Lidl verkauft gerade ein absolutes Küchen-Essential fast 70 Prozent günstiger

Im neuen Lidl-Angebotsflyer (29. September bis 4. Oktober) taucht ein Deal auf, der für Grillfans richtig spannend ist. Der Tefal OptiGrill dürfte dir vielleicht schon bekannt vorkommen. Dabei handelt es sich um einen Kontaktgrill, der Lebensmittel gleichzeitig von beiden Seiten brutzelt und so besonders schnell arbeitet. Zusätzlich besitzt das Gerät eine clevere Technik: Es misst Dicke und Art des Grillguts und reguliert automatisch Temperatur und Garzeit. Dadurch landen selbst Hobbygriller ein perfekt gegartes Steak oder einen saftigen Burger – vegetarisch oder klassisch. Im Lidl-Onlineshop ist der OptiGrill von Tefal aktuell für unter 85 Euro erhältlich.

Tefal Optigrill bei Lidl: Um dieses Modell geht’s

Der OptiGrill GC7P08 ist mit einer Grillfläche von 30 × 20 cm ausgestattet. Darauf haben zum Beispiel drei Steaks nebeneinander Platz oder mehrere Veggie-Burger-Patties. Aber auch Grillkäse, Zucchini oder Paprika bekommen mit dem OptiGrill schöne, knusprige Grillstreifen. Wenn du Fleisch garen möchtest, stehen dir sogar verschiedene Automatikprogramme für Steak, Burger oder Geflügel zur Verfügung. Je nachdem, ob du dein Grillgut rare, medium oder well done bevorzugst – der OptiGrill misst die Dicke des Fleisches und zeigt dir an, wann der gewünschte Garzustand erreicht ist. So kann nichts mehr schiefgehen.

Unter 100 Euro bei Lidl: So billig kann ein OptiGrill sein

Natürlich kannst du den OptiGrill auch manuell verwenden und selbst herausfinden, bei welcher Temperatur Halloumi, Burger-Patties oder Sandwiches am besten gelingen. Einstellen lässt sich der Tefal OptiGrill auf bis zu 270 Grad. So wird jedes Grillgut stark erhitzt, die Poren schließen sich schnell und das Innere bleibt saftig. Nach dem Kochen kannst du die Grillplatten und die Fettauffangschale einfach entnehmen und in der Spülmaschine reinigen – du hast also kaum Arbeit nach dem Essen.

Unter 85 Euro bei Lidl – so gut ist der Preis

Im Lidl-Onlineshop kannst dir das Schnäppchen jetzt sichern. Vom UVP zieht Lidl derzeit 69 Prozent ab, sodass am Ende nur 84,99 Euro auf der Rechnung stehen. Zwar kommen noch 5,95 Euro Versandkosten hinzu, doch günstiger ist aktuell kein anderer Anbieter (siehe Preisvergleich). Du machst also ein echtes Schnäppchen.

