Lidl verkauft nächste Woche diesen QLED-TV für unter 200 Euro

Ab Montag, dem 6. Oktober, kannst du dir bei Lidl einen QLED-Fernseher direkt aus dem Verkaufsregal mit nach Hause nehmen (siehe aktueller Prospekt, Seite 34-35). Wenn du aber nicht so lange warten möchtest beziehungsweise das Gerät nicht selbst nach Hause tragen willst, kannst du den Fernseher auch jetzt schon online bestellen. Da für die Lieferung nur knapp 6 Euro anfallen, hast du beim Onlinekauf kaum Mehrkosten.

Ein QLED-TV für unter 200 Euro? Das bekommst du hier

Schauen wir uns das Gerät einmal genauer an: Im Angebot für 199 Euro ist ein 43 Zoll großer Fernseher der Marke Chiq. Das entspricht einer Bildschirmdiagonale von rund 108 cm. Der Fernseher ist also nicht zu wuchtig, hat aber im kleinen Wohnzimmer oder Schlafzimmer dennoch eine ordentliche Größe. Außerdem löst er in Full-HD auf und zeigt Inhalte somit schön scharf an. 4K bekommst du für den Preis leider nicht.

Eine Besonderheit – vor allem in dieser Preisklasse – ist die QLED-Technik. Diese sorgt für besonders kräftige und reine Farben. Zudem sind sehr hohe Helligkeiten möglich, was auch das Fernsehen bei Tageslicht und in hellen Räumen erleichtert. Im Gegensatz zu OLED ist jedoch der Schwarzwert etwas schlechter und der Kontrast, vorwiegend bei dunkleren Szenen, etwas schwächer.

QLED-TV unter 200 Euro ab nächster Woche laut Lidl-Prospekt im Angebot

Da es sich hierbei um einen Smart-TV mit integriertem Google TV handelt, kannst du alle möglichen Apps und Streamingdienste direkt auf dem Gerät installieren und brauchst kein zusätzliches Gerät. Obendrein lassen sich dank Chromecast Built-in Inhalte direkt von deinem Handy auf den Fernseher streamen. Die Bildqualität wird zusätzlich durch HDR10 verbessert. Als Bildwiederholfrequenz gibt Lidl leider nur „8 ms“ an. Dabei handelt es sich aber um die Reaktionszeit der Pixel und nicht um die eigentliche Bildwiederholrate. Es ist somit davon auszugehen, dass der Bildschirm nur bis zu 60 Hertz unterstützt. Eine höhere Bildwiederholrate wäre zwar schön, beim alltäglichen Fernsehen oder als Zweitgerät stört das aber kaum.

Über 50 Prozent Rabatt: Wir checken den Preis

Und was ist mit dem Preis? Ursprünglich stand ein UVP von 449 Euro auf dem Preisschild. Davon zieht Lidl jetzt 55 Prozent ab und verkauft den QLED-TV für nur noch 199 Euro. Hinzu kommen zwar noch 5,95 Euro Versandkosten, aber das ist trotzdem noch ein sehr gutes Angebot. Günstiger bekommst du den Fernseher aktuell nämlich sonst nirgendwo (siehe Preisvergleich).

