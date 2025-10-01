MediaMarkt startet neuen Samsung-Ausverkauf: Smartphones, Tablet & Smartwatch günstiger

Mit dem Galaxy S25 erhältst du ein echtes High-End-Smartphone zu einem reduzierten Preis. Aber auch ein Budgetmodell unter 200 Euro von Samsung ist gerade im Angebot. Außerdem ist das Galaxy Tab S10 Lite bei MediaMarkt heruntergesetzt – perfekt fürs Streaming, Gaming oder andere tägliche Aufgaben. Und mit der Samsung Galaxy Watch 8 überwachst du ganz leicht deine Gesundheit oder trackst deinen Leistungsfortschritt.

Smartphones im Angebot bei MediaMarkt: Eins gibt’s schon für unter 200 Euro

Dank der kürzlich bei MediaMarkt gestarteten Lieferluxus-Aktion sparst du dir die Versandkosten für viele Produkte. Smartphones, Tablets und Co. werden sogar per Sofortlieferung kostenlos direkt zu dir gebracht, wenn du das möchtest. Zusätzlich gibt es bei einigen Samsung-Angeboten noch weitere Extras, die für einen Anreiz sorgen.

Für die meisten Nutzer reicht heutzutage ein preiswertes Smartphone vollkommen aus. Das Samsung Galaxy A17 etwa ist mit einem großen AMOLED-Display ausgestattet, das satte Farben liefert. Der Samsung-Prozessor sorgt für eine flüssige Nutzung und die Triple-Kamera macht ordentliche Fotos mit bis zu 50 Megapixeln. Der 5.000-mAh-Akku bringt dich darüber hinaus locker durch den Tag. Ein Vorteil im Vergleich zu vielen teureren Geräten: Du kannst den Speicherplatz per microSD-Karte erweitern und so für wenig Geld zusätzlichen Speicher bekommen. Bei MediaMarkt sparst du aktuell 30 Euro und zahlst nur noch 199 Euro für das Smartphone.

Willst du lieber mehr Leistung, eine bessere Kamera und ein flüssigeres Display? Dann ist das Galaxy S25 vielleicht die bessere Wahl. Der Snapdragon 8 Elite Prozessor mit 12 GB RAM ist auch für aktuelle KI-Anwendungen und anspruchsvolle Spiele bestens geeignet. Die Kamera liefert noch bessere Ergebnisse als das A17 und die 120-Hz-Bildwiederholrate sorgt für besonders flüssige Bewegungen. Allerdings lässt sich hier der Speicher nicht per Karte erweitern. MediaMarkt zieht vom UVP derzeit 25 Prozent ab und verkauft es für 669 Euro. Wenn du dein altes Smartphone einschickst, erhältst du zusätzlich zum Ankaufspreis noch eine Prämie von 75 Euro. Dadurch sinkt der Preis rechnerisch sogar auf unter 600 Euro – so bekommst du ein echtes Oberklasse-Smartphone zum Sparpreis.

Samsung Galaxy S25

Samsung Tablet und Smartwatch günstiger sichern

Auch ein starkes Tablet ist Teil der Aktion: das Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Mit dem 10,9-Zoll-Display hast du eine große Fläche für Entertainment, zum Arbeiten oder für kreative Aufgaben. 90 Hz sorgen für eine flüssige Darstellung, und der Samsung Exynos 1380 Prozessor liefert die nötige Leistung. Ein 8.000-mAh-Akku bringt dich zudem problemlos durch den Tag. Dank des mitgelieferten S Pen kannst du das Tablet außerdem hervorragend zum Skizzieren, Zeichnen oder für Notizen in der Uni nutzen. Kaufst du das Tablet bis zum 5. Oktober, erhältst du zusätzlich die Smart Book Cover Schutzhülle im Wert von knapp 90 Euro gratis dazu. Dafür musst du dich lediglich in der Samsung Members App registrieren – die Hülle wird dir anschließend zugeschickt. Das Tablet kostet bei MediaMarkt aktuell nur 339 statt 399 Euro.

Und auch ein Top-Wearable ist Teil der Aktion: die Samsung Galaxy Watch 8. Sie ist noch schlanker als ihr Vorgänger, hilft dir beim Schlaftracking und verbessert dein Training. Das helle Display ist auch bei Sonnenlicht gut ablesbar. Bei MediaMarkt gibt es die Smartwatch jetzt für 319 statt 379 Euro – du sparst also 60 Euro im Vergleich zum UVP. Wenn du möchtest, ist die smarte Armbanduhr in nur 90 Minuten kostenfrei bei dir.

Die Samsung Galaxy Watch 8 an einem Arm