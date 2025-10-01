Top-Deals bei Amazon (01.10.): Von Powerbank bis Xbox-Controller

Heute lohnt sich das Stöbern bei Amazon ganz besonders: Neben einer leistungsstarken Powerbank für deine mobilen Geräte wartet unter anderem auch ein Xbox-Controller für ausgedehnte Gaming-Sessions auf dich. Und das ist längst nicht alles – die Deals des Tages halten noch weitere spannende Technik-Schnäppchen bereit, bei denen du ordentlich sparen kannst.

Die besten Amazon-Deals am Mittwoch

Pünktlich zum Start in den Oktober reduziert Amazon den Preis dieser Infrarotheizung von Klarstein. Die Heizung eignet sich für normale Wohnräume wie auch für Badezimmer. Dank einer integrierten Halterung eignet sie sich gut als Handtuchhalter. Für 178,49 Euro gehört sie dir. Hier geht’s zum Angebot.

Wenn du dein Zuhause immer im Blick haben möchtest, könnte diese Überwachungskamera von Reolink genau das Richtige für dich sein. Du befestigst sie im Außenbereich und über ein Solarpanel wird sie kontinuierlich mit Strom versorgt. Den Preis von 129,99 Euro kannst du jetzt mit einem 15-Prozent-Rabattcoupon drücken. Hier geht’s zum Angebot.

Amazon schmeißt außerdem Xbox Controller mit einem Rabatt von 29 Prozent raus. Die mitgelieferten Batterien schenken dem Controller eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden am Stück. Über die integrierte 3,5mm-Stereo-Headsetbuchse kannst du deine Kopfhörer direkt am Controller anschließen. Für 45,99 Euro erhältlich. Hier geht’s zum Angebot.

Diese Powerbank von INIU ist kleiner als ein Smartphone und ist dennoch ausgestattet mit einer Kapazität von 20.000 mAh. Durch ihre kompakte Größe eignet sie sich optimal für unterwegs und passt in jede Handtasche. Sie verfügt über zwei USB-C und einen USB-A-Ausgang. Für 28,49 Euro gehört sie dir. Hier geht‘ zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

Heute war nichts für dich dabei? Freu dich einfach schon mal auf die Amazon-Angebote vom morgigen Donnerstag, vielleicht wirst du dann fündig. Weitere coole Deals warten schon jetzt hier auf dich.

→ Zu den Deals vom Donnerstag

← Zu den Deals vom Dienstag