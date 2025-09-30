Das Angebot, das laut dem Kleingedruckten heute Abend (30.9.) endet, beinhaltet nämlich nicht nur das Spiel (für PS5 oder Xbox) selbst. EA FC 26 (Fans sagen immer noch FIFA 26) ist hier nämlich direkt mit einem neuen Controller gebündelt im Angebot. Da das DualSense-Gamepad nur 20 Euro Aufpreis kostet – Normalpreis wären fast 80 Euro – ist der Deal hot. Charmant wird er durch den Umstand, dass wohl wenige Spiele für einen solchen Controller-Frust- und mitunter daraus folgende Zerstörungswut sorgen, wie eben FIFA. Im Bundle ist dann direkt für Ersatz gesorgt. Und wer fürs Multiplaying ohnehin noch ein neues Gamepad braucht, der ist hier sowieso preiswert richtig.

So funktioniert das MediaMarkt-Angebot

Wer sich auf die Produktseite von EA FC 26 bei MediaMarkt durchklickt, sieht zunächst keinen Rabatt oder Vorteil. Warum genau sprechen wir dann hier von einem Angebot und empfehlen es dir? Das liegt an einem kleinen Trick: Wenn du bei MediaMarkt etwas nach unten scrollst, kommst du nämlich zu einem Bundle-Angebot samt Controller. Und das kostet lediglich 99,99 Euro!

So sieht das Controller-Bundle für die PS5-Version aus (Affiliate-Link*)

Beim Spiel EA FC 26 selbst sparst du so gesehen also nichts. Du schnappst dir aber einen PS5- oder Xbox-Series-X-Controller für lächerliche 20 Euro dazu. Insbesondere alle Besitzer der Sony-Konsole sollten hier hellhörig werden, immerhin kosten die DualSense-Controller für die PS5 normalerweise satte 79,99 Euro. Doch aufgepasst: Die PS5-Version des Spiels ist bei MediaMarkt schon fast ausverkauft.

Angebot endet wohl heute Abend!

Ein vergleichbares Angebot konnten wir so im Netz nicht entdecken, weshalb wir das MediaMarkt-Bundle echt empfehlen können – sofern du einen weiteren Controller gebrauchen kannst. Ein Zweit-Controller lohnt sich aber definitiv, sei es, um Koop spielen zu können, oder um den Ersatz immer griffbereit zu haben, sollte der erste Drücker leergehen (was insbesondere bei Online-Matches ohne Pause-Funktion sonst zu einem echten Problem werden kann).

Laut Kleingedrucktem auf der Produktseite ist der Deal nur noch bis heute Abend, 30. September, begrenzt. Dazu warnt MediaMarkt davor, dass der Deal kurz vor dem Ausverkauf steht und wohl nur noch wenige Stückzahlen zum Deal-Bundle verfügbar sind.

Eine Sache musst du jedoch beachten: Das MediaMarkt-Angebot eignet sich nur, wenn du eine Disc-Version der PlayStation 5 oder die Xbox Series X (nicht S!) besitzt. Ansonsten kannst du EA FC 26 in der hier verkauften Disc-Variante natürlich nicht verwenden. Und Switch-Besitzer gehen leider komplett leer aus bei dem Schnäppchen.

