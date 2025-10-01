Amazon macht Kunden glücklich: Neuheiten bei Prime Video

Es stehen mal wieder zahlreiche Neuerungen bei Amazon Prime Video auf der Programmagenda. Und dieses Mal sieht der Mix besonders umfangreich aus. Denn es gibt nicht nur aus der fiktionalen Welt neue Inhalte, sondern auch aus einem ganz anderen Genre.
Logos von Amazon und Prime Video im Scheinwerferlicht.
Wer bei Amazon ein Prime-Abo abgeschlossen hat, darf sich auch im Oktober 2025 wieder auf einige neue Shows, Serien und Filme freuen. Wir geben dir einen Überblick zu den bevorstehenden Neustarts. Und die können sich sehen lassen. Dieses Mal sind neben Neustarts aus den USA auch deutsche Produktionen mit von der Partie.

7 vs. Wild – Amazonas: Staffel 5 neu Amazon Prime Video

Ein Reality-Format steht im Mittelpunkt der Show- und Serien-Neuheiten. Die bereits fünfte Staffel von „7 vs. Wild“ geht ab dem 7. Oktober 2025 an den Start und wieder steht das Überleben im Dschungel unter gefährlichen Bedingungen auf der Agenda mitten im Amazonas. In das gefährliche Abenteuer begeben sich dieses Mal die Survival-Experten Joe Vogel und David Leichtle, der Schweizer Content-Creator Kris Grippo und der Gaming- und Comedy-Content Creator AviveHD. Außerdem sind die Moderatorin Jeannine Michaelsen, die Fitness-Content Creatorin und Sportmoderatorin Imke Salander sowiedie Gaming- und Content-Creatorin Fibii am Start.

Noch mehr Reality: „Fboy Island Germany“ startet mit Staffel 1

Du stehst mehr auf Dating als auf Abenteuer? Dann hat Amazon Prime Video ab dem 20. Oktober 2025 mit der ersten Staffel von „Fboy Island“ ebenfalls das passende Format für dich am Start – moderiert von Lola Weipert. Drei Frauen begeben sich auf eine paradiesische Insel, um dort die Liebe ihres Lebens zu finden – darunter auch Reality-Bekanntheit Aurelia Lamprecht sowie Lavinia Angelito und Alexandra Leonhard. Sie treffen auf eine Gruppe von Männern, die um ihr Herz kämpfen – oder zumindest behaupten sie das, denn nichts ist, wie es scheint. Während einige der Männer – die „Nice Guys“ – nach wahrer Liebe suchen, haben andere – die „FBoys“ – nur eines im Sinn: das Spiel zu gewinnen und den Gewinn von 50.000 Euro abzuräumen. Es liegt an den Frauen, herauszufinden, wer die „Nice Guys“ und wer die „FBoys“ sind.

„Der letzte Bulle“: Staffel 6 zunächst exklusiv bei Prime Video

Vier Wochen vor der Free-TV-Premiere bei Sat.1 geht die sechste Staffel von „Der letzte Bulle“ bei Prime Video an den Start. Henning Baum kehrt darin als der tot geglaubte Mick Brisgau in sein Essener Revier zurück – ohne Marke und Pistole, dafür mit unbändigem Kampfgeist. Um aber wieder Fuß zu fassen, muss er sich nicht nur aus einer misslichen Lage befreien, sondern auch mit einem tragischen Schicksalsschlag klarkommen. 

Serien-Premiere: „Harlan Coben’s Lazarus“ Staffel 1

Basierend auf einer Originalidee und geschrieben von New-York-Times-Bestsellerautor Harlan Coben und BAFTA-Preisträger Danny Brocklehurst erzählt „Harlan Coben’s Lazarus“ die Geschichte von Joel Lazarus, der nach dem Suizid seines Vaters, Dr. Jonathan Lazarus, in seine Heimat zurückkehrt. Dort beginnt er, verstörende Erfahrungen zu machen, die sich nicht erklären lassen. Schon bald verstrickt er sich in eine Reihe ungelöster Mordfälle, während er gleichzeitig das Geheimnis um den Tod seines Vaters und den Mord an seiner Schwester vor 25 Jahren aufklären muss.

