix: Spice-Girl-Doku und Reality-TV-Fortsetzung

Wer Lust auf eine Doku-Serie hat und in die schimmernde Welt von Victoria Beckham abtauchen möchte, hat bei Netflix ab dem 9. Oktober 2025 die Gelegenheit dazu. Die Spice-Girl-Ikone und erfolgreiche Designerin gewährt in der neuen Dokumentation, die ihren Namen trägt, während der Vorbereitung auf die Pariser Fashion Week persönliche Einblicke in ihr Londoner Atelier. Und reichlich Reality-TV ist garantiert, wenn ab dem 1. Oktober 2025 die bereits neunte Staffel von „Love is Blind“ bei Netflix an den Start geht. Ebenfalls in die neunte Staffel startet das Reality-Format „Selling Sunset“.

Serie Staffel verfügbar ab Alice in Borderland 3 25. September 2025 House of Guinness 1 25. September 2025 Scissor Seven 5 (Anime) 25. September 2025 Wayward – Unberechenbar 1 25. September 2025 Ángela 1 26. September 2025 ONE PIECE: East Blue: Batch 1 1 (Anime) 30. September 2025 Love Is Blind 9 (Reality TV) 1. Oktober 2025 RIV4LRIES 1 1. Oktober 2025 Alphamännchen 1 2. Oktober 2025 The Game: You Never Play Alone 1 2. Oktober 2025 Animalisch 1 3. Oktober 2025 Frischer Wind 1 3. Oktober 2025 Genie, Make a Wish 1 3. Oktober 2025 Monster: Die Geschichte von Ed Gein 3 3. Oktober 2025 Rhythm + Flow: Nouvelle École – und dann? 1 (Dokumentation) 3. Oktober 2025 Ranma1/2 2 (Anime) 4. Oktober 2025 Dr. Seuss’s Horton! 1 (Kids & Family) True Haunting – Wahre Horrorgeschichten 1 (Dokumentation) 7. Oktober 2025 Ist das Kuchen? Halloween 1 (Reality TV) 8. Oktober 2025 Néro 1 8. Oktober 2025 Boots 1 9. Oktober 2025 Kurukshetra: The Great War of Mahabharata 1 9. Oktober 2025 The Resurrected 1 9. Oktober 2025 Victoria Beckham 1 9. Oktober 2025 Altes Geld, Neue Liebe 1 10. Oktober 2025 Typhoon Family 1 11. Oktober 2025 Splinter Cell: Deathwatch 1 14. Oktober 2025 Niemand sah uns gehen 1 15. Oktober 2025 Diplomatische Beziehungen 3 16. Oktober 2025 Romantics Anonymous 1 16. Oktober 2025 Startaufstellung 2 16. Oktober 2025 Rabo de Peixe 2 17. Oktober 2025 Das Monster von Florenz 1 22. Oktober 2025 Mob War: Philadelphia vs. The Mafia 1 (Dokumentation) 22. Oktober 2025 Nobody Wants This 2 23. Oktober 2025 The Dream Life of Mr. Kim 1 25. Oktober 2025 Die Legende 1 27. Oktober 2025 Nightmares of Nature: Lost in the Jungle 1 (Dokumentation) 28. Oktober 2025 Physical: Asia 1 (Reality TV) 28. Oktober 2025 Die Herrscher des Glücks 1 29. Oktober 2025 Selling Sunset 9 (Reality TV) 29. Oktober 2025 Amsterdam Empire 1 30. Oktober 2025 Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will 1 (Dokumentation) 30. Oktober 2025 Son of a Donkey 1 30. Oktober 2025 The Witcher 4 30. Oktober 2025 Atemlos 2 31. Oktober 2025 Bad Influencer 1 31. Oktober 2025 Rhythm + Flow: Nouvelle École 4 (Reality TV) 31. Oktober 2025 Stranger Things 5 27. November 2025 Emily in Paris 5 18. Dezember 2025 Bridgerton 4

