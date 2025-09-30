iPhone 17 durchgespielt: 1-Euro-Trick sorgt für besseres Angebot

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Das iPhone 17 steht derzeit bei vielen ganz oben auf der Wunschliste. Kein Wunder: Hier bekommst du ein erstklassiges Smartphone von Apple mit einem super Bildschirm, sehr hoher Leistung und einer hervorragenden Kamera. Das einzige Problem sind die Kosten. Kurz nach Marktstart ist das Gerät teuer.
iPhone 17 Pro im Vergleich: Wie gut sind die neuen Kameras?
Jetzt iPhone 17 mit Tarif-Trick zum Sonderpreis schnappenBildquelle: inside digital
  • Teilen

Du willst dir das neue iPhone 17 schnappen, hast aber noch auf ein gutes Angebot gewartet? Bei Blau gibt es das neueste Apple-Smartphone im Bundle mit Tarif jetzt zu einem starken Preis. Wir schauen uns den Deal genauer an. Denn der Anbieter hat jetzt ein Paket geschnürt, in dem das Smartphone zu einem fairen Preis angeboten wird. Mit einem Trick ist sogar noch ein bisschen mehr drin. Was du im Detail bekommst, erklären wir dir hier.

Die wichtigsten zum Angebot

  • iPhone 17 für einmalig 5,99 Euro
  • 5G-Tarif mit 20 GB im Telefónica-Netz
  • Kein Anschlusspreis
  • Monatlich 49,99 Euro (24 Monate Laufzeit)
    Tipp: 30-GB-Tarif kostet nur 1 Euro mehr pro Monat (einfach auf der Angebotsseite auswählen)
  • Jetzt zuschlagen!

iPhone 17 und Tarif im Überblick

Der Star der Show: das neue Apple iPhone 17 mit 256 GB internem Speicherplatz. Im Bundle kannst du zwischen fünf Farben wählen – ganz nach deinem Geschmack. Das Smartphone mit 6,3-Zoll-OLED-Display ist angenehm handlich und sorgt für hohe Kontraste sowie flüssige Bewegungen dank 120 Hertz. Auch leistungstechnisch überzeugt das neue iPhone: Dank Apples A19-Prozessor und 8 GB RAM laufen selbst mobile Games oder KI-Anwendungen flüssig. Mit der Dualkamera schießt du zudem richtig gute Fotos mit bis zu 48 Megapixeln.

Dazu bekommst du im Bundle bei Blau etwa den Tarif Allnet M, dieser ist zumindest vorausgewählt. Wir empfehlen dir aber definitiv, auf die Option mit 30 GB zu klicken. Die kostet nämlich nur 1 Euro mehr pro Monat und bietet dafür 10 GB mehr. Damit surfst du dann mit bis zu 50 Mbit/s pro Sekunde im 5G-Netz von Telefónica. Im ersten Monat erhältst du aktuell sogar 20 GB extra zum normalen Datenvolumen. Das verfällt aber, wenn du es im ersten Monat nicht versurfst. Telefonieren und SMS schreiben kannst du mit dem Tarif unbegrenzt – auch innerhalb der gesamten EU. Deine bisherige Rufnummer kannst du außerdem kostenlos zu Blau mitnehmen.

apple-iphone-17-rueckseite-gruen
Apple iPhone 17
Datenblatt

Allgemein

Betriebssystem iOS
Prozessor Apple A19
Arbeitsspeicher 8 GB
Kabellos aufladbar (Qi)
Wasser- und Staubdicht Untertauchen
Farbe
  • Blau
  • Grün
  • Schwarz
  • Violett
  • Weiß
Marktstart September 2025
Gewicht 177 g

Die Kosten: So viel musst du einplanen

Bei 24 Monaten Laufzeit und 20 GB Datenvolumen zahlst du monatlich 49,99 Euro sowie einmalig 5,99 Euro für Gerät und Versand. Die Anschlussgebühr entfällt. Wie bereits erwähnt, empfehlen wir dir jedoch, auf der Aktionsseite 30 GB Datenvolumen auszuwählen, denn dafür zahlst du nur 1 Euro Aufpreis pro Monat. Das Preis-Leistungs-Verhältnis verbessert sich somit deutlich.

Möchtest du hingegen eine niedrigere monatliche Grundgebühr und bist bereit, dich länger zu binden, kannst du auch die Laufzeit auf 36 Monate verlängern. Bei 30 GB Datenvolumen zahlst du dann nur 37,99 Euro pro Monat. Das klingt zunächst günstiger – über die gesamte Laufzeit hinweg sind die Gesamtkosten bei 24 Monaten jedoch natürlich niedriger.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Blau. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Statt 55 Euro monatlich - Echter Unlimited-Tarif kostet jetzt nur noch weniger als 20 Euro pro Monat
Tarife
Nur noch kurze Zeit: Dieser Unlimited-Tarif kostet jetzt weniger als 20 Euro pro Monat
MediaMarkt startet finalen Ausverkauf Dieser 2-Meter-Fernseher von LG ist jetzt 58 Prozent günstiger
Media Markt
Nur noch heute im Ausverkauf: MediaMarkt verkauft 2-Meter-TV von LG für weniger als die Hälfte
Prime Day 2024
Amazon
Gratis-Schnäppchen von Amazon: Diese Angebote gibt's schon vor dem Prime Day
Strom und Energie
Netto verkauft Balkonkraftwerk mit Speicher zum Discountpreis
Gaming
FIFA 26: MediaMarkt hat wohl das charmanteste Angebot auf Lager – und günstig ist es auch noch
Fernseher & Smart TV
Lidl verkauft nächste Woche diesen QLED-TV für unter 200 Euro
Tarife
Günstiger als ein Döner: 25-GB-Tarif für dauerhaft unter 5 Euro
Schnäppchen
Aldi verkauft ab Donnerstag (2.10.) ein 20-Euro-Gadget, das den Alltag gewaltig erleichtert
Amazon
Clever sparen mit Amazon: Diese Deals (30.09.) machen dein Leben bequemer