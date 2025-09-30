Gratis-Schnäppchen von Amazon: Diese Angebote gibt's schon vor dem Prime Day

Wer sagt, dass man für echte Schnäppchen erst den Prime Day abwarten muss? Schon jetzt kannst du bei Amazon einige Deals abstauben – und das vollkommen kostenlos! Im Fokus stehen Abos mit kostenlosem Testzeitraum, die es dir ermöglichen, neue Services ganz ohne Risiko auszuprobieren. Und übrigens: Wenn du noch mehr sparen willst, lohnt sich ein Blick auf die Amazon Visa Kreditkarte: keine Jahresgebühren, zusätzlich Startguthaben und während der Prime Days sogar doppeltes Cashback inklusive.

Amazon Music Unlimited für 4 Monate komplett kostenfrei nutzen

Ein Highlight ist auf jeden Fall das Angebot zum Spotify-Konkurrenten Amazon Music Unlimited. Denn als Prime-Kunde sicherst du dir das Musikstreaming-Abo jetzt für vier Monate gratis. Bist du kein Prime-Kunde, gibt es immerhin drei Monate umsonst.

Hier stehen dir insgesamt mehr als 50 Millionen Lieder ohne Werbung zur Verfügung – du kannst dich also mit einer Mitgliedschaft richtig austoben und findest so gut wie jeden Song. Wichtig: Das Angebot gilt nur für Neukunden. Warst du also in letzter Zeit bereits Kunde des Streamingdienstes oder hast kürzlich ein Gratis-Abo von Music Unlimited abgestaubt, gehst du jetzt voraussichtlich leider leer aus. Vor Ablauf der kostenfreien Testphase solltest du aber rechtzeitig kündigen, wenn du nicht automatisch in das zahlungspflichtige Abo rutschen möchtest. Für Prime-Mitglieder werden dann nämlich 9,99 Euro und für alle anderen 10,99 Euro fällig.

Bis zu 3 Monate Kindle Unlimited Deal für Lesefans

Wer nicht nur gratis Musik hören, sondern auch in den Genuss unzähliger Bücher kommen möchte, ist mit dem Kindle Unlimited Deal richtig beraten. Prime-Mitglieder können sich auf ganze drei Gratis-Monate freuen. Für alle anderen gibt’s das Abo nur 30 Tage lang kostenfrei. Alternativ kannst du übrigens auch direkt 3 Monate Kindle Unlimited für 9,99 Euro im Monat abschließen. Danach kostet dich der Zugang zur Bibliothek aus Millionen von eBooks und Hörbüchern 11,75 Euro im Monat. Wer den Service einmal ausprobieren möchte, kommt also voll auf seine Kosten.

Doch lieber Hörbücher? Audible jetzt gratis testen

Ein weiteres starkes Angebot noch vor den Prime Deal Days schnappst du dir zu dem Amazon Service Audible. Hier bekommst du während des Gratiszeitraums Zugriff auf eine riesige Bibliothek an Hörbüchern. Als Prime-Kunde kannst du den Service 60 Tage lang testen, hast du kein Prime-Abo sind es 30 Tage. Nach Ablauf dieses Zeitraums zahlst du 9,95 Euro im Monat.

Du hast hier eine wirklich große Auswahl und kannst dich quer durch die verschiedenen Hörbücher durchhören. Und das Beste: Jeden Monat kannst du ein Hörbuch auswählen, das du auch nach Ablauf des Probezeitraums behalten darfst.

Noch mehr Deal-Empfehlungen zum Prime Day gibt’s in unserer WhatsApp-Gruppe!

Perfekt für den Prime Day: unser WhatsApp-Kanal. Hiermit verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz – insbesondere rund um Shopping-Events wie den Prime Day. Mit dem DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote nämlich direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt. Hier abonnieren.