TitelStaffelabrufbar ab
De Viaje Con Los Derbez526. September 2025
The Summit1 (Reality-Show)26. September 2025
Danger Force1a (Kinder & Familie)1. Oktober 2025
Die Thundermans31. Oktober 2025
Pokémon – Die TV-Serie: Rubin Und Saphir6-91. Oktober 2025
A Star Brighter Than The Sun13. Oktober 2025
Sanda14. Oktober 2025
7 vs. Wild5 (Reality-Show)7. Oktober 2025
Ghosts1-315. Oktober 2025
FBoy Island1 (Reality-Show)20. Oktober 2025
Spongebob Schwammkopf7 & 8 (Kinder & Familie)20. Oktober 2025
Harlan Coben’s Lazarus122. Oktober 2025
Allen IV3rson123. Oktober 2025
Culte 2be3224. Oktober 2025
Hazbin Hotel229. Oktober 2025
Der Letzte Bulle631. Oktober 2025
Dime Tu Nombre131. Oktober 2025
Tremembé131. Oktober 2025
Maxton Hall27. November 2025
Tatsuki Fujimoto 17-2617. November 2025
The Mighty Nein119. November 2025
Fallout217. Dezember 2025
Gladiators - Die Show der Giganten12026
Anansi Boys1noch unbekannt
Bloodaxe1noch unbekannt
Deadloch2noch unbekannt
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht3noch unbekannt
Die Rote Königin2noch unbekannt
Good Omens3noch unbekannt
Maxton Hall3noch unbekannt
Peripherie2noch unbekannt
Reacher4noch unbekannt
Solange wir lügen2noch unbekannt
The Peripheral1noch unbekannt
Things I Know to be True1noch unbekannt
Tomb Raider1noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im Oktober 2025

Abseits von Reality TV und Serien darfst du dich bei Amazon Prime Video im Oktober 2025 natürlich auch wieder auf einige neue Filme freuen. Und dazu gehören auch einige Eigenproduktionen. So startet etwa ab dem 1. Oktober bereits der Action-Thriller „Play Dirty“. Im Mittelpunkt steht Parker, ein erfahrener Dieb, der gemeinsam mit Grofield, Zen und einem eingespielten Team den größten Coup seines Lebens plant. Doch der Job führt sie direkt in einen gefährlichen Konflikt mit der New Yorker Mafia. (zum Trailer)

Ab dem 16. Oktober schickt Prime Video den letzten von drei Culpa-Nuestra-Filmen an den Start. In „Culpa Nuestra – Unsere Schuld“ bildet die Hochzeit von Jenna und Lion den Rahmen für das lang erwartete Wiedersehen zwischen Noah und Nick, einige Zeit nach ihrer Trennung. Nicks Unfähigkeit, Noah zu verzeihen, schafft eine scheinbar unüberwindbare Barriere zwischen ihnen. Er, der inzwischen das Geschäftsimperium seines Großvaters geerbt hat, und sie, die am Anfang ihrer Karriere steht, weigern sich, die Flamme, die immer noch in ihnen schwelt, neu zu entfachen. Doch jetzt, wo sich ihre Wege wieder kreuzen: Wird die Liebe stärker sein als die Verbitterung? (zum Trailer)

