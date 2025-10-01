Amazon macht Kunden glücklich: Neuheiten bei Prime Video

Wer bei Amazon ein Prime-Abo abgeschlossen hat, darf sich auch im Oktober 2025 wieder auf einige neue Shows, Serien und Filme freuen. Wir geben dir einen Überblick zu den bevorstehenden Neustarts. Und die können sich sehen lassen. Dieses Mal sind neben Neustarts aus den USA auch deutsche Produktionen mit von der Partie.

7 vs. Wild – Amazonas: Staffel 5 neu Amazon Prime Video

Ein Reality-Format steht im Mittelpunkt der Show- und Serien-Neuheiten. Die bereits fünfte Staffel von „7 vs. Wild“ geht ab dem 7. Oktober 2025 an den Start und wieder steht das Überleben im Dschungel unter gefährlichen Bedingungen auf der Agenda mitten im Amazonas. In das gefährliche Abenteuer begeben sich dieses Mal die Survival-Experten Joe Vogel und David Leichtle, der Schweizer Content-Creator Kris Grippo und der Gaming- und Comedy-Content Creator AviveHD. Außerdem sind die Moderatorin Jeannine Michaelsen, die Fitness-Content Creatorin und Sportmoderatorin Imke Salander sowiedie Gaming- und Content-Creatorin Fibii am Start.

Noch mehr Reality: „Fboy Island Germany“ startet mit Staffel 1

Du stehst mehr auf Dating als auf Abenteuer? Dann hat Amazon Prime Video ab dem 20. Oktober 2025 mit der ersten Staffel von „Fboy Island“ ebenfalls das passende Format für dich am Start – moderiert von Lola Weipert. Drei Frauen begeben sich auf eine paradiesische Insel, um dort die Liebe ihres Lebens zu finden – darunter auch Reality-Bekanntheit Aurelia Lamprecht sowie Lavinia Angelito und Alexandra Leonhard. Sie treffen auf eine Gruppe von Männern, die um ihr Herz kämpfen – oder zumindest behaupten sie das, denn nichts ist, wie es scheint. Während einige der Männer – die „Nice Guys“ – nach wahrer Liebe suchen, haben andere – die „FBoys“ – nur eines im Sinn: das Spiel zu gewinnen und den Gewinn von 50.000 Euro abzuräumen. Es liegt an den Frauen, herauszufinden, wer die „Nice Guys“ und wer die „FBoys“ sind.

„Der letzte Bulle“: Staffel 6 zunächst exklusiv bei Prime Video

Vier Wochen vor der Free-TV-Premiere bei Sat.1 geht die sechste Staffel von „Der letzte Bulle“ bei Prime Video an den Start. Henning Baum kehrt darin als der tot geglaubte Mick Brisgau in sein Essener Revier zurück – ohne Marke und Pistole, dafür mit unbändigem Kampfgeist. Um aber wieder Fuß zu fassen, muss er sich nicht nur aus einer misslichen Lage befreien, sondern auch mit einem tragischen Schicksalsschlag klarkommen.

Serien-Premiere: „Harlan Coben’s Lazarus“ Staffel 1

Basierend auf einer Originalidee und geschrieben von New-York-Times-Bestsellerautor Harlan Coben und BAFTA-Preisträger Danny Brocklehurst erzählt „Harlan Coben’s Lazarus“ die Geschichte von Joel Lazarus, der nach dem Suizid seines Vaters, Dr. Jonathan Lazarus, in seine Heimat zurückkehrt. Dort beginnt er, verstörende Erfahrungen zu machen, die sich nicht erklären lassen. Schon bald verstrickt er sich in eine Reihe ungelöster Mordfälle, während er gleichzeitig das Geheimnis um den Tod seines Vaters und den Mord an seiner Schwester vor 25 Jahren aufklären muss.

