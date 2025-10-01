iPhone 17 Pro mit 200 GB Tarif: Vodafone halbiert die Kosten

Nicht jeder bekommt dieses iPhone-Angebot: Vodafone koppelt das iPhone 17 Pro im Bundle daran, dass du selbstständig sein musst. Ob Start-up oder riesiges Business, ist dabei vollkommen egal. Wie sich der Deal genau zusammensetzt, erfährst du jetzt.

So viel zahlst du als Businesskunde bei Vodafone

Vodafone bietet dir das iPhone 17 Pro in Kombination mit dem Business Prime L Tarif an. Für das Gerät wird eine Einmalzahlung von 378,07 Euro fällig. Der Tarif schlägt normalerweise mit 49 Euro zu Buche, aktuell bekommst du ihn aber die ersten zwölf Monate der zwei Jahre Laufzeit satte 50 Prozent günstiger. Insgesamt zahlst du für zwölf Monate also 49,50 Euro, ab dem 13. Monat sind es 74 Euro. Einen Anschlusspreis oder Versandkosten musst du nicht zahlen.

Der Business Prime L Tarif schickt dich mit 200 GB ins 5G-Netz von Vodafone. Dort bist du mit einer irren Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s unterwegs, perfekt also für glasklare Videoanrufe oder, um größere Datenmengen herunterzuladen. Alle Telefonate und SMS sind in der Flat inbegriffen und im EU-Ausland surfst du ebenfalls ohne Aufpreis.

Besonders praktisch ist das GigaDepot. Wenn du in einem Monat nicht dein gesamtes Datenvolumen aufgebraucht hast, nimmst du es automatisch mit in den nächsten Monat. Solltest du also einmal über die 200 GB hinauskommen, greifst du automatisch auf das Depot zurück und surfst weiter mit Highspeed-Geschwindigkeit.

Das iPhone 17 Pro: Apples neues Flaggschiff

Das iPhone 17 Pro setzt neue Maßstäbe in Leistung und Fotografie. Es verfügt über ein 6,3-Zoll Super Retina XDR OLED-Display mit einer starken Auflösung von 2.622 × 1.206 Pixeln und einer adaptiven Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Angetrieben wird das Gerät vom neuen A19 Pro Chip, unterstützt von 12 GB RAM. Im obigen Vodafone-Deal bekommst du die 256 GB Speichervariante, wahlweise gibt es aber auch mehr Speicher. Die Rückkamera besteht aus drei 48-Megapixel-Fusion-Kameras, während die Frontkamera 18 MP bietet. Der Akku des Smartphones hat eine Kapazität von 4.252 mAh und sollte dich so locker durch den Tag und die Nacht bringen.

Apple iPhone 17 Pro Datenblatt Allgemein Betriebssystem iOS Prozessor Apple A19 Pro Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen Farbe Blau

Orange

Weiß Marktstart September 2025 Gewicht 204 g

Neben dem iPhone 17 Pro hat Vodafone auch noch das iPhone 17 Air auf Lager. Dieses kannst du dir ebenfalls im Bundle mit dem Business Prime L Tarif sichern, die monatliche Rechnung beträgt weiterhin 49,50 Euro. Lediglich die Einmalzahlung fällt hier mit 285,63 Euro etwas geringer aus.

