Heute im TV: Scarlett Johansson wird verschleppt und misshandelt – plötzlich überschlagen sich die Ereignisse

Profilbild von Artem Sandler Artem Sandler
2 Minuten
Lassen sich Action, Thriller und Science-Fiction gut miteinander kombinieren? Regisseur Luc Besson ist den Beweis angetreten. Und zwar mit prominenter Unterstützung. Das Ergebnis läuft heute kostenlos im Free-TV.
Lucy Film
Heute im TV: Scarlett Johansson wird verschleppt und verprügelt – plötzlich überschlagen sich die EreignisseBildquelle: Universal Studios
Derzeit scheint jeder zweite Film entweder Teil eines Franchises, oder ein Prequel, ein Sequel, ein Reboot, ein Spin-off zu sein. Warum? Weil diese bereits bekannt sind und daher von Anfang an ein gewisses Maß an finanzieller Absicherung mitbringen. Nicht so ein französischer Blockbuster, der im Jahr 2014 über die Kinoeinwände waberte. Mit von der Partie: die beiden Star-Schauspieler Scarlett Johansson und Morgan Freeman. Worum geht’s?

Lucy

Scarlett Johansson spielt die namensgebende Protagonistin Lucy Miller. Diese ist 25-jährige US-Studentin, lebt in Taiwan und gerät in eine Situation, die furchtbarer nicht sein kann. Die Ereignisse überschlagen sich: Plötzlich ist sie an einen Koffer gefesselt, wird von einem südkoreanischen Gangsterboss verschleppt und soll eine neue Droge nach Europa schmuggeln. Eine Droge, die operativ in ihrem Unterleib platziert wurde. Und wenn du nun zu wissen glaubst, worum es in dem Blockbuster grob geht – falsch gedacht. Denn nur wenig später schlägt der Film eine seltene 180-Grad-Wende ein.

Finanziell war Lucy ein riesiger Erfolg. Bei einem Budget von nur 40 Millionen US-Dollar spielte der Streifen weltweit rund 459 Millionen US-Dollar ein. Die Zuschauerwertungen fielen im Vergleich dazu allerdings recht verhalten aus. So erreichte Lucy auf der Film-Plattform IMDb nur 6,4 von 10 Sternen. Ähnliche Wertungen finden sich auch auf Rotten Tomatoes wieder (67 von 100 Prozent) – das allerdings nur bei den Kritiker-Wertungen. Denn die Zuschauer zeigten sich hier paradoxerweise kritischer, und vergaben lediglich 47 Prozent. Dabei bemängelten viele der Zuschauer vor allem das Ende des Films, allerdings nicht nur das.

Gratis im Free-TV

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann Lucy heute, am 25.09., zwischen 20:15 und 22:00 Uhr kostenlos auf VOX anschauen. Alternativ ist der Blockbuster jedoch auch im Netflix-Abo enthalten. Das gilt sowohl für das normale Abonnement als auch für die Variante mit Werbeeinblendungen.

Mega-Erfolg bei Amazon: Dieser Film kombiniert Ocean’s Eleven und Prestige

Bildquellen

  • Mega-Erfolg bei Amazon: Dieser Film kombiniert Ocean’s Eleven und Prestige: LEONINE Studios
  • Heute im TV: Scarlett Johansson wird verschleppt und verprügelt – plötzlich überschlagen sich die Ereignisse: Universal Studios
FILMTIPP
Mega-Erfolg bei Amazon: Dieser Film kombiniert Ocean’s Eleven und Prestige
Die beiden Mega-Blockbuster „Ocean's Eleven“ und „Prestige – Die Meister der Magie“ gehören zum Besten, was das Kino jemals zu bieten hatte. Beide Filme sind weltweit extrem beliebt. Was also, wenn man sie kombiniert? Dann erhalten wir eine weitere Erfolgsgeschichte – aktuell kostenlos bei Amazon.