5

6 2026

noch offen

noch offen Kaulitz & Kaulitz 3 2026 One Piece 2 2026 Avatar - Der Herr der Elemente 2 noch offen Crooks 2 noch offen Die Falle 1 noch offen Die Kaiserin 3 noch offen One Piece 3 noch offen Sandman 2 noch offen The Gentlemen 2 noch offen

Neue Filme bei Netflix im Oktober 2025

Abseits des Serien-Kosmos darfst du dich bei Netflix im Oktober 2025 aber auch auf neue Filme freuen. Etwa ab dem 24. Oktober auf das Drama „A House of Dynamite“. Als eine einzelne, nicht zuzuordnende Rakete auf die Vereinigten Staaten zusteuert, beginnt ein brisanter Wettlauf um die Verantwortlichkeit und angemessene Reaktion. Ab dem 29. Oktober wiederum entführt uns „Ballad of a small Player“ in die glitzernden Casinos von Macau. Ein Spieler, der vor seiner Vergangenheit und seinen Schulden davonrennt, ist darin fasziniert von einer mysteriösen Frau am Baccarat-Tisch. Klar, dass das nicht ohne Folgen bleibt.

Hundefreunde sollten zudem „Caramelo“ nicht verpassen. Nach einer lebensverändernden Diagnose findet ein aufstrebender Koch in dieser rührenden Dramedy dank eines außergewöhnlichen Vierbeiners neuen Mut. Nei Netflix ist dieser Film ab dem 8. Oktober abrufbar. Und Freunde von Thrillern dürfen sich den 10. Oktober rot im Kalender anstreichen. Denn dann startet „The Woman in Cabin 10“. Auf einer Luxusyacht beobachtet eine Reporterin, wie jemand über Bord geht. Als ihr niemand glaubt, riskiert sie ihr eigenes Leben, um die Wahrheit aufzudecken.

Titel Verfügbar ab Bemerkungen French Lover 26. September 2025 Ruth & Boaz 26. September 2025 Nightmares of Nature – Wilde Horrorgeschichten 30. September 2025 Dokumentation Rockstar: Duki, from the end of the world 2. Oktober 2025 Dokumentation Steve 3. Oktober 2025 Caramelo 8. Oktober 2025 Limpia – Schwimm zu mir 10. Oktober 2025 Mein Vater, der BTK-Killer 10. Oktober 2025 Dokumentation The Woman in Cabin 10 10. Oktober 2025 Everybody Loves Me When I'm Dead 14. Oktober 2025 Furioza 2 15. Oktober 2025 The Time That Remains 16. Oktober 2025 27 Nächte 17. Oktober 2025 Die Trottels 17. Oktober 2025 Kids & Family Good News 17. Oktober 2025 Kämpferin im Untergrund 17. Oktober 2025 The Perfect Neighbor – Ein Gesetz und seine Folgen 17. Oktober 2025 Dokumentation Weißes Meer: Die surreale Story von Rabo de Peixe 17. Oktober 2025 Dokumentation Who Killed the Montreal Expos? 21. Oktober 2025 Dokumentation The Elixir 23. Oktober 2025 A House of Dynamite 24. Oktober 2025 Babo - Die Haftbefehl-Story 28. Oktober 2025 Dokumentation Ballad of a Small Player 29. Oktober 2025 Aileen: Queen of the Serial Killers 30. Oktober 2025 Dokumentation Frankenstein 7. November 2025 Jay Kelly 5. Dezember 2025 Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery 12. Dezember 2025 The Rip 16. Januar 2026

Neben Eigenproduktionen starten bei Netflix im Oktober aber auch wieder einige zugekaufte Lizenztitel. Zum Beispiel Staffel 1 bis 6 von „Lucifer“ oder der Comedy-Film „Der Spitzname“. So oder so: Das Angebot an neuen Filmen und Serien ist in den kommenden Wochen umfangreich.