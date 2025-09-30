Netto mit sich mit seiner neuen Balkonkraftwerks-Aktion scheinbar ein Beispiel am antizyklischen Shoppen. Hierbei kauft man Produkte genau dann, wenn sie nicht mehr in Saison sind und die Nachfrage sinkt, um dabei zu sparen. Das trifft wohl auch auf Solarprodukte zu, immerhin sind die sonnigen Monate in Deutschland vorbei. Doch genau so kann man bei Netto jetzt verschiedene Balkonkraftwerke samt passendem Speicher zu interessanten Niedrigpreisen bekommen.

Das haben die Komplettsets zu bieten

Netto hat aktuell drei Balkonkraftwerk-Komplettsets im Angebot, die unterschiedlich viel Leistung bieten. In allen Fällen ist ein Solakon One Speicher mit einer Kapazität von 2,11 kWh dabei. Damit lässt sich die selbst produzierte Energie auch an sonnenärmeren Tagen oder am Abend noch nutzen. Die Komplettpakete sind allesamt steckerfertig. Das bedeutet: Du musst sie im Grunde genommen nur anschließen und schon generierst du deinen eigenen grünen Strom selbst.

Auch einzeln bei Netto zu kaufen: Solakon One Speicher mit 53 Prozent Rabatt

Die mitgelieferten Solarpanels sind bifazial – sie können also von beiden Seiten Sonnenenergie aufnehmen. Dadurch erhöht sich der Ertrag zusätzlich, wenn reflektierendes Licht die Rückseite der Panels erreichen kann. Dafür sollten sie also bestenfalls nicht direkt parallel zur Dachschräge platziert werden, sondern etwa in einem schrägen Winkel an einer Hauswand, einem Balkongitter oder auf einer Terrasse. Am besten reflektiert das Licht von einer weißen Wand, Kieselsteinen oder Beton.

Solakon Balkonkraftwerk 2000W/800W günstig bei Netto

Praktisch ist weiterhin: Über eine zugehörige App kannst du die Stromerzeugung und weitere wichtige Daten jederzeit und live überwachen. Da in den Sets auch noch jeweils ein Solakon Speicher mit dabei ist, kannst du die produzierte Energie auch im Falle eines Stromausfalls nutzen und so die wichtigsten Verbraucher, wie den Kühlschrank, Router oder das Festnetz-Telefon weiter betreiben. Alle Daten bleiben dabei laut Solakon in Deutschland – es gibt also keine Cloud-Drittanbieter aus anderen Ländern. Die Balkonkraftwerke sind zudem leicht und ohne Elektriker aufgebaut. Du brauchst weder spezielles Werkzeug noch besonderes Fachwissen. Je nach Anbringungsort solltest du für den Aufbau jedoch bestenfalls zu zweit sein.

Balkonkraftwerk bei Netto: Diese Optionen hast du & so viel zahlst du

Das Balkonkraftwerk gibt es nun in drei verschiedenen Ausführungen – von 900 bis 2.000 Watt Leistung. Der Solakon One Speicher ist immer mit dabei. Und mit den anklickbaren Extra-Rabatten auf den Produktseiten kommst du jetzt noch günstiger an die Sets. Diese Optionen hast du:

Übrigens: Wenn du bereits Solarpanels besitzt und dir nur noch der passende Speicher fehlt, kannst du den Solakon One Speicher mit 2,11 kWh Kapazität auch einzeln bei Netto kaufen. Dank 53 Prozent Rabatt zahlst du jetzt nur noch 699,99 Euro (plus 15,95 Euro Lieferkosten).