Titelverfügbar ab
The Inspection26. September 2025
Kung Fu Panda 329. September 2025
Türkisch Für Anfänger26. September 2025
Kung Fu Panda29. September 2025
Kung Fu Panda 229. September 2025
Kung Fu Panda 429. September 2025Exkusiv-Inhalt
Disturbing the Peace30. September 2025
Astrid Lindgrens Weihnachten1. Oktober 2025Exklusiv-Inhalt
James Bond 007: Casino Royale (2006)1. Oktober 2025
James Bond 007 - Ein Quantum Trost (2008)1. Oktober 2025
James Bond 007: Skyfall (2012)1. Oktober 2025
James Bond 007: Keine Zeit zu sterben (2021)1. Oktober 2025
Memory1. Oktober 2025
Play Dirty1.Oktober 2025Prime Original Film
Warten auf die Barbaren1. Oktober 2025
Der Admiral 2: Die Schlacht Der Drachen2. Oktober 2025Exklusiv-Inhalt
Ich - Einfach unverbesserlich (2010)2. Oktober 2025
Ich - einfach unverbesserlich 2 (2013)2. Oktober 2025
Ich - Einfach unverbesserlich 3 (2017)2. Oktober 2025
Minions2. Oktober 2025
James Bond 007: Spectre (2015)3. Oktober 2025
Beetlejuice (1988)3. Oktober 2025
The Revenant - Der Rückkehrer4. Oktober 2025
Wick Is Pain5. Oktober 2025Exklusiv-Inhalt
Dirty Cops War On Everyone6. Oktober 2025
The Nun II6. Oktober 2025
Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen7. Oktober 2025
Harry Potter und der Stein der Weisen: Extended Version (2001)7. Oktober 2025
Harry Potter und die Kammer des Schreckens: Extended Version (2002)7. Oktober 2025
Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004)7. Oktober 2025
Harry Potter und der Feuerkelch (2005)7. Oktober 2025
Harry Potter und der Orden des Phönix (2007)7. Oktober 2025
Harry Potter und der Halbblutprinz (2009)7. Oktober 2025
Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 (2010)7. Oktober 2025
Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 (2011)7. Oktober 2025
Liebe braucht Wartung8. Oktober 2025Prime Original Film
Saquon9. Oktober 2025Prime Original Doku
The Gentlemen9. Oktober 2025
Let It Snow9. Oktober 2025Exklusiv-Inhalt
John Candy: I Like Me10. Oktober 2025Prime Original Film
Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile11. Oktober 2025
The Jester He Will Terrify Ya12. Oktober 2025Exklusiv-Inhalt
Das perfekte Geheimnis13. Oktober 2025
Imaginary14. Oktober 2025Exklusiv-Inhalt
Need for Speed15. Oktober 2025
Final Destination (2000)15. Oktober 2025
Meg15. Oktober 2025
Culpa Nuestra – Unsere Schuld16. Oktober 2025Prime Original Film
Die Croods16. Oktober 2025
Der Insta-Mord16. Oktober 2025Exklusiv-Inhalt
Monkey Man19, Oktober 2025Exklusiv-Inhalt
Peacock20. Oktober 2025
Dirty Christmas Party21. Oktober 2025
Host23. Oktober 2025Prime Original Film
Survive24. Oktober 2025
Hedda29. Oktober 2025Prime Original Film
Er ist wieder da30. Oktober 2025
Der Tiger2025Prime Original Film
Stromberg – Wieder alles wie immerAnfang 2026Prime Original Film
Fabian und die mörderische HochzeittbaPrime Original Film

Champions League und NBA bei Prime Video im Oktober 2025

Natürlich darfst du dich bei Prime Video im Oktober auch wieder auf Übertragungen von der UEFA Champions-League freuen. Bereits am Dienstagabend übertrug der Streamingdienst von Amazon die Partie von Bayern München gegen Pafos FC. Am 21. Oktober ist zudem das Heimspiel von Bayer Leverkusen gegen Paris Saint-Germain zu sehen. Spitzenfußball garantiert!

Außerdem kommen Basketball-Fans bei Prime Video auf ihre Kosten. Denn ab dem 24. Oktober geht die NBA bei Amazons Streamingdienst an den Start. Zunächst treffen die Boston Celtics auf die New York Knicks, anschließend stehen sich die Minnesota Timberwolves und die Los Angeles Lakers gegenüber. Die Vorberichterstattung beginnt um 19:00 Uhr ET (1:00 Uhr deutscher Zeit), gefolgt von einer Halbzeitshow aus den Amazon Studios in Culver City. Den Abschluss jedes Spielabends bildet NBA Nightcap, eine einstündige Postgame-Show mit Interviews und vertiefender Analyse.

Logo von Prime Video als Symbolbild.
Jetzt weiterlesen
Amazon haut bei Prime Video Neuheiten ohne Ende raus