Titel Staffel abrufbar ab De Viaje Con Los Derbez 5 26. September 2025 The Summit 1 (Reality-Show) 26. September 2025 Danger Force 1a (Kinder & Familie) 1. Oktober 2025 Die Thundermans 3 1. Oktober 2025 Pokémon – Die TV-Serie: Rubin Und Saphir 6-9 1. Oktober 2025 A Star Brighter Than The Sun 1 3. Oktober 2025 Sanda 1 4. Oktober 2025 7 vs. Wild 5 (Reality-Show) 7. Oktober 2025 Ghosts 1-3 15. Oktober 2025 FBoy Island 1 (Reality-Show) 20. Oktober 2025 Spongebob Schwammkopf 7 & 8 (Kinder & Familie) 20. Oktober 2025 Harlan Coben’s Lazarus 1 22. Oktober 2025 Allen IV3rson 1 23. Oktober 2025 Culte 2be3 2 24. Oktober 2025 Hazbin Hotel 2 29. Oktober 2025 Der Letzte Bulle 6 31. Oktober 2025 Dime Tu Nombre 1 31. Oktober 2025 Tremembé 1 31. Oktober 2025 Maxton Hall 2 7. November 2025 Tatsuki Fujimoto 17-26 1 7. November 2025 The Mighty Nein 1 19. November 2025 Fallout 2 17. Dezember 2025 Gladiators - Die Show der Giganten 1 2026 Anansi Boys 1 noch unbekannt Bloodaxe 1 noch unbekannt Deadloch 2 noch unbekannt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht 3 noch unbekannt Die Rote Königin 2 noch unbekannt Good Omens 3 noch unbekannt Maxton Hall 3 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 4 noch unbekannt Solange wir lügen 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Tomb Raider 1 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im Oktober 2025

Abseits von Reality TV und Serien darfst du dich bei Amazon Prime Video im Oktober 2025 natürlich auch wieder auf einige neue Filme freuen. Und dazu gehören auch einige Eigenproduktionen. So startet etwa ab dem 1. Oktober bereits der Action-Thriller „Play Dirty“. Im Mittelpunkt steht Parker, ein erfahrener Dieb, der gemeinsam mit Grofield, Zen und einem eingespielten Team den größten Coup seines Lebens plant. Doch der Job führt sie direkt in einen gefährlichen Konflikt mit der New Yorker Mafia. (zum Trailer)

Ab dem 16. Oktober schickt Prime Video den letzten von drei Culpa-Nuestra-Filmen an den Start. In „Culpa Nuestra – Unsere Schuld“ bildet die Hochzeit von Jenna und Lion den Rahmen für das lang erwartete Wiedersehen zwischen Noah und Nick, einige Zeit nach ihrer Trennung. Nicks Unfähigkeit, Noah zu verzeihen, schafft eine scheinbar unüberwindbare Barriere zwischen ihnen. Er, der inzwischen das Geschäftsimperium seines Großvaters geerbt hat, und sie, die am Anfang ihrer Karriere steht, weigern sich, die Flamme, die immer noch in ihnen schwelt, neu zu entfachen. Doch jetzt, wo sich ihre Wege wieder kreuzen: Wird die Liebe stärker sein als die Verbitterung? (zum Trailer)

