Günstiger als ein Döner: 25-GB-Tarif für dauerhaft unter 5 Euro

Stell dir vor, du zahlst für deinen Handytarif weniger als für einen Döner auf dem Nachhauseweg – und das jeden Monat! Klingt verrückt? Genau das ist mit diesem Deal möglich. Für unter 5 Euro bekommst du satte 25 GB im schnellen 5G-Netz, genug für endloses Scrollen durch Social Media, Musik-Streaming oder den Kontakt mit Freunden und Familie. Das Beste daran: Der Preis bleibt dauerhaft so niedrig und du kannst den Tarif sogar monatlich kündigen. Damit hast du volle Flexibilität, ohne Kompromisse bei der Nutzung einzugehen.

Sind 25 GB genug? Das bringt der Tarif

Wir haben das Angebot beim Anbieter Handyhelden gefunden. Der Tarif bringt dich ins Telefónica-Netz mit schnellen 50 Mbit pro Sekunde im Download, und das 5G-Netz sorgt für eine schnelle und stabile Verbindung. Damit du unterwegs auch unbegrenzt telefonieren oder SMS schreiben kannst, ist außerdem eine Allnet- und SMS-Flat inklusive. Innerhalb der gesamten EU kannst du den Tarif dank inklusivem Roaming zudem genauso nutzen wie zu Hause.

Zur Orientierung: Mit 25 GB kannst du bereits eine Menge anfangen. Damit kannst du unterwegs etwa ungefähr bis zu 30 Stunden TikTok oder Instagram mit Videos schauen. Oder du kannst bis zu 600 Stunden Musik streamen. Auch Videocalls und Serien in HD sind drin – allerdings solltest du das nicht überstrapazieren. Denn pro Stunde verbrauchst du auf YouTube oder Netflix in HD rund 1,5 bis 3 GB. Wenn du jedoch häufig im WLAN bist und mobiles Internet sowieso hauptsächlich beim Pendeln nutzt, sollte das Datenpaket in der Regel völlig ausreichen. Und wenn du unterwegs doch zeitweise mehr Videos streamen willst, kannst du ja auch einfach vorab ein paar Episoden deiner Lieblingsserie auf dein Smartphone herunterladen.

Dauerhaft günstig: Die Kosten auf einen Blick

Ein besonderer Pluspunkt ist auf jeden Fall auch der Preis. Während viele aktuelle Mobilfunktarife 10 bis 20 Euro pro Monat kosten, hast du hier wirklich geringe Monatskosten. Für Studenten, Auszubildende und sonstige Nutzer mit kleinem Budget ist der Tarif somit eine sehr gute Option. Es kommt lediglich noch eine einmalige Anschlussgebühr von 9,99 Euro hinzu, und anschließend zahlst du dauerhaft nur 4,99 Euro pro Monat.

Im Gegensatz zu vielen anderen Tarifen, bei denen die Kosten nach der Mindestlaufzeit steigen, bleibt dieser Tarif dauerhaft günstig. Außerdem bindest du dich hierbei nicht für mehrere Jahre an den Anbieter, sondern kannst sogar monatlich kündigen. So bleibst du flexibel und kannst im Falle eines besseren Angebots einfach umsteigen. Die Rufnummernmitnahme ist zudem kostenlos.