Titel verfügbar ab The Inspection 26. September 2025 Kung Fu Panda 3 29. September 2025 Türkisch Für Anfänger 26. September 2025 Kung Fu Panda 29. September 2025 Kung Fu Panda 2 29. September 2025 Kung Fu Panda 4 29. September 2025 Exkusiv-Inhalt Disturbing the Peace 30. September 2025 Astrid Lindgrens Weihnachten 1. Oktober 2025 Exklusiv-Inhalt James Bond 007: Casino Royale (2006) 1. Oktober 2025 James Bond 007 - Ein Quantum Trost (2008) 1. Oktober 2025 James Bond 007: Skyfall (2012) 1. Oktober 2025 James Bond 007: Keine Zeit zu sterben (2021) 1. Oktober 2025 Memory 1. Oktober 2025 Play Dirty 1.Oktober 2025 Prime Original Film Warten auf die Barbaren 1. Oktober 2025 Der Admiral 2: Die Schlacht Der Drachen 2. Oktober 2025 Exklusiv-Inhalt Ich - Einfach unverbesserlich (2010) 2. Oktober 2025 Ich - einfach unverbesserlich 2 (2013) 2. Oktober 2025 Ich - Einfach unverbesserlich 3 (2017) 2. Oktober 2025 Minions 2. Oktober 2025 James Bond 007: Spectre (2015) 3. Oktober 2025 Beetlejuice (1988) 3. Oktober 2025 The Revenant - Der Rückkehrer 4. Oktober 2025 Wick Is Pain 5. Oktober 2025 Exklusiv-Inhalt Dirty Cops War On Everyone 6. Oktober 2025 The Nun II 6. Oktober 2025 Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen 7. Oktober 2025 Harry Potter und der Stein der Weisen: Extended Version (2001) 7. Oktober 2025 Harry Potter und die Kammer des Schreckens: Extended Version (2002) 7. Oktober 2025 Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004) 7. Oktober 2025 Harry Potter und der Feuerkelch (2005) 7. Oktober 2025 Harry Potter und der Orden des Phönix (2007) 7. Oktober 2025 Harry Potter und der Halbblutprinz (2009) 7. Oktober 2025 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 (2010) 7. Oktober 2025 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 (2011) 7. Oktober 2025 Liebe braucht Wartung 8. Oktober 2025 Prime Original Film Saquon 9. Oktober 2025 Prime Original Doku The Gentlemen 9. Oktober 2025 Let It Snow 9. Oktober 2025 Exklusiv-Inhalt John Candy: I Like Me 10. Oktober 2025 Prime Original Film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile 11. Oktober 2025 The Jester He Will Terrify Ya 12. Oktober 2025 Exklusiv-Inhalt Das perfekte Geheimnis 13. Oktober 2025 Imaginary 14. Oktober 2025 Exklusiv-Inhalt Need for Speed 15. Oktober 2025 Final Destination (2000) 15. Oktober 2025 Meg 15. Oktober 2025 Culpa Nuestra – Unsere Schuld 16. Oktober 2025 Prime Original Film Die Croods 16. Oktober 2025 Der Insta-Mord 16. Oktober 2025 Exklusiv-Inhalt Monkey Man 19, Oktober 2025 Exklusiv-Inhalt Peacock 20. Oktober 2025 Dirty Christmas Party 21. Oktober 2025 Host 23. Oktober 2025 Prime Original Film Survive 24. Oktober 2025 Hedda 29. Oktober 2025 Prime Original Film Er ist wieder da 30. Oktober 2025 Der Tiger 2025 Prime Original Film Stromberg – Wieder alles wie immer Anfang 2026 Prime Original Film Fabian und die mörderische Hochzeit tba Prime Original Film

Champions League und NBA bei Prime Video im Oktober 2025

Natürlich darfst du dich bei Prime Video im Oktober auch wieder auf Übertragungen von der UEFA Champions-League freuen. Bereits am Dienstagabend übertrug der Streamingdienst von Amazon die Partie von Bayern München gegen Pafos FC. Am 21. Oktober ist zudem das Heimspiel von Bayer Leverkusen gegen Paris Saint-Germain zu sehen. Spitzenfußball garantiert!

Außerdem kommen Basketball-Fans bei Prime Video auf ihre Kosten. Denn ab dem 24. Oktober geht die NBA bei Amazons Streamingdienst an den Start. Zunächst treffen die Boston Celtics auf die New York Knicks, anschließend stehen sich die Minnesota Timberwolves und die Los Angeles Lakers gegenüber. Die Vorberichterstattung beginnt um 19:00 Uhr ET (1:00 Uhr deutscher Zeit), gefolgt von einer Halbzeitshow aus den Amazon Studios in Culver City. Den Abschluss jedes Spielabends bildet NBA Nightcap, eine einstündige Postgame-Show mit Interviews und vertiefender Analyse.

